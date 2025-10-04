"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?

"Naši rodiče přišli do Česka, aby pracovali a dali nám šanci na lepší život. My jsme tu vyrostli - mluvíme česky, studujeme, podnikáme, tvoříme. Jsme součástí země, kterou milujeme. A proto nám záleží na tom, kdo ji povede. Protože svoboda, vzdělání a férové šance nejsou samozřejmost," zní popisek k volebnímu spotu, ve kterém vystupuje jeden z mladých zástupců vietnamské komunity.
Video končí telefonátem do Vietnamu: "Ano, tady v Česku je všechno v pořádku. Určitě, půjdu volit, je to i moje budoucnost," vzkazuje svému otci.
Podobných volebních klipů vydala koalice Spolu několik. Nejde ovšem o jedinou politickou sílu, která usiluje o pozornost třetí největší menšiny. Lídři hnutí ANO, tedy Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová a Robert Králíček, v srpnu zamířili do vietnamské tržnice Sapa v pražské Libuši, kde se setkali s místními předáky a obchodníky. Zdaleka ne poprvé.
Třebaže většina Vietnamců z první generace nemá české občanství, opoziční politici o ně mají zájem i kvůli elektronické evidenci tržeb. Jednak chtěli asijské živnostníky uklidnit, že nedojde k podobnému chaosu jako při prvním zavedení EET v roce 2016, ale také do určité míry doufají, že si tím udělají PR body ve vietnamské komunitě.
"Rodiče mohou zapůsobit na své děti. Hnutí věří, že oproti ODS dokáže lépe promluvit k živnostníkům, což drtivá většina Vietnamců je. Když předají dětem, že je to důležité, mohli by potomci odvolit za své vietnamské rodiče a dát hlas ANO," vysvětlil redakci Aktuálně.cz zdroj z hnutí, který je seznámený s chodem předvolební kampaně, ovšem nepřál si zveřejnit své jméno.
Na dotaz, zda ANO cílí přímo na Vietnamce stejně otevřeně jako koalice Spolu, odpověděl následovně: "Ta menšina je spíš bonus, navíc Babiš a Havlíček chodí do Sapy i mimo volby, znají je tam a vlastně si je často i sami zvou. Hlavní síla kampaně se ale soustředí jinam, u Vietnamců tolik hlasů není, to se nezlob," sdělil redaktorovi.
Mluvčí ODS Jakub Skyva pro změnu uvedl, že kampaní chtěla koalice Spolu podpořit vietnamskou komunitu (jmenovitě druhogenerační "banánové děti") v tom, aby se nebála být vidět a rozhodovat v letošních volbách. "Chceme ji ukazovat takovou, jaká ve skutečnosti je: pracovitá, odpovědná, angažovaná. I jí záleží na tom, v jaké zemi bude žít," upřesnil pro Aktuálně.cz.
"Nevyužít volební právo znamená nevyužít příležitost, kterou předchozí generace Vietnamců neměly," poznamenal Skyva na závěr.
Myslíme jako Češi, volíme jako Češi
Ale jak předvolební kampaně vnímají samotní mladí Vietnamci? Ačkoliv jsou rozhodnutí volit - a někteří už v době vydání článku odvolili - výraznějších apelů směrem ke komunitě nezaregistrovali. To si spíše všimli ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., kandiduje za Spolu), který se v září též vydal na prohlídku Sapy.
"Ten klip vidím poprvé, ale možná sleduju špatné kanály. Je to hezké a nemám nic proti, že si na nás někdo vzpomněl před volbami, ale podle toho bych se nerozhodoval," řekl redakci 22letý student Nguyen Van Tuan z Brna. Zatímco jeho rodiče strávili nemalou část života v tamější tržnici Vinamo a později si otevřeli bistro, on se s podporou české chůvy prokousal až na univerzitní studium.
Sám proto nevěří, že by mladí Vietnamci měli speciální volební preference oproti českým vrstevníkům. "Vlastně jsem celou dobu vyrůstal mezi Čechy, mám české občanství a naopak neumím moc vietnamsky. Přemýšlím stejně jako mí kamarádi na střední a na vejšce a máme podobné názory, tak víc ke mně promlouvají klasické kampaně než videa dělaná na míru mladší vietnamské generaci," přiblížil svůj postoj k volbám.
Přiznává ale, že není ještě zcela rozhodnutý, komu dá svůj hlas. Rozhodne se definitivně až v sobotu na poslední chvíli. "Asi budu kroužkovat. V každé straně mi někdo hodně vadí. Ještě si projdu kandidátky a asi se pobavím i s přáteli," přiznal.
Nejsme asijská anomálie, Okamurovi to nedám
Podobného názoru je také Thuy Anh, 27letá podnikatelka z Prahy. Ta ocenila, že si některé politické strany na Vietnamce vůbec vzpomenou, jelikož to pomáhá sbližování mezi vietnamskou komunitou a českou většinou. "Myslím, že už dávno nejsme nějaká divná asijská anomálie, ale dokázali jsme, že umíme žít všichni vedle sebe a bez nějakého napětí. Tak jsem ráda jak za návštěvy Sapy, tak za volební klipy," řekla redaktorovi.
Co se týče preferencí, spíš se nakonec rozhoduje mezi Piráty a hnutím STAN - mají k ní programově nejblíže. "Občas mí kamarádi vtipkují, zda to nehodím SPD. Sice jsme s Tomiem Okamurou oba Asiati, ale tomu to fakt nedám, když jeho podporovatelé otevřeně brojí proti migrantům, jako byli mí rodiče. To by bylo pokrytectví," má jasno Thuy Anh.
Paradoxně to byli ovšem občanští demokraté, kdo ji v tomto volebním období zklamali - nejen kvůli vyšším nákladům pro drobné podnikatele jako ona, ale i přístupem k některým kauzám. "Myslím, že třeba exministra spravedlnosti Pavla Blažka a bitcoinovou kauzu moc neukočírovali a nevykomunikovali, to bylo zklamání," dodala podnikatelka.
Na závěr jedna připomínka. Zaujmout vietnamskou komunitu se v minulosti snažily i jiné strany. Předvolební uskupení Trikolóry, Svobodných a Soukromníků v roce 2021 postavilo před Sapou kampaňový billboard ve vietnamštině. Menšinu snaha pobavila - starší zástupci komunity sice plakát přečetli, ale neměli volební právo. A mladí Vietnamci? Ti už naopak vietnamsky číst moc neumí.