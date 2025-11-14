Poslanci už sedí podle nového seznamu. Podívejte se, kde jsou nesmiřitelní i kamarádi

Grafika: Aktuálně.cz
Sice jsou bratři, vzájemně si ale nemohou přijít na jméno. Přesto v nově zvolené sněmovně původně usedli Hayato a Tomio Okamurovi kvůli abecednímu zasedacímu pořádku bok po boku. "Můj bratr je vážná bezpečnostní hrozba," prohlásil na zahajovací schůzi Hayato o Tomiovi. "Je to člověk, který je v podstatě labilní, který dlouhodobě dělá politiku spíš jako obchodník, ne jako člověk, který by měl nějaký pevný morální základ."
Nyní je již dělí několik metrů. Tomio Okamura po svém zvolení do čela Poslanecké sněmovny usedl do předsednického křesla. Zatím od pultíku shlíží na ostatní poslance sám, místopředsedové dolní komory dosud zvoleni nebyli. Ani další poslanci už nesedí v Thunovském paláci podle abecedy, ale podle nově schváleného zasedacího pořádku. Kdo má koho za souseda a kolik lavic dělí zapřisáhlé politické oponenty?
Interaktivní verzi zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny si můžete proklikat v následující infografice. Kliknutím na jednotlivý kroužek zobrazíte podrobnosti daného poslance či poslankyně.