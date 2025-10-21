Domácí

Tak jak dál s tímhle ministerstvem? Na čem se ANO, SPD a Motoristé (ne)shodnou

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 1 hodinou
Pro ANO, SPD a Motoristy, kteří od pondělí vyjednávají o programu budoucí vlády, je v otázce bydlení prioritou zrychlení povolovacích procesů, a tedy výstavby. Hnutí ANO a SPD by se také vrátila k původní verzi stavebního zákona, který zavádí Nejvyšší stavební úřad, Motoristé by chtěli stavební zákon modernizovat a upravit některé technické normy.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová přichází na programové jednání mezi ANO, SPD a AUTO, 20. října 2025, Praha.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová přichází na programové jednání mezi ANO, SPD a AUTO, 20. října 2025, Praha. | Foto: ČTK

Rozpor mezi stranami je v přístupu k ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Zatímco ANO by ho zrušilo, což by si za určitých podmínek byli schopní představit i Motoristé, SPD by úřad raději ponechalo a reformovalo. Vyplývá to z předvolebních programů stran a dřívějších vyjádření jejich zástupců.

Související

"Byli by strašně hloupí." Vláda vznikne i s Motoristy, věří exprezident Klaus

Filip Turek, Václav Klaus, Motoristé sobě, volby 2025, pivo

Nápad na centralizovaný registr brownfieldů

Všechny tři strany se také například shodnou na využívání zanedbaných a opuštěných pozemků, tedy brownfieldech. ANO na nich chce odblokovat výstavbu bytů, nastavit nová pravidla a odstranit některé překážky. Podobně situaci vidí také SPD. Motoristé pak chtějí zavést centralizovaný registr brownfieldů a zrychlit pro tyto lokality povolovací řízení. Zároveň by chtěli zavést legislativní výjimky pro brownfieldy, na těch by bylo přednostní povolování a snížené požadavky na technickou infrastrukturu. Podpořili by také spolufinancování sanací ve spolupráci se soukromým sektorem.

Zaměřit se chtějí všechny tři strany na výstavbu jak vlastnického, tak nájemního a družstevního bydlení. ANO by zákonem definovalo bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy by zařadilo pod strategické stavby státu, což by umožnilo rychlejší schvalování staveb a jednodušší přístup k pozemkům. Ústředním motivem programu SPD byla razantní podpora porodnosti a pracujících rodin, k čemuž by zvýšení dostupnosti bydlení mělo přispět.

Související

Znelíbil se Babišovi jeden z jeho nejbližších? Údajně kvůli známostem z "megakauzy"

Andrej Babiš, Robert Králíček, ANO, hnutí, politika

Státní bezúročné půjčky mladým manželům

Tématem předvolebních programů byly také zvýhodněné hypotéky. ANO by zajistilo státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny pečující o dítě a pro klíčové profese. Mladým manželům by poskytlo státní bezúročné půjčky na pořizování prvního bydlení. SPD by zavedlo výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením dlužné částky po narození každého dítěte. Stát by také pomáhal se splácením hypotéky v době péče o děti do čtyř let a vzniknout by měly státem garantované manželské půjčky na bydlení.

Ožehavá digitalizace

Změny by strany zavedly také v digitalizaci stavebního řízení. ANO chce připravit nový systém na základě analýzy a vybrat nejvhodnější model. Řešit chce státní veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu nebo formou spolupráce se soukromým sektorem. Digitalizovat stavební řízení ale podle strany bude možné až poté, co bude zaveden původní návrh stavebního zákona.

Související

"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morseovku

"Budu to říkat pomalejc nebo to vyťukávat morseovkou," řekl Patrik Nacher v Otázkách Václava Moravce
1:18

Systém by se měl podle SPD zavádět po etapách, a to důkladně otestovaný a uživatelsky jednoduchý. Termín dokončení digitalizace stavebního řízení avizovaný současnou vládou na 1. leden roku 2028 považuje hnutí za nepravděpodobný. Podle SPD by proto bylo lepší tento termín o rok posunout a hned po volbách začít pracovat na tom, aby byl dodržen.

Motoristé v programu uvedli, že dokončí digitalizaci stavebního řízení s důrazem na jednoduchost a funkčnost pro občany, firmy i samosprávy.

 
Mohlo by vás zajímat

"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
33:47

Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija

Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija
domácí Aktuálně.cz politika Obsah ministerstvo pro místní rozvoj ANO 2011 SPD Motoristé sobě Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 21 minutami
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 36 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta teď vrací úder

Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta teď vrací úder

Markéta Vondroušová kvůli zranění ramene musela vzdát pondělní duel s krajankou Karolínou Muchovou.
před 48 minutami
Bulharsko je připraveno umožnit Putinovi přelet na schůzku s Trumpem

Bulharsko je připraveno umožnit Putinovi přelet na schůzku s Trumpem

Bulharsko je členem Evropské unie, která ruským letadlům kvůli invazi na Ukrajinu vstup do svého vzdušného prostoru zakázala.
před 52 minutami

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
33:47
před 1 hodinou
Zažila bolest, samotu i vděčnost. Příběh ženy, která pomáhá do poslední chvíle

Zažila bolest, samotu i vděčnost. Příběh ženy, která pomáhá do poslední chvíle

Některé životní cesty si nevybíráme hlavou, ale srdcem. A právě takto si svou cestu zvolila jedna z pečovatelek roku, které péče o druhé změnila svět.
před 1 hodinou
V Bílém domě už staví Trumpův taneční sál. "Přes 150 let o tom snil každý prezident"

V Bílém domě už staví Trumpův taneční sál. "Přes 150 let o tom snil každý prezident"

Americký prezident Donald Trump uvedl, že začaly práce na stavbě nového tanečního sálu v Bílém domě. Také bude renovováno východní křídlo sídla.
Další zprávy