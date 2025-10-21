Tak jak dál s tímhle ministerstvem? Na čem se ANO, SPD a Motoristé (ne)shodnou

Rozpor mezi stranami je v přístupu k ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Zatímco ANO by ho zrušilo, což by si za určitých podmínek byli schopní představit i Motoristé, SPD by úřad raději ponechalo a reformovalo. Vyplývá to z předvolebních programů stran a dřívějších vyjádření jejich zástupců.
Nápad na centralizovaný registr brownfieldů
Všechny tři strany se také například shodnou na využívání zanedbaných a opuštěných pozemků, tedy brownfieldech. ANO na nich chce odblokovat výstavbu bytů, nastavit nová pravidla a odstranit některé překážky. Podobně situaci vidí také SPD. Motoristé pak chtějí zavést centralizovaný registr brownfieldů a zrychlit pro tyto lokality povolovací řízení. Zároveň by chtěli zavést legislativní výjimky pro brownfieldy, na těch by bylo přednostní povolování a snížené požadavky na technickou infrastrukturu. Podpořili by také spolufinancování sanací ve spolupráci se soukromým sektorem.
Zaměřit se chtějí všechny tři strany na výstavbu jak vlastnického, tak nájemního a družstevního bydlení. ANO by zákonem definovalo bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy by zařadilo pod strategické stavby státu, což by umožnilo rychlejší schvalování staveb a jednodušší přístup k pozemkům. Ústředním motivem programu SPD byla razantní podpora porodnosti a pracujících rodin, k čemuž by zvýšení dostupnosti bydlení mělo přispět.
Státní bezúročné půjčky mladým manželům
Tématem předvolebních programů byly také zvýhodněné hypotéky. ANO by zajistilo státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny pečující o dítě a pro klíčové profese. Mladým manželům by poskytlo státní bezúročné půjčky na pořizování prvního bydlení. SPD by zavedlo výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením dlužné částky po narození každého dítěte. Stát by také pomáhal se splácením hypotéky v době péče o děti do čtyř let a vzniknout by měly státem garantované manželské půjčky na bydlení.
Ožehavá digitalizace
Změny by strany zavedly také v digitalizaci stavebního řízení. ANO chce připravit nový systém na základě analýzy a vybrat nejvhodnější model. Řešit chce státní veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu nebo formou spolupráce se soukromým sektorem. Digitalizovat stavební řízení ale podle strany bude možné až poté, co bude zaveden původní návrh stavebního zákona.
Systém by se měl podle SPD zavádět po etapách, a to důkladně otestovaný a uživatelsky jednoduchý. Termín dokončení digitalizace stavebního řízení avizovaný současnou vládou na 1. leden roku 2028 považuje hnutí za nepravděpodobný. Podle SPD by proto bylo lepší tento termín o rok posunout a hned po volbách začít pracovat na tom, aby byl dodržen.
Motoristé v programu uvedli, že dokončí digitalizaci stavebního řízení s důrazem na jednoduchost a funkčnost pro občany, firmy i samosprávy.