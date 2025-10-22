Domácí

Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

před 35 minutami
Hrad letos podle webu Seznam Zprávy nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance. Jejich výběr bude na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídlo celkem tři desítky míst ve Vladislavském sále, kde se ceremoniál tradičně uskuteční. Důvodem je říjnová obměna sněmovny, v jejímž důsledku část poslanců už skončila a noví se ujmou mandátu až v listopadu.
Prezident Petr Pavel s chotí
Prezident Petr Pavel s chotí | Foto: Jakub Plíhal

Letos tak podle prezidentské kanceláře nelze dodržet klasický postup, kdy se za obě parlamentní komory zvou jejich předsedové a místopředsedové spolu s předsedy výborů a klubů.

"To činí za Senát 20 senátorů a za Poslaneckou sněmovnu 31 poslanců. Ostatní jsou zváni na recepci do Španělského sálu," uvedla podle serveru prezidentská kancelář.

"O nominaci 30 poslanců, kteří by měli být letos pozváni, jsme požádali všechny kluby polických stran. Počty připadající na jednotlivé kluby byly určeny proporcionálně vzhledem k počtu poslanců té které strany v nové Poslanecké sněmovně. Toto kritérium považujeme za objektivní a umožňující zachovat reprezentaci dolní parlamentní komory. Jmenné seznamy v těchto dnech postupně dostáváme," sdělil serveru ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář.

Nejvíce zástupců bude mít podle webu ve Vladislavském sále hnutí ANO, a to 12. ODS připadla čtyři místa, Starostové a Piráti mohou vyslat po třech zástupcích. Zbylé strany, tedy KDU-ČSL, TOP 09, Motoristé sobě a SPD, budou mít vyhrazena dvě místa.

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt (dole na archivním snímku vpravo) nápad s kvótami nepovažuje za vhodný, neboť pozvánka na Hrad je pro konkrétní osobu a je nepřenosná. V minulosti proto pozvánky dostávali ve volebním roce předsedové sněmovních stran a hnutí.

Jindřich Forejt
Jindřich Forejt | Foto: ČTK

Předsedové dosavadních vládních stran dostanou na Hrad pozvánku spolu s ostatními ministry. Například Starostové proto na Hrad vyšlou za sněmovnu předsedkyni klubu Michaelu Šebelovou, bývalou místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou a bývalou předsedkyni jednoho z výborů Janu Krutákovou, uvedl server. Motoristé se podle něj rozhodli pro účast předsedy strany Petra Macinky a předsedy poslaneckého klubu Borise Šťastného.

