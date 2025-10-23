"Jen blázen by uvažoval o vládě s ANO." Nová šéfka pražské ODS má o osudu Spolu jasno

Nezlobte se, ale nedávné sněmovní volby ukázaly, že v ODS několik nových tváří přeskočilo zkušené straníky. V Praze to zatím na nějakou "generační výměnu" nevypadá, nebo se mýlím?
Pane redaktore, tím chcete říct, že jsem nějaká stará?
Ne, máte mnoho energie a děláte velké množství aktivit jako náměstkyně pražského primátora. Ale přece jen se pohybujete v politice už docela dlouho.
Věřte mi, že když vznikala v Praze Mladá ODS, tak to bylo i za mé podpory. A jsem opravdu hrdá, jakou podobu dnes tento projekt má, protože generuje mladé, nastupující politiky. Mají moji naprostou podporu.
Jenže jedna věc je, když někdo kandiduje například ve volbách do sněmovny, a druhá věc, když musíte něco vést. A pokud chce někdo vést regionální organizace ODS nebo celou stranu, tak musí mít zkušenosti, nadhled, musíte být do určité míry srovnán sám se sebou.
Jak srovnán?
Když mi bylo nějakých 35, měla jsem mnohem více horkou hlavu než dnes, kdy se mi blíží jedno kulaté výročí. Určitě chci ale dávat mladým lidem prostor a předávat jim zkušenosti. Zdravá a postupná evoluce je strašně důležitá.
Budete na lednovém kongresu ODS kandidovat i do vedení celé strany, kam byste se v případě zvolení vrátila po přibližně pěti letech?
Určitě ne. Čekají nás v Praze komunální volby a bylo by velmi nefér, kdybych měla další funkce. Dělám na sto procent svou práci na magistrátě a jako svůj hlavní úkol vidím dotáhnout ODS k úspěchu v komunálních volbách.
Ale nepochybně prožíváte současné debaty v ODS, jak a kam by měla směřovat po oznámení předsedy a premiéra Petra Fialy, že v čele strany v lednu skončí.
Určitě budu chtít být jako předsedkyně více slyšet, Praha dodává dobré volební výsledky často i celé republice, čímž zmenšuje horší výsledky ODS v menších regionech. To je prostě fakt. Naši kolegové v regionech se s tím musí smířit, je logické, že budu chtít mít větší sílu a hlas ve vnitřním fungování ODS.
Kdo by měl nahradit v čele Petra Fialu?
Nerada bych někoho nyní jmenovala, je na to ještě brzy. Sama jsem ale zvědavá, kdo všechno se pokusí zvednout prapor a ohlásí kandidaturu.
Proč ODS a Spolu pod panem Fialou volby prohrály?
Jsem přesvědčená, že se naší vládě toho podařilo strašně moc, akorát to bohužel neuměla prodat. Závěrečnou kampaň jsme měli v posledních měsících velmi dobrou, ale předtím nám prostě komunikace s občany chyběla.
Za chybu považuji i to, že ODS, TOP 09 a KDU-ČSL měly ve sněmovně samostatné kluby. Chápu, že to nešlo jinak, ale nebylo to dobré. V Praze máme jeden klub a vystupujeme jednotněji.
A do třetice, v řadě regionů mimo Prahu byla ohromná nechuť jít do voleb v rámci koalice Spolu. Což se potom projevilo na volebním výsledku.
Co tedy se značkou Spolu, je to její konec?
Vnímání Spolu je diametrálně odlišné tady u nás v Praze a v ostatních regionech. Pokud jde o celorepublikovou ODS, tam se musíme mnohem víc soustředit na sebe, vytyčit si identitu naší ODS a říct si, jakým směrem dál. A to i z toho důvodu, že Petr Fiala, který přišel s projektem Spolu, už post předsedy obhajovat nebude.
Všichni by měli zchladit hlavy
Vy jste v minulosti Spolu hájila…
Já se plně a hrdě hlásím k tom, že jsem byla velký zastánce Petra Fialy i projektu Spolu, a to zejména v roce 2021, kdy mělo Spolu velký smysl pro ODS i pro občany a naše voliče. Ale teď si opravdu musí ODS vytvořit novou identitu, kdy už nemůže brát ohledy na bývalé kolegy v končící vládní koalici, ani na partnery, kteří s námi byli ve Spolu. My si musíme vytvořit svůj vlastní koaliční potenciál.
Má být součástí tohoto potenciálu i možnost vlády s hnutím ANO? Třeba i v tomto volebním období s Andrejem Babišem…
Jen blázen by mohl uvažovat o tom, že by šla ODS do vlády s hnutím ANO.
A pokud jde o možnost, že byste vládli v budoucnosti s ANO v Praze?
Teď je ANO v Praze v opozici, ale na komunální úrovni je spolupráce s ANO na pracovní i osobní úrovni úplně někde jinde než ve sněmovně. My tady společně bydlíme, komunikujeme, spolupracujeme, takže je třeba, abychom se k sobě chovali slušně.
Na naší Praze 2 například s ANO vládneme už druhé volební období a snažíme se pro občany odvádět co nejlepší práci. Odlišujme velmi výrazně celostátní úroveň a komunální - to je odlišný způsob politiky. Přála bych si, aby se to přeneslo i do Poslanecké sněmovny. Rozdělování společnosti mě nijak netěší.
Takže jste pro spolupráci s ANO i ve sněmovně, spolupráci opozice a vlády?
Určitě ano, nepochybně ODS jako konstruktivní opozice podpoří to, co bude prospěšné pro občany naší země. Všichni by měli zchladit hlavy a měli by dělat politiku ve prospěch naší země.
Myslím, že i v minulosti ANO podpořilo některé návrhy ODS. Jediný, kdo se proti nám vždy stavěl, byli Piráti. Bez ohledu na to, jestli s námi vládli, nebo byli v opozici.
Jenže když nebudete líčit ANO jako hlavního soupeře a hlavní riziko pro Česko, na čem pak postavíte své kampaně, abyste získali maximum voličů?
Já chápu vyhranění proti ANO, pokud je ideové, pokud se týká směřování naší země, ale nesmí to přerůst do osobní roviny. To mi na tom vadí. My musíme jako ODS hlavně říkat, co chceme pro lidi udělat, co jim náš program přinese.
Takže byla chyba stavět kampaň na tom, že Česku hrozí s ANO v případě vládnutí s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou směřování na Východ?
Ale to bylo programové vyhranění, to nebyla žádná osobní věc. Naopak, spousta osobních útoků vůči nám byla od předsedy ANO Andreje Babiše a jeho poslanců. A jak budu mít možnost, tak mu to také řeknu.
Dovolte ještě osobní dotaz: neberete své zvolení jako určitou osobní satisfakci poté, co jste neobhájila v roce 2020 místo první místopředsedkyně ODS? Pamatuji si ty chvíle, nebyla to pro vás jednoduchá situace, když jste sledovala, jak nedostáváte od delegátů potřebný počet hlasů…
Ne ne, vůbec. Fakt to není tak, že bych nynější zvolení vnímala jako nějakou satisfakci. Musíte vědět, že své tehdejší nezvolení jsem nebrala zhrzeně, nikomu jsem neokopávala kotníky.
Takže to nevnímáte jako svůj návrat do vysokých pater politiky?
Já se přece nikam nevracím. I když jsem neměla funkci, tak jsem měla v rámci Prahy poměrně silné postavení. Jsem přesvědčena, že nejen naši členové, ale spousta dalších lidí vidí, že je za mnou v Praze množství práce. Věřím, že je vidět, jak ráda tuto práci dělám a že jí dávám skutečně všechny síly. Proto si mě vybrali jako předsedkyni.