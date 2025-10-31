Je zhruba měsíc po volbách, asi můžeme říct, že existuje dohoda na nové vládě, čekal jste to?
Ano. Výsledky voleb byly natolik jasné a natolik je spojuje touha po moci a po vystřídání naší vlády, že jsem spíš očekával ještě rychlejší průběh.
Podaří se podle vás hnutí ANO prosadit většinu nebo velkou část slibů, které jsme před volbami slyšeli?
Uvidíme, jak bude vypadat programové prohlášení vlády, to ještě neznáme. Jedna věc jsou předvolební sliby a druhá je programové prohlášení. Já doufám, že nepodaří. Kdyby většinu svých slibů, u kterých hrozilo, že se zvýší deficit, nerealizovalo, tak je to dobrá zpráva pro veřejné finance.
Karel Havlíček, budoucí ministr průmyslu, už řekl, že našel v rozpočtu peníze na to, aby stát za domácnosti převzal placení poplatků za obnovitelné zdroje. A tím zlevnil energie asi o deset procent, má jít o dvacet miliard korun. Odkud myslíte, že ty peníze vezme?
To je úžasné, já tady se svými spolupracovníky chodím čtyři roky po těchto chodbách a nenašli jsme ani korunu, nevím, jak někdo může najít dvacet miliard.
Může říct, tento resort dostane o dvacet miliard méně a použije se to tady na to. Kdo zná zákon, ví, že výdaje rozpočtu jsou na maximální možné výši. Jediná debata (a byla i v naší vládě) se může vést o tom, jak nějakou celkovou sumu výdajů mezi jednotlivé kapitoly rozdělíte. A pokud někdo chce někde přidat, tak musí i říct, kde chce ubrat. Je to jednoduché.
Kde by se tedy daly peníze ubrat? Mohly by se přesunout z výdajů plánovaných na obranu?
Říkají, že schválí celkové příjmy a celkové výdaje, ale současně jsou tam dvě mimořádné položky, které ty povolené výdaje překračují. Ale pokud by je přemalovali na výdaje běžné, tak hrubě poruší zákon.
Je to skoro padesát miliard. Položka na Dukovany je osmnáct miliard, a to, co je nad dvě procenta výdajů na obranu, dává dohromady s tím těch skoro 50 miliard.
Vaší nástupkyní bude zřejmě Alena Schillerová, s ní jste zažil nespočet duelů i ostrých názorových výměn, někdy i vyhrocených…
Vůbec nebyly vyhrocené, já jsem se velmi ovládal, aby vyhrocené nebyly.
Důsledně vás stínovala, nešetřila veřejnou kritikou. Existuje někdo z budoucí opozice, kdo bude tak urputně stínovat ji coby ministryni?
Uvidíme, kdo se takové role ujme. Mě mrzelo, že se nikdo z novinářů nevrátil o rok zpátky. Každý rok jsem od ní slyšel, že rozpočet není reálný, že deficit nebude splněný. Vždycky jsme ho splnili, někdy byl ještě o něco lepší. Nikdy se nad tím nikdo nepozastavil. A pak přišel další rozpočet a zase Schillerová říká, že se nesplní. A nikdo nenapsal: ona to říká počtvrté a třikrát se spletla.
Vždycky jste přece dostal prostor k vyjádření, abyste prezentoval svůj pohled…
Neříkám, že bych nedostal prostor. Občas tím trápím novináře, když říkám, tak si pojďme říct, co bylo před rokem, ona tohle tvrdila a ono se to nestalo.
To je stejné jako s černými scénáři vývoje ekonomiky. Ti samí lidé to říkají už čtyři roky. A nikdo se nad tím nepozastaví a neřekne, tenhle člověk tvrdil, že benzin bude za sto korun. Anebo že povolenky budou stát domácnosti padesát nebo osmdesát tisíc ročně. Nechápu, že to někdo může brát vážně, když se takoví lidé pravidelně mýlí.
Už víte, jaké bude vaše další působiště?
Ne.
Dostal jste už nějaké nabídky?
Nějaké jsem dostal, ale ještě o tom nepřemýšlím, funkci jsem ještě nepředal, až ji předám, začnu o tom přemýšlet.
Kde vidíte hlavní příčinu, proč koalice Spolu nedokázala ve volbách porazit hnutí ANO?
To je práce pro nové vedení ODS, které to bude analyzovat, je na to dostatek času. Podle mě jsme odvedli dobrou práci. Měli jsme dobrou kampaň, udělali jsme všechno, jak jsme chtěli. Ale nestačilo to.
Udělal byste něco jinak?
Nemyslím si.
Podcenili jste u některých témat komunikaci?
To je takové oblíbené téma v politice. Špatně komunikujete a návrat ke kořenům. Slyším to už třicet let.
A není to tak?
Vždycky se můžete zlepšit a ve všem. Bezesporu jsme chybovali. Po bitvě je každý generál. Kdybychom věděli, jaké to bude mít dopady, tak bychom možná rozhodovali jinak. Jestli se ptáte, zda jsme během vlády chybovali, ano, chybovali, mně to přijde přirozené.
Pokud se ptáte, jestli jsme chybovali v kampani, ano, přesto si myslím, že tu kampaň jsme měli dobrou. Měl jsem z toho dobrý pocit, ale to se někdy stává, že to nestačí.
Kde vidíte ty chyby?
Já je vidím jinde než ty, které padají ve veřejném prostoru. Z mého pohledu jsme mohli prosazovat víc pravicových řešení. Na to ale ODS neměla sílu, nebo ani TOP 09.
Mnohdy jsem prohrál názorový střet uvnitř vlády a pak se třeba ukázalo, že jsem měl pravdu. Ale nejsem typ politika, který by pak vystupoval proti kolegům a bokem šeptal: my jsme chtěli něco jiného. Za kompromisy prostě někdy zaplatíte.
Nezaplatila za to víc ODS než zbytek Spolu?
Zaplatila za to víc koalice Spolu než PirStan. To je evidentní z výsledků voleb. A je to logické, když máte premiéra, jdou za vámi všechny úspěchy, ale i všechny neúspěchy. Vládli jsme v těžkých dobách, zejména ty první dva roky byly mimořádně těžké. A byly to externí vlivy.
Myslím si, že jako společnost jsme ty roky zvládli mimořádně dobře. V politice přicházejí výhry i porážky. Tentokrát jsme to prohráli.
Byla chyba, že jste zvyšovali daně? Sám jste říkal několikrát, kdyby to bylo jen na mně, daně bych nezvyšoval.
Je to tak. Kdybychom ale trvali jen na svém, žádný konsolidační balíček nevzniknul. Takhle vznikl nějaký kompromis, pro nás jako pro ODS byl velmi těžký. Ale cena, kterou jsme zaplatili, stála za to, když se na to podíváte v mezinárodním kontextu.
Minimálně v tom středoevropském kontextu hospodaříme lépe než Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale také lépe než Německo nebo Rakousko. A to jsou státy, se kterými bychom se měli srovnávat.
Neexistují žádné populární metody, když chcete snižovat deficit veřejných financí. Otevřeně říkám, kdybychom vládli sami, víc škrtáme a nezvyšujeme daně. Kdyby ta vláda byla bez nás, tak se méně škrtá a víc se zvyšují daně.
Šel byste znovu do vlády například s Piráty?
Musela by být shoda na programu. Piráti měli jen čtyři poslance.
Ale velkou sílu v tom vyjednávání.
Nerad popisuji průběh politických jednání, který má být neveřejný. Ale z hlediska daní byli Piráti blíž ODS než jiné koaliční strany.
Myslíte Starosty?
Ano. Chtěli - a ani se tím netajili - víc zvyšovat přímé daně. Zejména co se týká zdanění práce, byli Piráti velmi blízko ODS a TOP 09 a velmi daleko byl STAN.
Má šanci se ODS teď během následujících čtyř let "zmátořit" a vyhrát příští volby?
To je, jako kdybych se ptal, kolik máte čtenářů. Všem to klesá a ptal bych se, jestli máte šanci se zmátořit.
Asi se shodneme, že ODS utrpěla…
… bavíme-li se o tom, jestli ODS má šanci sestavit příští vládu v čele s premiérem, tak ano. Jsme strana s dlouhou tradicí, skoro poslední, která přežila 35 let, budeme je slavit příští rok. Určitě máme šanci být po příštích volbách vládní stranou, a to hlavní vládní stranou s premiérem.
Novému předsedovi či předsedkyni přeji, aby dodržel tradici, měli jsme jen čtyři předsedy a všichni byli premiéry.
Má šanci na funkci předsedy Martin Kupka?
Nechci hodnotit šance kandidátů, budu na kongresu, budu si vybírat podle kandidátů a využiji práva tajné volby.
Měl by kandidovat ještě někdo?
Nemám v politice rád, když někoho vyzýváme, aby kandidoval. Počet není rozhodující, rozhodující je, jestli člověk chce, jestli má nějaký program, nevěřím tomu "kandiduji, protože mě ti a ti přemlouvali". Takhle to být nemá, člověk si má o tu funkci říct, má představit nějaký program.
Příští rok jsou komunální volby, ve kterých kandiduje historicky největší počet členů ODS, a tam je šance ukázat nejlepší výsledky.
Půjde ODS samostatně, nebo jako koalice Spolu?
Jak kde. Někde samostatně a někde v jiné koalici, může to být místní hnutí, může to být některá z vládních nebo bývalých vládních stran, když se podíváme do nové politické reality, může to být koalice Spolu. Ta paleta může být široká, je to na té místní organizaci. Je to jejich rozhodnutí.
Na celostátní úrovni má koalice Spolu budoucnost?
Na přemýšlení máme čas. Ta formace je především pro vládnutí. Nemusíme dělat žádné rychlé rozhodnutí. Myslím si, že by to bylo unáhlené. Ten projekt byl úspěšný. Přinesl ODS to, že jsme se vrátili jako hlavní vládní strana s premiérem.
Vzpomeňme si na komentáře z roku 2014, kdy nám mnozí prorokovali, že ODS nepřežije. Mimochodem, ten výsledek byl tehdy horší než teď, takže jsme v lepší pozici pro návrat do premiérské funkce pro předsedu či předsedkyni ODS.
Hodně se ve volbách kroužkovalo, poměrně dost mladých nebo těch na zadních místech přeskákalo ty na předních místech, není potřeba přehodnotit způsob tvorby kandidátek?
Nesmíme paušalizovat. To, co popisujete, se dělo v liberální části spektra, u Pirátů a STAN. Máme 27 poslanců, 21 staronových a šest je nových. A ti, kteří skočili, byli velmi často vpředu na kandidátní listině. Třeba ze čtvrtého místa na druhé nebo na první.
Nám se nestalo, že by někdo z pětadvacátého místa skočil úplně dopředu. Já jsem kroužkování podporoval. Co bylo zakázáno, to bylo pomlouvání kandidátů. Způsob výběru lidí na kandidátkách byl správný.
Nepodcenili jste využívání sociálních sítí? Dlouho jste se bránili síti TikTok, vím, že vy tuhle síť nemáte rád…
TikTok rád nemám, beru vážně to, že je to čínská platforma se vším nebezpečím, které z toho plyne. Politik musí být autentický. Já nikdy nebudu poskakovat na TikToku. Někomu to nevadí, tak ať si poskakuje, ale ať to nikdo nechce po mně. Neexistuje univerzální recept.
Když se ještě vrátím ke konsolidačnímu balíčku, vy jste byl velkým zastáncem
daně z neočekávaných zisků…
Ale nebyl.
Tak obhajoval jste tenhle koncept, pane ministře…
Počkejte, je rozdíl být velkým zastáncem a něco obhajovat. Práce ministra financí je obhajovat zákony, které resortně patří ministerstvu financí, když se vláda na tom shodne. Něco jsem obhajoval raději, něco s menším nadšením. Z windfall tax jsem neměl vůbec žádnou radost.
Uvažovalo se původně o tom, že by daň z neočekávaných zisků zasáhla i zbrojaře?
Ne, to nebylo ve hře.
Proč ne?
Protože windfall tax znamená, že vám zisk spadne z nebe. Zbrojaři dosahují lepších výsledků, protože je větší poptávka po jejich produktech. Přece nebyla větší spotřeba energie, když rostly ceny energií. To je jiný případ. To není tak, že se podíváme, kterému oboru se daří, a ten dodaníme.
A to, že banky, kterých se mimořádná daň týkala, nakonec nezaplatily tolik, kolik se původně odhadovalo, to jste vysvětloval tím, že zvýšily úročení na vkladech a podělily se o zisk s klienty - to jste měli spočítané na základě čeho?
Vždycky jsem překvapený, kdo všechno mi vkládal do úst, kolik jsem odhadoval, že z té daně přijde. Jsem si skoro jistý, že jsem to neřekl, a jestli to někdo napsal, tak to napsali experti ministerstva financí. Já je nechci nějak kritizovat, ukazovat prstem. Ta daň byla nevyzkoušená, nová. Dneska bychom asi po těch zkušenostech formulovali parametry windfall tax jinak.
V čem byste ty parametry formuloval jinak? Měly by banky zaplatit víc?
Měli jsme sektory, na které ta windfall tax měla dopadat. Možná bychom zvolili jiné období, které postihuje ten zisk, možná by ta hranice byla nižší nebo vyšší, můžeme o tom debatovat. Nechtěli jsme jít cestou, kdy se to bude platit na dluh. Bylo by to populárnější, bylo to zhruba 150 miliard, o to víc bychom si půjčili.
Jak to dopadne s rozpočtem? Pošlete ho do sněmovny, ta ho vrátí a nová vláda přepracuje?
Pro mě není důležité, jestli ho pošleme, nebo nepošleme. Pro mě je důležité, co se s ním bude dít.
A potřebujete to vědět? Nestačí ho tam jen poslat?
Já to vlastně nepotřebuju vědět. V kampani jsem asi stokrát slyšel: nepřijatelný rozpočet, cár papíru. A teď ti samí fňukají, už nám to pošlete. Že hrozí provizorium? Nehrozí, to je součást legitimního rozpočtování. Mnohé obce a kraje mají provizorium pravidelně. Nic se nestane, podle mě to je odvádění pozornosti. Kdybychom rozpočet poslali, tak to leží na sekretariátu v šuplíku.
Ale měli byste klid a nemuseli byste poslouchat, že to blokujete.
Poslouchal jsem, že je to cár papíru. Vy byste se měli ptát, co se změnilo, že to teď chtějí schválit, když to před třemi týdny byl cár papíru.
Jak to bylo minulé povolební období? Oni nám rozpočet poslali a kolik času politické debaty jsme tomu věnovali? Nula vteřin. Řekli jsme, že ten rozpočet je špatný. Nastoupili jsme v druhé polovině prosince a v polovině února jsme předložili návrh rozpočtu a v polovině března byl ve sbírce zákonů.
Tak nejsou ty přestřelky, jestli to pošlete, nebo ne, zbytečné?
Dnešní vládní většina po opozici něco chce a my to provedeme, protože se přece nebudeme hádat, aby se o tom nepsalo?
Jak hodnotíte práci Národní rozpočtové rady? Ona vás velmi tvrdě kritizovala.
Nikdy jsem to nezlehčoval. Národní rozpočtová rada je k tomu, aby ztěžovala práci vládě. Občas mě baví komentáře bývalých ministrů či ministryň financí, kteří žádnou rozpočtovou radu neměli, protože tehdy neexistovala. Za nás mluví výsledky. Zatím jsme všechny tři deficity dodrželi. Myslím, že ho dodržíme i letos.
Vyslechl jste si kritiku, že jste porušili zákon, když jste například neschválili rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury…
Tak co dělala rada před čtyřmi lety? Copak Babišova vláda do konce září 2021 poslala návrh rozpočtu SFDI do sněmovny? Neposlala. Kdo to tehdy řešil? My. A nefňukali jsme. A teď je z toho velký problém.
Podle mě je ten výklad zákona nepřesný. Zákon říká, že 30. září se to má poslat vládě. A současně v jiném paragrafu se říká, že se to má poslat současně s návrhem státního rozpočtu do sněmovny. Tak je tam logický rozpor.
Ta výtka je čistě formalistická. Výklad není jasný. I ministerstvo dopravy je přesvědčeno, že postupovalo podle zákona a nic neporušilo. Já nemám důvod nevěřit ministerstvu dopravy.
Radě vadilo i to, že chybí peníze na dopravní infrastrukturu.
Nechybí peníze, už jsem to říkal. Výdaje jsou na maximu. Jde o to, přeskupit ty výdaje.
A vy, kdybyste seděl v té vládě, tak je vezmete kde?
Kdybychom tam byli my, tak to zvládneme. Ten problém reálně existuje a myslím si, že bychom ho reálně vyřešili.
Vzpomeňme si na divokou debatu v roce 2023, kdy skoro všichni byli už v červnu přesvědčeni, že deficit bude 350 nebo 400 miliard. A já jsem říkal, počkejte, ty příjmy jsou nerovnoměrné. A nikdo z těch, co říkali, že deficit bude 350, 400 miliard, v lednu, kdy bylo jasné, že to vyjde, neřekl: on měl pravdu.
Tak kde byste ty peníze našel, odkud byste je přesunul?
Museli bychom v průběhu roku najít úspory v jiných kapitolách. Nikdy se neutratí sto procent. Přestože všichni se v září dušují, že to, co je pro rok 2026, určitě do koruny vyčerpají. A nakonec je nevyčerpaných 90 až sto miliard národních zdrojů a stejná částka evropských zdrojů. Řešili bychom to v průběhu roku.
Co čeká Česko pod vládou Andreje Babiše?
Hrozí, že se zastaví trend snižování deficitu, zatím neznáme program příští vlády. V této chvíli to vypadá na dvoubarevnou vládu.
Podaří se Andreji Babišovi vyřešit střet zájmů?
No to nevím jak, uvidíme. Těch možností zase tolik není. Ale vás nezaujalo, že jsem řekl dvoubarevnou vládu.
Naznačujete, že si Andrej Babiš nominoval blízké spolupracovníky na posty, které měly připadnout SPD?
No samozřejmě. Za křeslo předsedy sněmovny pro Tomia Okamuru a za slib vzájemného nevydání orgánům činným v trestním řízení. Reálně si Andrej Babiš postaví dvanáct ministrů ze 16, zaznamenal jsem i výzvu, aby i Motoristé poslali odborníky, jinými slovy ty, které vybere Andrej.
Nebude taková vláda akceschopnější?
Záleží na tom, o jakou půjde akci. Ta představa, že Tomio Okamura reprezentuje v zahraničí Českou republiku… Když se podívám na debatu k rozpočtu, pošlou, nebo nepošlou ten rozpočet… To, že Tomio Okamura bude zvolen předsedou sněmovny, je podle mě špatná zpráva.