„Strana anticyklistů“, zkratka AUTO a štědří sponzoři. Co víme o Motoristech sobě?

Motoristé sobě kandidovali do Poslanecké sněmovny letos poprvé. Jejich kořeny sahají až do roku 2017, kdy bylo hnutí zaregistrováno jako Referendum o Evropské unii. Tehdy se vedení euroskeptické politické síly ujal spoluzakladatel František Matějka, též bývalý politik za Svobodné.
O rok později se uskupení přejmenovalo na Stranu nezávislosti České republiky (SNČR). V evropských volbách v roce 2019 usilovalo o bruselská křesla, ale neúspěšně. Až v roce 2022 pak vstupuje na scénu Petr Macinka, který po dohodě s SNČR převzal vedení.
Poté pomocí změny stanov přejmenoval hnutí na Motoristé sobě. Se stranou se pokusil zabojovat o křesla na pražském zastupitelstvu, vyrukoval se 65 kandidáty. Macinka - též letitý spolupracovník Václava Klause - své politické angažmá hájil slovy, že chce brojit proti "cykloteroru a dlouhodobému nepřátelskému nastavení vedení Prahy vůči řidičům a motoristům", čímž narážel především na Piráty a Prahu sobě.
Se ziskem 2,29 procenta nakonec nedosáhl na mandát ve vedení metropole. Bylo to nicméně poprvé, co se strana, která aktivně kritizovala například bývalého primátora a následně náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba, dostala více do povědomí širší veřejnosti. Účast ve volbách Macinka označil za testovací krok.
Mimochodem, ve stejnou dobu vznikla také oficiální zkratka strany "AUTO", kterou mohli lidé (mnozí ke svému překvapení) zahlédnout i na letošních kandidátních listinách. Ačkoliv se většinou objevují v průzkumech jako Motoristé sobě, nejeden úřední dokument či průzkum dává přednost úspornější zkratce.
Hvězdný triumf v eurovolbách
Velký úspěch zaregistrovali Motoristé v loňských volbách do Evropského parlamentu, ve kterých společná kandidátka hnutí Přísaha Róberta Šlachty a Motoristů, pod vedením bývalého automobilového závodníka a sběratele historických automobilů Filipa Turka, skončila na třetím místě se ziskem 10,26 procenta voličských hlasů a dvou mandátů.
Macinka se eurovoleb také zúčastnil, získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce. Europoslancem se ovšem nestal.
Poté, co stranu Turek zviditelnil při volbách do europarlamentu, Motoristům stouply preference. Strana také loni v létě také spustila činnost mládežnické organizace Generace Motor s tím, že zejména díky dlouhodobé spolupráci s Turkem se jim daří oslovovat mladou generaci. Turek byl také na loňském prosincovém sjezdu strany zvolen čestným prezidentem Motoristů.
Motoristé letos v lednu oznámili, že půjdou do podzimních parlamentních voleb samostatně, později však usilovali o obnovení spolupráce s Přísahou. Republiková rada Přísahy však nabídku Motoristů na volební spolupráci jednohlasně odmítla. Macinkova strana nakonec mohla slavit úspěch, ve sněmovních volbách získala 6,78 procenta a celkem 13 poslaneckých mandátů.
Oblíbenci velkých sponzorů
Velkou finanční injekci přinesl straně výsledek z evropských voleb, Motoristé se nicméně těší i přízně řady mecenášů. Na transparentním účtu se před sněmovním kláním objevily i milionové částky, například od vlivného podnikatele Františka Fabičoviče. Jeden z nejbohatších Čechů podporu komentoval slovy, že dobře zná otce Petra Macinky.
Dalších 2,5 milionu korun přistálo od dalšího podnikatele, tentokrát Josefa Valcháře, spolumajitele moravské společnosti Robe Lighting vyrábějící osvětlovací techniku. Velkým sponzorem Motoristů je pak sám čerstvě zvolený poslanec Boris Šťastný, který na chod strany letos přispěl přinejmenším tři miliony korun. Loni poslal na účet Motoristů obdobnou částku, třebaže si tím hlavně financoval kampaň do ne tak úspěšných senátních voleb.
Dvoumilionové částky zaslali také podnikatelé Pavel Šaroch, Ruben Marada či benzínková společnost Petra Plus. Obskurní formu podpory před sněmovním hlasováním vyjádřil podnikatel Richard Chlad, který na sociálních sítích lákal veřejnost na peněžní odměny, pokud se rozhodne volit Motoristy. Založil si kvůli tomu i instagramový profil Volby a Káry. "Vytvořte masivní síťovou podporu, kterou já s radostí odměním," vyzval Chlad.
"Strana mladých mužů"
Členská základna Motoristů údajně roste, především mezi muži v produktivním věku. Loňský prosincový sjezd schválil 1415 žádostí o vstup do strany. Drtivá většina ze zájemců podle Macinky následně zaplatila členský příspěvek, čímž vstup formálně potvrdila. Letos v únoru Macinka uvedl, že se počet členů dále rozrůstá stabilním tempem zhruba o 50 nových tváří týdně.
Na motoristických sněmovních kandidátkách se objevilo celkem 340 jmen, z toho 282 lidí spadá do členské základny. O poslanecké mandáty usilovalo také 46 nestraníků a 12 členů Strany soukromníků České republiky. Tím nejvýše umístěným byl předseda strany Petr Bayer na třetím místě kandidátky v Pardubickém kraji.
Další volební období usedne ve sněmovně 13 jmen z motoristických kandidátek. Kromě Macinky a Turka se zákonodárci stali také Oto Klempíř, Matěj Gregor, Boris Šťastný či Renáta Vesecká. Jejich profily si můžete přečíst zde.
Co stojí za úspěchem ANO? Mobilizace zklamaných antisystémových voličů, zaznělo v Politické šikaně. Celé video najdete níže: