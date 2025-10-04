Rozhovor s hvězdou STAN: Nejmladší poslankyně chce změnit ústavu, přeskočila i lídra

Dvacet minut před 18:00 měla Julie Smejkalová na svém kontě více než osm tisíc preferenčních hlasů. Po Kateřině Konečné (Stačilo!), která vstoupila do sněmovny v roce 2002 rovněž ve věku 21 let, se tak stává druhou nejmladší poslankyní v historii země. Redaktorka Aktuálně.cz společně s kolegyní z Hospodářských novin vyzpovídaly novou posilu Starostů v dolní komoře jako jedni z prvních novinářů.
Co říkáte na volební výsledek Starostů?
Samozřejmě přála bych si, aby měli Starostové ještě víc, každopádně aktuálně to považuji za velký úspěch, protože jsme nyní třetí (za ANO a koalicí Spolu - pozn. red.), což je za mě úplně skvělé a těším se ještě, jak dopadne celkový výsledek po konci sčítání.
Čemu přičítáte tolik preferenčních hlasů na svém kontě?
Myslím si, že jsem dokázala oslovit nejen mladou generaci, tím, že se aktivně zajímám o problémy mladých lidí, ať už je to školství, bydlení, péče o duševní zdraví, nebo i třeba podpora podnikání. Myslím si, že to mezi lidmi rezonovalo, že je to něco, co chci fakt řešit. Soudím, že jsem se dokázala dobře prezentovat na sociálních sítích, a věřím, že to lidi oslovilo, a jsem za to hrozně ráda a všem moc děkuji.
Jste nejmladší poslankyní. Vůbec první poslankyní zvolenou ve 21 letech byla Kateřina Konečná. Předčila jste i lídra kandidátky STAN v Praze Karla Dvořáka. Čekala jste to a co vám na to řekl?
Určitě jsem to nečekala. Doufala jsem, že bych mohla udělat slušný výsledek, věřila jsem, že lidé mě podpoří, ale určitě jsem nečekala takhle úžasný výsledek. Jsem o to víc vděčná a jsem hrozně ráda za tu příležitost. Ať už jsem vděčná právě hnutí STAN, že mi vůbec dalo tu možnost, nebo všem lidem, kteří mi dali ten kroužek a volili Starosty. A náš lídr Karel Dvořák? Ještě jsme neměli čas o tom přímo pokecat, ale pogratuloval mi a já jemu taky.
Jak vás celkově vnímají ostatní politici? Mají to mladí politici v něčem těžší?
Asi záleží na tom, ve které straně člověk je. Například v rámci hnutí STAN jsem nikdy nenarazila na nějaké horší zacházení kvůli věku. Myslím si, že ke mně všichni vždycky přistupovali úplně férově a brali mě rovně stejně jako sebe. Takže mi vlastně nepřipadá, že to mám těžší. Připadá mi, že to je úplně super tak, jak to funguje.
Vy jste hodně aktivní na sociálních sítích, což už jste zmínila. Tam se asi cítíte nejsilnější a tam budete směřovat vaši komunikaci s voliči i nadále?
Určitě, chtěla bych právě tu komunikaci na sociálních sítích udržet a ještě rozšířit. Protože si myslím, že je hrozně důležité, aby lidé, co takhle reprezentují veřejnost, s těmi voliči mluvili o tom, na čem pracují, co se jim daří, co se jim nedaří. Chtěla bych, aby to ti lidé prostě věděli a mohli ten mandát prožívat se mnou. To je pro mě hodně důležité.
Jaké budou vaše první kroky ve sněmovně?
To ještě předbíháme, ještě není ani dopočítáno. Asi uvidíme, jak to všechno dopadne, a povím vám to, až to nastane.
Vy chcete do ústavy začlenit právo na interrupci. Budete se právě tam zasazovat o to, když třeba nebudete mít převahu 101 hlasů a nebudete ve vládě, aby se právě toto prosadilo?
Ráda bych to téma vyzdvihla, probrala ho ať už se stranickými kolegy a kolegyněmi, anebo pak i v rámci sněmovny. Myslím si, že je to důležité téma, hlavně kvůli tomu, jak vidíme občas v okolních státech, mám na mysli tu radikalizaci, že dochází k ohrožování ženských reprodukčních práv. Takže je to něco, pro co já bych určitě ruku zvedla, je to něco, co bych určitě chtěla aktivně prosazovat.
V oblasti školství byste chtěla prosadit konkrétně co?
V rámci školství bych obecně chtěla navázat na něco, co už jsme řešili v právě proběhlém volebním období a povedlo se nám to. Mám na mysli úpravu obsahu v rámci vzdělávacích plánů. Ráda bych do toho sáhla víc, chtěla bych se hodně zaměřit na výuku praktických předmětů. Vlastně bych si hrozně přála, aby se studenti, studentky víc učili o kritickém myšlení, obecně o tom, jak vlastně třeba funguje politika, finanční gramotnost, sexuální výchova. Přijde mi, že ve školství je potřeba tohle vyzdvihovat víc a víc, hojněji to lidi učit. Školství je taková moje priorita, určitě bych se chtěla více zajímat také o tu péči, o duševní zdraví, o bytovou krizi.
Co vám na váš volební úspěch vlastně řekli doma?
Tak doma věděli, že mě politika zajímá odmala. V hnutí STAN jsem už skoro čtyři roky, takže to vlastně asi nebyla žádná novinka, kam jdu.
A ta novinka je, že jste se stala tou nejmladší poslankyní - co na to vaše rodina říká?
Na to mi ještě nic neřekli, protože jsem teďka tady. Všechno se děje hrozně rychle, ale věřím, že jsou rádi a že to se mnou určitě prožívají na dálku. A těším se, až je uvidím. Děkuji.