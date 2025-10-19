Domácí

Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová

před 31 minutami
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš si v příštím týdnu bere dovolenou. Oznámil to na svém Facebooku.
Předseda hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš
Předseda hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš | Foto: Reuters

"Já si s dovolením vezmu příští týden dovolenou za moje peníze," uvedl Babiš bez dalších podrobností.

Vyjednávání o programu vznikající vlády s Motoristy a SPD povedou za ANO místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

Nad načasováním Babišovy dovolené se na síti X pozastavil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), kterého Babiš ve svém videu kritizoval.

Finance podle svých slov zmínil kvůli tomu, že Lipavský podle něj jede za peníze daňových poplatníků na dovolenou do USA. Ministr zahraničí má ve Washingtonu formálně převzít nové sídlo českého velvyslanectví.

"Ano, koupili tam nějakou budovu, ale je tam vládní shutdown, takže absolutně o ničem," podotkl Babiš.

Lipavský v reakci na to uvedl, že nová budova ambasády je konkrétním výsledkem práce končící vlády ve prospěch Česka.

„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

Babiš

"Nedaleko Bílého domu, po boku Britů, Indů, Japonců a Korejců. Tam chceme být vidět. Z toho budeme těžit my všichni občané České republiky, tak neplácejte nesmysly a pracujte," napsal v reakci Lipavský.

"Jak je možné, že si místo skládání vlády berete dovolenou? Teď je čas jednat o budoucnosti země," dodal.

Strany vznikající koalice tento týden uvedly, že rozhovory se nyní soustředí na program.

"Příští týden budeme vyjednávat, to znamená zástupci SPD, Motoristé a ANO, o programovém prohlášení vlády. Za nás jedná Karel Havlíček a Alena Schillerová, naši experti," řekl Babiš v dnešním videu.

Podle dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři.

 
Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová

