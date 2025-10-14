Domácí

Paradox kolem Turka. "Babišovi vypomůže jeho protihráč," píší v Rakousku

V Česku by se po volbách mohl stát ministrem zahraničí politik strany Motoristé sobě Filip Turek, který v minulosti zveřejňoval na sociálních sítích otevřeně rasistické poznámky a nacistické narážky. V úterý o tom napsal prestižní německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podle webu Politico zavládl kvůli Turkovi a kauze kolem jeho příspěvků na sítích při sestavování české vlády chaos.
Europoslanec středočeský lídr kandidátky Motoristů sobě Filip Turek
Europoslanec středočeský lídr kandidátky Motoristů sobě Filip Turek | Foto: Honza Mudra

V článku o povolebním vyjednávání v Česku německý list napsal, že se situace pro vítěze voleb, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, zkomplikovala poté, co Deník N uvedl, že "ikona Motoristů" Turek zveřejňoval nenávistné komentáře. Občanská společnost se proto postavila na odpor proti jeho možnému povolání do funkce ministra zahraničí.

Frankfurter Allgemeine Zeitung připomíná, že Babiš je po volbách odkázán na spolupráci s menšími stranami, s "pravicově extremistickou SPD, jejíž předseda Tomio Okamura je nechvalně známý svým štvaním proti migrantům, EU a NATO", a se stranou Motoristé sobě, jejíž předák Turek "se sice také už postaral svými různými hrubými výroky o pozdvižení, celkově je ale (strana) považovaná za mnohem umírněnější". "Od víkendu je ale Turek pod silnou palbou," dodal list.

Německý deník zmínil některé vymazané příspěvky ze sociálních sítí, které zveřejnil Deník N, například ten o útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch či vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Kromě nich jde o "celou řadu otevřeně rasistických poznámek a nacistických narážek". Motoristé zpochybňují pravost některých zveřejněných příspěvků, podle Frankfurter Allgemeine Zeitung hovoří o falšování a účelové kampani. Deník N si za článkem stojí.

Podle německého listu českou veřejnost Turkova kauza příliš nepřekvapila, protože je "hrubými komentáři a nacistickými výpůjčkami" nechvalně proslulý. "Nyní je ale věc vážnější," dodal. "Tentokrát byla obvinění tak vážná, že nad nimi ani vítěz voleb Babiš nemohl jen tak mávnout rukou," napsaly noviny. Hnutí ANO, SPD a Motoristé se nyní soustředí na projednání programu a koaliční smlouvy, uvedl Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kauze kolem čestného předsedy Motoristů sobě se dnes věnuje ve své německojazyčné mutaci i přehled zpravodajství webu Politico. Podle něj se jednání o vládě v Praze proměnilo v chaos, protože se nadějný kandidát na ministra zahraničí ocitl pod tlakem kvůli "rasistickým, homofobním a sexistickým příspěvkům na Facebooku".

Agentura DPA se v úterý dění v Česku rovněž věnuje, vymazané příspěvky na sociálních sítích se podle ní "postaraly v Praze o rozruch". Vzhledem k Turkově aféře "šlápl Babiš na brzdu" při sestavování vlády a zároveň zodpovědnost přesunul na stranu Motoristé sobě, která podle něj musí veřejnost přesvědčit, že obvinění na Turkovu adresu jsou nedůvodná.

Rakouský deník Der Standard píše o "turbulencích" v Praze a o tom, že se Turek "stal pro vítěze voleb Babiše problémem". Debata kolem bývalého europoslance podle Standardu zadrhla kola povolebních vyjednávání.

Paradoxní podpora

Přední rakouský deník popisuje i minulé Turkovy kauzy, kritice podle něj čelil například kvůli "sběratelským předmětům" s nacistickou symbolikou či fotografii se zdviženou pravicí připomínající nacistické hajlování. "Pokud se (Babiš) rozhodne zabránit tomu, aby se Turek stal ministrem zahraničí, bude moci paradoxně počítat s podporou svého nejdůležitějšího protihráče, liberálního prezidenta Petra Pavla," napsal rakouský list.

 
