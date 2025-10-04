Domácí

Rozdováděný Babiš: Běžně mluvím s Trumpem, byl jsem i v Pentagonu. Naslouchají mi

před 1 hodinou
Šéf hnutí Andrej Babiš si užívá jízdu na vítězné vlně: na tiskové konferenci se vysmál zahraničním novinářům a pochválil si oblek. Pochlubil se také tím, že běžně mluví s Trumpem i šéfkou FBI.
"Byl jsem v Pentagonu i FBI," řekl Babiš anglicky zahraniční novinářce | Video: ČTK

Takto drtivé vítězství nikdo nečekal. Ani sám lídr hnutí ANO Andrej Babiš. "Nádhera! Byla to jízda! Dosáhli jsme historického úspěchu!" radoval se krátce poté, co se svým nejužším týmem vytancoval na pódium ve volebním štábu, zatímco sálem burácel italský hit Sarà perché ti amo.

Nadšením se Babiš nechal unést natolik, že se při tiskové konferenci začal vysmívat i některým zahraničním novinářům.

Například když se ho reportérka amerického listu The New York Times zeptala na to, jestli se kvůli jeho provýchodně orientované vládě nestane Česko nespolehlivým partnerem pro Evropskou unii a NATO, Babiš se do ní neohroženě opřel: "Váš problém je, že jenom bezmyšlenkovitě kopírujete to, co píšou čeští novináři!" Za toto prohlášení pak sklidil ovace a pobavení svých stranických kolegů.

Šéf hnutí ANO se poté rozjel ještě víc: "Mluvil jsem pětkrát s Trumpem, byl jsem v Pentagonu i v FBI. Mluvil jsem i s šéfkou CIA. A víte, jak to dopadlo? Řekla mi: Máte pravdu! Řekněte to prezidentu Trumpovi, on nás neposlouchá," chlubil se šéf ANO, které ve sněmovních volbách ovládlo všechny české kraje s výjimkou Prahy. "Věřte tomu, my jsme jasně proevropsky orientovaní, nevystupujeme ani proti NATO," dodal Babiš.

K Evropské unii je ale podle něj potřeba přistupovat kriticky.

Dnes mám i hezčí oblek

Štáb hnutí ANO byl novinářů plný - akreditovalo se do něj 230 reportérů z celého světa. Kromě zástupců The New York Times tam přijeli české volby sledovat i maďarští, slovenští, japonští či francouzští novináři. Během tiskové konference tak z úst šéfa ANO zazněla kromě angličtiny i francouzština.

Babiš v euforii: Se dvěma repráky jen prošel kolem novinářů s kusým komentářem | Video: ČTK

Rozdováděný Babiš na tiskovce sršel vtipem ale i ve svém mateřském jazyce. Rýpl si i do svého největšího volebního rivala Petra Fialy (ODS). Podivil se například, "kde Spolu sebrala ve volbách tolik hlasů". Poznamenal rovněž, že si pro dnešní den zvolil mnohem hezčí oblek než Fiala.

Na dotazy novinářů, s kým chce zahájit povolební jednání, odvětil: "To já ještě nevím. Zeptáme se a pak vám to řekneme. S vámi to určitě řešit nebudu."

Hnutí ANO dostalo ve volbách téměř 35 procent hlasů. Získalo celkem 81 mandátů a stalo se drtivým vítězem.

 
