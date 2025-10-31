Měli jsme víc prosazovat pravicová témata, říká končící ministr Stanjura

Podle Stanjury měla ODS v předvolební kampani víc prosazovat pravicová témata. Za zvýšení daní ostatně strana i celá koalice zaplatila bolestivou volební prohrou. Podle Stanjury to ale stálo za to.
"Kdybychom trvali jen na svém, žádný konsolidační balíček nevzniknul. Takhle vznikl nějaký kompromis, pro nás jako pro ODS byl velmi těžký. Ale cena, kterou jsme zaplatili, stála za to, když se na to podíváte v mezinárodním kontextu," říká v obsáhlém rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Končící ministr zůstává optimistický a tvrdí, že ODS má šanci vyhrát příští volby. "Jsme strana s dlouhou tradicí, skoro poslední, která přežila 35 let, budeme je slavit příští rok. Určitě máme šanci být po příštích volbách vládní stranou, a to hlavní vládní stranou s premiérem," dodává.
Zda by to mohl být Martin Kupka, který kandidaturu na předsedu ODS oznámil nedávno, nechtěl odhadovat. Nové vedení si stranu bude volit na lednovém sjezdu. "Nechci hodnotit šance kandidátů. Na kongresu si budu vybírat podle kandidátů a využiji práva tajné volby," říká Stanjura.
Zdrcující kritiku od Národní rozpočtové rady za postup při tvorbě rozpočtu na příští rok považuje za nespravedlivou. Připomíná, že i vláda Andreje Babiše před čtyřmi lety neschválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.
"Kdo to tehdy řešil? My. A nefňukali jsme. A teď je z toho velký problém," upozornil.
"Občas mě baví komentáře bývalých ministrů či ministryň financí, kteří žádnou rozpočtovou radu neměli, protože tehdy neexistovala. Za nás mluví výsledky. Zatím jsme všechny tři deficity dodrželi. Myslím, že ho dodržíme i letos," uzavírá končící ministr, který se připravuje na pozici řadového člena strany.
Deníku Aktuálně.cz řekl, že už dostal nějaké pracovní nabídky. Uvažovat o nich bude, až předá resort svému nástupci.