Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Šichtařová kandidovala coby ekonomická expertka Svobodných jako jednička na kandidátce hnutí SPD v Praze. Posbírala devět tisíc preferenčních hlasů. Pikora byl lídr Motoristů sobě kandidátky v Ústeckém kraji.
Oba přitom bojovali o podobné voliče. Vystupovali jako odpůrci zadlužování a státních dotací. Šichtařová se loni neúspěšně pokusila získat křeslo v Senátu.
Jejich volební střet byl sledovaný i kvůli tomu, že Šichtařová svého bývalého partnera a otce sedmi dětí obvinila z domácího násilí. Pikora to označil za lživá a nehorázná nařčení s tím, že se bude bránit u soudu.
Léta platili za harmonický pár, který spojovalo nejen manželství, ale i společné profesní směřování. Podle informací deníku Aktuálně.cz rozvodové řízení stále není u konce.