Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

před 37 minutami
Napsali spolu řadu knih, společně vedli firmu, natáčeli podcast, přednášeli a pak se střetli v rozvodovém řízení u soudu. Teď kontroverzní ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora usednou jako poslanci v Poslanecké sněmovně.
Šichtařová kandidovala coby ekonomická expertka Svobodných jako jednička na kandidátce hnutí SPD v Praze. Posbírala devět tisíc preferenčních hlasů. Pikora byl lídr Motoristů sobě kandidátky v Ústeckém kraji.

Oba přitom bojovali o podobné voliče. Vystupovali jako odpůrci zadlužování a státních dotací. Šichtařová se loni neúspěšně pokusila získat křeslo v Senátu.

