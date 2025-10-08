Domácí

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Veronika Rodriguez Veronika Rodriguez
před 20 minutami
Do vyjednávání o podobě budoucího vládního kabinetu může ještě významně promluvit prezident Petr Pavel. A některé výtky už hlava státu vznesla.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025. | Foto: Tomáš Fongus / Kancelář prezidenta republiky

Skládání kabinetu zdaleka není u konce. Ještě se může vyvinout úplně jinak - zcela různými i velmi překvapivým směry, nechal se slyšet poradce prezidenta Petra Pavla a bývalý diplomat Petr Kolář. Do vyjednávání totiž může vstoupit i sám prezident, který jmenuje nejenom premiéra, ale i zbylé členy vlády.

Pavel už přitom v minulosti některé požadavky avizoval. Prohlásil například, že nebude chtít v čele silových resortů žádné odpůrce EU či NATO. Narážel tím především na Svobodu a přímou demokracii (SPD) a jejího šéfa Tomia Okamuru, který se svou averzí vůči oběma institucím před volbami netajil.

Související

Klíčový motorista ladí s Babišem noty už rok. Zdravotnictví nezíská, co je ve hře?

Filip Turek, Václav Klaus, Motoristé sobě, volby 2025, pivo

Okamurův plán, že by vyslal svého zástupce na ministerstvo vnitra, proto od začátku narážel na odpor. Spekulovalo se sice o tom, že by mohl svár vyřešit navržením některého ze spřízněných nepolitických expertů, i tato možnost ale nakonec padla. Okamura ji zničil svým nevhodným vyjádřením, podle kterého by měl skončit dosavadní policejní prezident Martin Vondrášek - a to za Okamurovo stíhání v případu loňských předvolebních plakátů.

"To se mu opravdu nepovedlo," komentoval tento výrok ve středu Andrej Babiš, který má potenciální vládu sestavit. "Teď to vypadá, že by se chtěl Okamura zachovat stejně jako Vít Rakušan, který odvolával policejního prezidenta ještě předtím, než se stal ministrem vnitra," vysvětlil šéf hnutí ANO. Místo postu ministra vnitra proto SPD nakonec nabídne jiné místo. Anebo zkusí Okamuru úplně obejít.

Příliš divoký Turek

To ale nemusí být všechno. Podle informací Aktuálně.cz se Hradu nepozdává ani potenciální ministr zahraničí a dosavadní europoslanec Filip Turek, který proslul svými ostrými postoji vůči Bruselu. Do sněmovny se dostal za Motoristy.

Související

"Trváme na tom." Rýsuje se velmi sporné téma budoucí koalice Babiše, Motoristů a SPD

Spotlight - Karel Havlíček

Ve hře je proto i varianta, že by se tohoto resortu nakonec ujal bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Babiš s ním sice původně počítal znovu na ministerstvu zdravotnictví, prozápadně střižený Vojtěch se zkušenostmi z diplomacie ve Finsku by se mu ale nakonec mohl hodit i v Černínském paláci. Pro Hrad by byl totiž - na rozdíl od Turka - přijatelným kandidátem.

Adam Vojtěch přitom tuto spekulaci ani nevyvrátil, ani nepotvrdil. "Stále mohu říct jen to, že jednání probíhají a rozhodně nejsou uzavřená," reagoval ve středu na přímou otázku Aktuálně.cz, zda by takovou pozici přijal.

Druhá příležitost pro Borise Šťastného

Vedení resortu zdravotnictví by se tak nakonec mohl chopit předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Šéfovi ANO by nevadil - jak Šťastný sám přiznal, jsou s Babišem nejméně rok v těsném kontaktu. Šťastný dokonce původně plánoval, že bude do sněmovny kandidovat právě za ANO.

Související

Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl

Novopečenému poslanci za Motoristy už navíc jednou post ministra zdravotnictví unikl, a to v roce 2010. Tehdy měl v čele resortu stanout jako zdravotnický expert ODS, nakonec se mu to ale nepodařilo.

Ani on ovšem nechce současné vládní "námluvy" jakkoliv komentovat. "Stále se vedou jednání. Dokud nebudou ukončená, nic od nás neuslyšíte. Dali jsme slovo a dodržíme ho," odmítl sdělit Aktuálně.cz podrobnosti.

 
Mohlo by vás zajímat

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici
domácí Aktuálně.cz Obsah volby vláda ministr zdravotnictví ministr zahraničí Filip Turek Boris Šťastný Andrej Babiš Petr Pavel prezident Volby do sněmovny 2025 politika Tomio Okamura SPD ANO 2011 Motoristé sobě

Právě se děje

teď

Kombíky jsou podle Škody znovu v kurzu. Novinka se vystavuje v Praze

Kombíky jsou podle Škody znovu v kurzu. Novinka se vystavuje v Praze
Prohlédnout si 19 fotografií
Škoda vystavuje koncept elektrického kombi na festivalu Designblok.
Představil ho Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto.
před 12 minutami
"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

Český defenzivní univerzál Ladislav Krejčí bleskově uhranul fanoušky Wolves.
Aktualizováno před 16 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Do vyjednávání o podobě budoucího vládního kabinetu může ještě významně promluvit prezident Petr Pavel. A některé výtky už hlava státu vznesla.
před 32 minutami
Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

Takzvané metalo-organické sítě mohou sloužit ke sběru vody z pouštního vzduchu, zachycování CO₂, skladování toxických plynů nebo k čištění vody.
před 55 minutami
Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

"Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky," napsal ve středu Trump.
před 1 hodinou
Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje
0:37

Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje

"Trump je frustrovaný. Putin mu slíbil, že bude jednat a setká se se Zelenským, ale lhal," popsal bývalý velvyslanec Kurt Volker.
Další zprávy