Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Skládání kabinetu zdaleka není u konce. Ještě se může vyvinout úplně jinak - zcela různými i velmi překvapivým směry, nechal se slyšet poradce prezidenta Petra Pavla a bývalý diplomat Petr Kolář. Do vyjednávání totiž může vstoupit i sám prezident, který jmenuje nejenom premiéra, ale i zbylé členy vlády.
Pavel už přitom v minulosti některé požadavky avizoval. Prohlásil například, že nebude chtít v čele silových resortů žádné odpůrce EU či NATO. Narážel tím především na Svobodu a přímou demokracii (SPD) a jejího šéfa Tomia Okamuru, který se svou averzí vůči oběma institucím před volbami netajil.
Okamurův plán, že by vyslal svého zástupce na ministerstvo vnitra, proto od začátku narážel na odpor. Spekulovalo se sice o tom, že by mohl svár vyřešit navržením některého ze spřízněných nepolitických expertů, i tato možnost ale nakonec padla. Okamura ji zničil svým nevhodným vyjádřením, podle kterého by měl skončit dosavadní policejní prezident Martin Vondrášek - a to za Okamurovo stíhání v případu loňských předvolebních plakátů.
"To se mu opravdu nepovedlo," komentoval tento výrok ve středu Andrej Babiš, který má potenciální vládu sestavit. "Teď to vypadá, že by se chtěl Okamura zachovat stejně jako Vít Rakušan, který odvolával policejního prezidenta ještě předtím, než se stal ministrem vnitra," vysvětlil šéf hnutí ANO. Místo postu ministra vnitra proto SPD nakonec nabídne jiné místo. Anebo zkusí Okamuru úplně obejít.
Příliš divoký Turek
To ale nemusí být všechno. Podle informací Aktuálně.cz se Hradu nepozdává ani potenciální ministr zahraničí a dosavadní europoslanec Filip Turek, který proslul svými ostrými postoji vůči Bruselu. Do sněmovny se dostal za Motoristy.
Ve hře je proto i varianta, že by se tohoto resortu nakonec ujal bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Babiš s ním sice původně počítal znovu na ministerstvu zdravotnictví, prozápadně střižený Vojtěch se zkušenostmi z diplomacie ve Finsku by se mu ale nakonec mohl hodit i v Černínském paláci. Pro Hrad by byl totiž - na rozdíl od Turka - přijatelným kandidátem.
Adam Vojtěch přitom tuto spekulaci ani nevyvrátil, ani nepotvrdil. "Stále mohu říct jen to, že jednání probíhají a rozhodně nejsou uzavřená," reagoval ve středu na přímou otázku Aktuálně.cz, zda by takovou pozici přijal.
Druhá příležitost pro Borise Šťastného
Vedení resortu zdravotnictví by se tak nakonec mohl chopit předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Šéfovi ANO by nevadil - jak Šťastný sám přiznal, jsou s Babišem nejméně rok v těsném kontaktu. Šťastný dokonce původně plánoval, že bude do sněmovny kandidovat právě za ANO.
Novopečenému poslanci za Motoristy už navíc jednou post ministra zdravotnictví unikl, a to v roce 2010. Tehdy měl v čele resortu stanout jako zdravotnický expert ODS, nakonec se mu to ale nepodařilo.
Ani on ovšem nechce současné vládní "námluvy" jakkoliv komentovat. "Stále se vedou jednání. Dokud nebudou ukončená, nic od nás neuslyšíte. Dali jsme slovo a dodržíme ho," odmítl sdělit Aktuálně.cz podrobnosti.