"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Vstoupit do jednání s ANO by podle Fialy nebylo ze strany ODS, lidovců, TOP 09 či Starostů a nezávislých (STAN) přijetím zodpovědnosti, ale zradou voličů. "Žádná ze stran současné vládní koalice k takovéto zradě připravena není a není připravena takový krok udělat," uvedl Fiala.
Předseda SPD Tomio Okamura v úterý řekl, že SPD by v případě vstupu do vlády usilovala o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Okamurovo vyjádření kritizovala řada politiků stávající koalice, šéf ANO Andrej Babiš výrok označil za velice nevhodný. Podle spekulací médií by tak SPD místo vnitra měla svým odborníkem ve vládě obsadit obranu.
Podle Fialy nezáleží na tom, na které z těchto ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
Strany jednající o vládě se podle něj snaží navenek tvářit státotvorně, ale občas jim něco ujede a ztratí dekorum, jak se to stalo Okamurovi. "Je tady zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě, budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet," řekl Fiala.
Před pověřením SPD řízením ministerstva obrany varoval na sociálních sítích i šéf Pirátů Zdeněk Hřib. "Jejich dosavadní postoje naopak naznačují, že by významně oslabili naši bezpečnost, vnesli do budování naší obrany chaos a pravděpodobně by také zastavili i takzvanou muniční iniciativu. Vzhledem k mnoha proruským postojům, demonstrovaným SPD v minulosti, navíc nemůžeme opominout významné riziko úniku citlivých informací do Ruska," míní.
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že zradu naopak konají politici ANO, z nichž řada v předvolebních diskusích kategoricky vylučovala spolupráci s SPD.
"Navíc velmi pravděpodobně budeme mít premiéra, u kterého odvolací soud potvrdil, že spáchal dva trestné činy, to se ve veřejné debatě úplně pomíjí," podotkl Jurečka. Kritizoval také, že si Babiš zve státní úředníky do centrály ANO na Chodově. "Takové schůzky by se měly odehrávat ve sněmovně či v příslušných úřadech," dodal.