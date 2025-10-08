Domácí

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

ČTK ČTK
Aktualizováno před 9 minutami
Žádná z nynějších vládních stran se nechystá jednat o koalici s ANO, aby nemuselo vládnout s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Uvedl to  premiér Petr Fiala (ODS). Dle něj by šlo o zradu voličů. Fiala pokládá za nebezpečné, ať už bude mít SPD v nové vládě na starosti vnitro, či obranu. Takové strany nemají ve vládě být, řekl. Před SPD na resortu obrany důrazně varoval i předseda Pirátů Hřib.
Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala odvolil v Brně.
Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala odvolil v Brně. | Foto: Reuters

Vstoupit do jednání s ANO by podle Fialy nebylo ze strany ODS, lidovců, TOP 09 či Starostů a nezávislých (STAN) přijetím zodpovědnosti, ale zradou voličů. "Žádná ze stran současné vládní koalice k takovéto zradě připravena není a není připravena takový krok udělat," uvedl Fiala.

Související

Promluvil možný nástupce Fialy v čele ODS. Potenciál strany teď vidí na úrovni STAN

Martin Kuba

Předseda SPD Tomio Okamura v úterý řekl, že SPD by v případě vstupu do vlády usilovala o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Okamurovo vyjádření kritizovala řada politiků stávající koalice, šéf ANO Andrej Babiš výrok označil za velice nevhodný. Podle spekulací médií by tak SPD místo vnitra měla svým odborníkem ve vládě obsadit obranu.

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z těchto ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.

Strany jednající o vládě se podle něj snaží navenek tvářit státotvorně, ale občas jim něco ujede a ztratí dekorum, jak se to stalo Okamurovi. "Je tady zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě, budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet," řekl Fiala.

Související

Poražené Česko sní marně. Budeme se divit, varuje Benda před Okamurou a Babišem

Marek Benda.
34:36

Před pověřením SPD řízením ministerstva obrany varoval na sociálních sítích i šéf Pirátů Zdeněk Hřib. "Jejich dosavadní postoje naopak naznačují, že by významně oslabili naši bezpečnost, vnesli do budování naší obrany chaos a pravděpodobně by také zastavili i takzvanou muniční iniciativu. Vzhledem k mnoha proruským postojům, demonstrovaným SPD v minulosti, navíc nemůžeme opominout významné riziko úniku citlivých informací do Ruska," míní.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že zradu naopak konají politici ANO, z nichž řada v předvolebních diskusích kategoricky vylučovala spolupráci s SPD.

"Navíc velmi pravděpodobně budeme mít premiéra, u kterého odvolací soud potvrdil, že spáchal dva trestné činy, to se ve veřejné debatě úplně pomíjí," podotkl Jurečka. Kritizoval také, že si Babiš zve státní úředníky do centrály ANO na Chodově. "Takové schůzky by se měly odehrávat ve sněmovně či v příslušných úřadech," dodal.

 
Mohlo by vás zajímat

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech

Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech
51:53
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 Petr Fiala Andrej Babiš volby ANO 2011 ODS

Právě se děje

před 2 minutami
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 6 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 9 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 21 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 21 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 22 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy