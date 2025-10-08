Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

Když se týden před volbami setkali na jednom pódiu Jindřich Rajchl, Kateřina Konečná a Daniel Sterzik alias Vidlák, vypadalo to, že ze všech tří budou už za pár dní zvolení poslanci. Průzkumy totiž předpovídaly, že SPD, za nějž Rajchl kandidoval, stejně jako Stačilo!, kde působí Konečná a Vidlák, se do Poslanecké sněmovny dostanou. Nakonec ovšem uspěl jen Rajchl se svou stranou PRO, která kandidovala v koalici pod hlavičkou SPD.
A byl to právě on, kdo se na předvolební demonstraci "Pane prezidente, respektujte výsledky voleb!" těšil mezi davem protestujících největší podpoře. Jakmile přistoupil k mikrofonu a začal řečnit, emoce přítomných stoupaly jako "zlatá horečka" a několikrát dokázal u účastníků vyvolat dlouhý potlesk.
Rajchl tehdy začal svůj projev tím, že ostře zaútočil na skupinu lidí, kteří proti shromáždění příznivců SPD a Stačilo! protestovali.
"Chtěl bych říci pár slov té skupince kolaborantů, mávající vlajkou cizího státu. My tady máme vlajky České republiky, pokud máváte vlajkami státu, který adoruje nacismus a staví sochy nacistickým zločincům, tak byste se měli stydět! Hanba vám!" burcoval dav Rajchl v narážce na ukrajinské vlajky některých protestujících a dočkal se od příznivců potlesku. "Hanba, hanba, hanba!" aplaudovalo částečně zaplněné Hradčanské náměstí, kde se akce konala.
Nikdo jiný nedokázal dav strhnout tak jako on. A to před ním mluvila Konečná i Sterzik, kteří umí rovněž svoji "bublinu" oslovit velmi dobře a jsou v ní populární. Rajchl totiž předvedl nejvíce nenávistný projev proti Ukrajině, jiní vystupující ji téměř nezmiňovali.
Předseda strany PRO se často hájí Masarykovým krédem, že národovectví a láska k vlasti neznamená nenávist k cizím národům. Přitom si ale jako terč vybírá nezřídka právě Ukrajinu a zcela pomíjí to, že je obětí ruské agrese a že ji tvoří mnoho statečných lidí, kteří svou zemi brání se zbraní v ruce a mnozí za ni také padli. Místo toho ji popisuje výhradně jako zemi nacionalistů.
Vlna odchodů těsně před volbami
Za tento styl vystupování a chování sklízí od mnoha politických oponentů, komentátorů, odborníků i řadových občanů ostrou kritiku. Zároveň se mu ale daří oslovovat skupinu voličů, kterým tato rétorika imponuje, a má díky tomu mnoho oddaných příznivců, což ukázaly ostatně i samotné volby.
V čele kandidátky SPD získal Rajchl suverénně nejvíc preferenčních hlasů - dokonce víc než předseda SPD Tomio Okamura, který kandidoval ve Středočeském kraji.
Rajchl sice na jednu stranu ujišťuje, že bude loajálním členem poslaneckého klubu SPD, a pochvaluje si, s jak výbornými kolegy v klubu bude zasedat. Na druhou stranu ale neskrývá nejen své osobní ambice, ale také snahu podstatně víc posílit svou stranu PRO. Při povolebním vysílání pro své příznivce ostatně nejvíce času věnoval právě situaci uvnitř strany, ze které odešla ve zlém řada členů s odkazem na to, že si podle nich Rajchl udělal výtah k moci jen pro sebe samého.
Největší pozornost vyvolal patrně odchod bývalého sociálního demokrata Michala Haška týden před volbami. Ten Rajchlovi výrazně pomáhal a vedl i jihomoravskou organizaci PRO. Hašek však nyní tvrdí, že PRO je fakticky založené na Rajchlově kultu osobnosti a že vstoupil do strany, aby tuto nálepku "one man show předsedy Jindřicha Rajchla" strhl. "Po roce a půl konstatuji, že nic z toho se nestalo, zejména na centrální úrovni. Dnes už chápu několik vln odchodů lidí, které bych dnešním pohledem označil za srdcaře," popisuje své zklamání Hašek, který vzápětí podpořil konkurenční Stačilo! krátce poté, co oznámil exprezident Miloš Zeman, že bude bude uskupení volit.
Rajchl odpadlíky včetně Haška označil za kariéristy a svou personální politiku za největší chybu. Všechny zbývající straníky a příznivce ale ujišťuje, že mu v žádném případě nejde o sebe a že jeho hlavním cílem jsou úspěchy PRO. "Nejsem člověk, který by vystoupal někomu po zádech a následně ho zanechal na místě. Mým cílem je, aby strana dál rostla," konstatuje.
Pokud ale bude bojovat o větší popularitu a vliv své strany, těžko může počítat s tím, že se to bude líbit Okamurovi. Ten má teď navíc starosti i s vlastními členy SPD, kteří na základě předvolebních průzkumů očekávali lepší volební výsledek. A úplná shoda nemusí panovat ani v poslaneckém klubu SPD, který ve skutečnosti tvoří ze třetiny členové jiných stran včetně Rajchla, předsedkyně Trikolóry Zuzany Majerové či předsedy Svobodných Libora Vondráčka.
Ten ke všemu nepřímo kritizoval Okamuru, když naznačil, že SPD mohla ve volbách získat víc hlasů. "Celkový výsledek nenaplnil naše očekávání. Já to beru jako lekci, abychom na příště byli lepší, abychom dokázali lépe vysvětlovat naše priority a programové cíle. A také, abychom představili více odborníků," sdělil k výsledků SPD ve volbách.
Počkejte za čtyři roky, slibuje Rajchl
Zároveň si postěžoval na to, že mu SPD těsně před volbami nedala dostatečný prostor, konkrétně měl na mysli předvolební debaty. Podle něj totiž rozhodl o výsledku voleb právě závěr kampaně. "Mrzí mě, že jsem nemohl být v některých finálních debatách, věřím, že bych tam byl úspěšný a že by výsledek byl třeba ještě lepší," uvedl, aniž by zmínil dvě jména, která v debatách SPD reprezentovala - předseda Okamura a jeho zástupce Radim Fiala.
Rajchl ovšem naznačuje, že jeho kariéra rozhodně není na konci. "Jak mi někdo napsal: Počkej ještě čtyři roky," usmívá se a je na něm vidět, jak ho zisk poslaneckého mandátu "nakopl". "Toto byl milník, ale rozhodně se nejedná o cílovou čáru," avizuje do budoucnosti.
Výhody jsou na straně Rajchla, ne Okamury, upozorňuje politolog
Politolog Michal Malý poukazuje na to, že se napětí mezi Okamurou a Rajchlem objevilo už v minulosti v době demonstrací na Václavském náměstí, které Rajchl organizoval. "SPD k nim bylo původně zdrženlivé a Okamura se vůči Rajchlovi vymezoval. Když ale po evropských volbách SPD s Trikolórou získalo jen 5,7 procenta a PRO 2,1 procenta, tak se oba politici spojili v tzv. vlastenecké koalici, z níž PRO těžilo zejména v krajských volbách," připomíná.
Podle Malého výsledek parlamentních voleb Rajchlovi hodně nahrává. "SPD výrazně oslabilo, a to i na úkor vlastenecké koalice. Rajchl nyní získává stále větší prostor ve veřejné debatě a působí jako výraznější rétor než Okamura, který navíc čelí vnitrostranické krizi po neúspěchu několika svých předních členů," říká Malý s tím, že se stanou nejspíše konkurenty.
"Rajchl se nespokojí s rolí řadového poslance, a pokud pro něj Okamura nenajde významné postavení ve sněmovně, může se brzy stát jeho rivalem. S poslaneckým mandátem je založení nové protestní formace výrazně jednodušší než z pozice mimoparlamentního aktéra. Můžeme tak být svědky toho, jak se Rajchl od SPD postupně odtrhne a vysaje zbytky hnutí, které se jako přímý účastník vlády už jen těžko může prezentovat jako protestní anti-establishmentová síla," předpovídá politolog.