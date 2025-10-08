Domácí

Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Je předsedou maličké strany, zároveň má ale obrovské množství oddaných podporovatelů a voličů, kteří mu dopomohli v těchto volbách k poslaneckému křeslu a místu v klubu SPD. Jindřich Rajchl má ale větší ambice. Takové, že může ohrozit i samotného předsedu SPD Tomia Okamuru.
Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl
Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl | Foto: Radek Bartoníček

Když se týden před volbami setkali na jednom pódiu Jindřich Rajchl, Kateřina Konečná a Daniel Sterzik alias Vidlák, vypadalo to, že ze všech tří budou už za pár dní zvolení poslanci. Průzkumy totiž předpovídaly, že SPD, za nějž Rajchl kandidoval, stejně jako Stačilo!, kde působí Konečná a Vidlák, se do Poslanecké sněmovny dostanou. Nakonec ovšem uspěl jen Rajchl se svou stranou PRO, která kandidovala v koalici pod hlavičkou SPD.

A byl to právě on, kdo se na předvolební demonstraci "Pane prezidente, respektujte výsledky voleb!" těšil mezi davem protestujících největší podpoře. Jakmile přistoupil k mikrofonu a začal řečnit, emoce přítomných stoupaly jako "zlatá horečka" a několikrát dokázal u účastníků vyvolat dlouhý potlesk.

Aktuálně.cz ukazuje, jak velké popularitě se těší mezi svými fanoušky Jindřich Rajchl, ale také jak nenávistně mluví o Ukrajině a jejích příznivcích. | Video: Radek Bartoníček

Rajchl tehdy začal svůj projev tím, že ostře zaútočil na skupinu lidí, kteří proti shromáždění příznivců SPD a Stačilo! protestovali.

"Chtěl bych říci pár slov té skupince kolaborantů, mávající vlajkou cizího státu. My tady máme vlajky České republiky, pokud máváte vlajkami státu, který adoruje nacismus a staví sochy nacistickým zločincům, tak byste se měli stydět! Hanba vám!" burcoval dav Rajchl v narážce na ukrajinské vlajky některých protestujících a dočkal se od příznivců potlesku. "Hanba, hanba, hanba!" aplaudovalo částečně zaplněné Hradčanské náměstí, kde se akce konala.

Nikdo jiný nedokázal dav strhnout tak jako on. A to před ním mluvila Konečná i Sterzik, kteří umí rovněž svoji "bublinu" oslovit velmi dobře a jsou v ní populární. Rajchl totiž předvedl nejvíce nenávistný projev proti Ukrajině, jiní vystupující ji téměř nezmiňovali. 

Předseda strany PRO se často hájí Masarykovým krédem, že národovectví a láska k vlasti neznamená nenávist k cizím národům. Přitom si ale jako terč vybírá nezřídka právě Ukrajinu a zcela pomíjí to, že je obětí ruské agrese a že ji tvoří mnoho statečných lidí, kteří svou zemi brání se zbraní v ruce a mnozí za ni také padli. Místo toho ji popisuje výhradně jako zemi nacionalistů.

Vlna odchodů těsně před volbami

Za tento styl vystupování a chování sklízí od mnoha politických oponentů, komentátorů, odborníků i řadových občanů ostrou kritiku. Zároveň se mu ale daří oslovovat skupinu voličů, kterým tato rétorika imponuje, a má díky tomu mnoho oddaných příznivců, což ukázaly ostatně i samotné volby.

V čele kandidátky SPD získal Rajchl suverénně nejvíc preferenčních hlasů - dokonce víc než předseda SPD Tomio Okamura, který kandidoval ve Středočeském kraji.

Rajchl sice na jednu stranu ujišťuje, že bude loajálním členem poslaneckého klubu SPD, a pochvaluje si, s jak výbornými kolegy v klubu bude zasedat. Na druhou stranu ale neskrývá nejen své osobní ambice, ale také snahu podstatně víc posílit svou stranu PRO. Při povolebním vysílání pro své příznivce ostatně nejvíce času věnoval právě situaci uvnitř strany, ze které odešla ve zlém řada členů s odkazem na to, že si podle nich Rajchl udělal výtah k moci jen pro sebe samého.

Největší pozornost vyvolal patrně odchod bývalého sociálního demokrata Michala Haška týden před volbami. Ten Rajchlovi výrazně pomáhal a vedl i jihomoravskou organizaci PRO. Hašek však nyní tvrdí, že PRO je fakticky založené na Rajchlově kultu osobnosti a že vstoupil do strany, aby tuto nálepku "one man show předsedy Jindřicha Rajchla" strhl. "Po roce a půl konstatuji, že nic z toho se nestalo, zejména na centrální úrovni. Dnes už chápu několik vln odchodů lidí, které bych dnešním pohledem označil za srdcaře," popisuje své zklamání Hašek, který vzápětí podpořil konkurenční Stačilo! krátce poté, co oznámil exprezident Miloš Zeman, že bude bude uskupení volit.

Rajchl odpadlíky včetně Haška označil za kariéristy a svou personální politiku za největší chybu. Všechny zbývající straníky a příznivce ale ujišťuje, že mu v žádném případě nejde o sebe a že jeho hlavním cílem jsou úspěchy PRO. "Nejsem člověk, který by vystoupal někomu po zádech a následně ho zanechal na místě. Mým cílem je, aby strana dál rostla," konstatuje.

Pokud ale bude bojovat o větší popularitu a vliv své strany, těžko může počítat s tím, že se to bude líbit Okamurovi. Ten má teď navíc starosti i s vlastními členy SPD, kteří na základě předvolebních průzkumů očekávali lepší volební výsledek. A úplná shoda nemusí panovat ani v poslaneckém klubu SPD, který ve skutečnosti tvoří ze třetiny členové jiných stran včetně Rajchla, předsedkyně Trikolóry Zuzany Majerové či předsedy Svobodných Libora Vondráčka.

Jindřich Rajchl v čele průvodu na Hradčanském náměstí v Praze týden před volbami, kdy se účastnil demonstrace Spolku Svatopluk.
Jindřich Rajchl v čele průvodu na Hradčanském náměstí v Praze týden před volbami, kdy se účastnil demonstrace Spolku Svatopluk. | Foto: Radek Bartoníček

Ten ke všemu nepřímo kritizoval Okamuru, když naznačil, že SPD mohla ve volbách získat víc hlasů. "Celkový výsledek nenaplnil naše očekávání. Já to beru jako lekci, abychom na příště byli lepší, abychom dokázali lépe vysvětlovat naše priority a programové cíle. A také, abychom představili více odborníků," sdělil k výsledků SPD ve volbách.

Počkejte za čtyři roky, slibuje Rajchl 

Zároveň si postěžoval na to, že mu SPD těsně před volbami nedala dostatečný prostor, konkrétně měl na mysli předvolební debaty. Podle něj totiž rozhodl o výsledku voleb právě závěr kampaně. "Mrzí mě, že jsem nemohl být v některých finálních debatách, věřím, že bych tam byl úspěšný a že by výsledek byl třeba ještě lepší," uvedl, aniž by zmínil dvě jména, která v debatách SPD reprezentovala - předseda Okamura a jeho zástupce Radim Fiala.

Rajchl ovšem naznačuje, že jeho kariéra rozhodně není na konci. "Jak mi někdo napsal: Počkej ještě čtyři roky," usmívá se a je na něm vidět, jak ho zisk poslaneckého mandátu "nakopl". "Toto byl milník, ale rozhodně se nejedná o cílovou čáru," avizuje do budoucnosti.

Výhody jsou na straně Rajchla, ne Okamury, upozorňuje politolog

Politolog Michal Malý poukazuje na to, že se napětí mezi Okamurou a Rajchlem objevilo už v minulosti v době demonstrací na Václavském náměstí, které Rajchl organizoval. "SPD k nim bylo původně zdrženlivé a Okamura se vůči Rajchlovi vymezoval. Když ale po evropských volbách SPD s Trikolórou získalo jen 5,7 procenta a PRO 2,1 procenta, tak se oba politici spojili v tzv. vlastenecké koalici, z níž PRO těžilo zejména v krajských volbách," připomíná.

Související

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

SPD, Trikolora, PRO, Svobodní, Jindřich Rajch, Zuzana Majerová Zahradníková, Tomio Okamura, Radim Fiala, Libor Vondráček, Markéta Šichtařová

Podle Malého výsledek parlamentních voleb Rajchlovi hodně nahrává. "SPD výrazně oslabilo, a to i na úkor vlastenecké koalice. Rajchl nyní získává stále větší prostor ve veřejné debatě a působí jako výraznější rétor než Okamura, který navíc čelí vnitrostranické krizi po neúspěchu několika svých předních členů," říká Malý s tím, že se stanou nejspíše konkurenty.

"Rajchl se nespokojí s rolí řadového poslance, a pokud pro něj Okamura nenajde významné postavení ve sněmovně, může se brzy stát jeho rivalem. S poslaneckým mandátem je založení nové protestní formace výrazně jednodušší než z pozice mimoparlamentního aktéra. Můžeme tak být svědky toho, jak se Rajchl od SPD postupně odtrhne a vysaje zbytky hnutí, které se jako přímý účastník vlády už jen těžko může prezentovat jako protestní anti-establishmentová síla," předpovídá politolog.

 
Mohlo by vás zajímat

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici
domácí Aktuálně.cz Obsah Jindřich Rajchl SPD Tomio Okamura politika Volby do sněmovny 2025 volby

Právě se děje

před 12 minutami
"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

Český defenzivní univerzál Ladislav Krejčí bleskově uhranul fanoušky Wolves.
Aktualizováno před 16 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Do vyjednávání o podobě budoucího vládního kabinetu může ještě významně promluvit prezident Petr Pavel. A některé výtky už hlava státu vznesla.
před 31 minutami
Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

Takzvané metalo-organické sítě mohou sloužit ke sběru vody z pouštního vzduchu, zachycování CO₂, skladování toxických plynů nebo k čištění vody.
před 55 minutami
Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

"Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky," napsal ve středu Trump.
před 1 hodinou
Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje
0:37

Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje

"Trump je frustrovaný. Putin mu slíbil, že bude jednat a setká se se Zelenským, ale lhal," popsal bývalý velvyslanec Kurt Volker.
Aktualizováno před 1 hodinou
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Další zprávy