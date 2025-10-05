Mladičká skokanka, Babišovy periferie i pád matadorů. Nejzajímavější čísla voleb

Svátek demokracie si nenechalo ujít téměř 69 procent oprávněných voličů. To je nejvyšší podíl od roku 1998 a zároveň třetí nejvyšší volební účast v historii samostatné České republiky. Nepotvrdily se tak obavy, že velká část zklamaných voličů zůstane doma.
"Vysoká účast v letošních volbách jasně demonstruje zájem občanů o veřejné dění a dokazuje mimořádnou starost občanů o budoucnost naší země. Všem, kteří k volbám přišli, patří mé poděkování," okomentoval tuto skutečnost prezident Petr Pavel.
Nejnižší volební účast zaznamenala malá obec Zběšičky na Písecku, ve které sídlí domov pro zdravotně postižené osoby. Pouhých 53 obálek v urně představuje 36 procent zdejších voličů.
Opět stoosmička
Představitelé hnutí ANO bezprostředně po sečtení převážně většiny hlasů avizovali, že chtějí jednat o podpoře nové vlády Andreje Babiše s SPD a s Motoristy. Tyto tři strany - tedy pokud započítáme i politiky jiných stran zvolených na kandidátce SPD - by měly mít ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů. To je stejný počet, jaký měla pětikoalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostů a Pirátů po předchozích volbách v roce 2021.
Se zohledněním všech stranických dresů těchto 108 poslanců by se ovšem v případě spojení ANO, SPD a Motoristů jednalo dokonce o šestikoalici. Dalších šest stran, naplní-li se tento scénář, pak bude tvořit opozici. Na kandidátce Pirátů totiž uspěly také dvě zástupkyně Zelených. I přes neúspěch několika stran sdružených v hnutí Stačilo! tak v nové sněmovně zasednou představitelé 12 různých politických stran. Vlastní poslanecký klub však bude moci ustavit jen osm z nich.
Aglomerace pro Spolu, periferie pro ANO
V naprosté většině obcí vyhrálo hnutí ANO. Koalice Spolu opanovala Prahu, Brno, odkud pochází premiér Petr Fiala, a aglomerace obou největších měst Česka. Bodovala také na Šumavě a v Krkonoších, z menších měst zvítězila například v Poděbradech. V ostatních krajských městech se ovšem z vítězství radovalo ANO. Největšího úspěchu dosáhlo v Ostravě, kde dalo projektu Andreje Babiše (který vedl kandidátku hnutí v Moravskoslezském kraji) svůj hlas 43,6 procenta zúčastněných. V Bohumíně a Havířově ANO bralo většinu hlasů, v Karviné atakovalo dokonce šedesátiprocentní hranici.
Ve středních Čechách se vítězi voleb dařilo o poznání méně než v Moravskoslezském kraji. Andrej Babiš ani tentokrát "své" Průhonice nepřesvědčil. V jeho domovské obci vyhrála s velkým náskokem koalice Spolu, volilo ji 36 procent lidí. Druhé ANO zde získalo necelých 22 procent hlasů. Přitom v sousedních Čestlicích ANO nad Spolu těsně zvítězilo.
Najdou se i obce, kde zvítězili Starostové. Podle průběžných výsledků voleb je největší z nich pětitisícový Pacov na Pelhřimovsku. Starostové zde obdrželi 32,7 procenta hlasů, druhé skončilo hnutí ANO s 31,7 procenta hlasů.
Piráti ani SPD nezískali na svou stranu žádnou obec. Motoristům, nejslabší straně v nové sněmovně, se podařilo vyhrát ve dvou malých obcích: Ve Smilovicích na Rakovnicku jim k vítězství stačilo 13 hlasů, ve Staňkovicích na Litoměřicku dokonce jen 11 hlasů.
Studentka, matadoři a propadlíci
Teprve jednadvacetiletá Julie Smejkalová, studentka Právnické fakulty UK, se v Praze probojovala z devátého místa až na vrchol kandidátky STAN. Poslancem se přitom člověk může stát právě od 21 let věku. Smejkalová se tak stane jednou z nejmladších poslankyň v historii samostatné České republiky. Podobně stará, respektive mladá, byla i nynější předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, když v červnu 2002 pouhých pět měsíců po svých 21. narozeninách získala poprvé poslanecký mandát.
Ještě delší pohled do historie je potřeba v případě poslance Marka Bendy z ODS. Zákonodárcem se stal také už jako jednadvacetiletý v roce 1990, tehdy ještě v České národní radě. A s výjimkou let 2002-2004 je poslancem dodnes, v již předdůchodovém věku. Mandát tento matador tuzemské politické scény obhájil i letos.
Příští čtyři roky budou v jednom sále opět zasedat také znesváření bratři Okamurové. Hayato Okamura, člen KDU-ČSL, se stal v Praze skokanem koalice Spolu. Díky více než 29 tisícům preferenčních hlasů se vyšvihl z "nepostupového" 13. místa až na bronzovou příčku. Přeskočil tak například dvojku kandidátky, Jiřího Pospíšila z TOP 09.
Na koho se nedostalo
Jeho bratr Tomio Okamura se bude muset smířit s tím, že jeho SPD bude mít v nové sněmovně jen 10 poslanců, o polovinu méně než dosud. Na kandidátce SPD sice uspělo 15 politiků, patří mezi ně ovšem také členové jiných stran. Jindřich Rajchl je předsedou strany PRO, Markéta Šichtařová a Libor Vondráček zastupují Svobodné, Zuzana Majerová je šéfkou Trikolory a Miroslav Ševčík je bez politické příslušnosti.
Slabý příděl pro SPD je způsobený i tím, že v nejmenších krajích malé strany ostrouhaly. V krajích tvořených jen třemi nebo čtyřmi okresy se totiž rozděluje jen jednociferný počet mandátů a větší strany si příděl rozdělí mezi sebe. SPD tak odejde s prázdnou například v Pardubickém kraji. Na Vysočině zase nezbylo místo pro Motoristy, z Libereckého kraje nebudou mít žádné zástupce Piráti ani Motoristé a v Karlovarském kraji vyjdou naprázdno Piráti, SPD i Motoristé.
Jinou práci si bude muset hledat také ministr financí Zbyněk Stanjura, první místopředseda ODS a lídr kandidátky Spolu v Moravskoslezském kraji. Voliči jej vykroužkovali, k poslední postupové příčce mu při 99,6 procenta sečtených okrsků scházely téměř dva tisíce preferenčních hlasů.