Kamenný obličej Schillerové. Navzdory ostrým útokům hned z několika stran

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 6 hodinami
Když Alena Schillerová odcházela z pondělního jednání rozpočtového výboru spokojená a usměvavá, bylo to skoro k nevíře vzhledem k tomu, co se odehrávalo na samotném jednání. Tam se Schillerová stala terčem ostré kritiky hned od několika opozičních poslanců. Politička reagovala na všechny výtky stejně: nehnula jediným svalem v obličeji.
Aktuálně.cz přináší názory některých poslanců, kteří ostře kritizovali poslankyni ANO Alenu Schillerovou za to, jak se staví k rozpočtu státu | Video: Radek Bartoníček

Kandidátka na ministryni financí v nové vládě Alena Schillerová (ANO) musela od počátku jednání rozpočtového výboru vědět, že si prosadí, co bude chtít, protože s dalšími poslanci ANO, SPD a Motoristy sobě byla ve většině. Byla si tedy jistá, že na konci jednání odhlasují vrácení návrhu státního rozpočtu končící vládě Petra Fialy, která bude mít na dopracování pouhých dvacet dní.

Než to však prosadila, musela si vyslechnout pořádnou dávku kritiky od poslanců koalice Spolu, STAN a Pirátů. Skoro to připomínalo "uličku hanby". 

"Namísto věcné debaty se tady ve výboru rozjela kampaň hnutí ANO, skoro jako by volby nebyly za námi, ale před námi," začal kritiku zástupce STAN Jan Papajanovský s tím, že politici vítězného hnutí nepravdivě popisují rozpočet jako děravou státní pokladnu.

"Nikdo z nich se realitou netrápí, stejně jako se jí bohužel netrápí paní Schillerová. Vládní šestikoalice skrývá absolutní rozpočtovou bezradnost. Naši odborníci spočítali, že ve vašem programovém prohlášení jsou sliby, které způsobí díru za 110 miliard korun. Jak chcete s tímto zajistit vyrovnaný státní rozpočet?" ptal se Papajanovský.

Seděl jen kousek za Schillerovou, která ho evidentně slyšela, občas si něco zapsala, ale jinak se ani nepohnula. A ani po opakovaných dotazech na otázku neodpověděla.

Teatrální divadlo a strašení

Přidal se k němu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který tvrdil, že se nestačí divit, jak Schillerová postupuje. "Nemohu se zbavit dojmu, že jsme tady svědky teatrálního divadla v podání hnutí ANO," prohlásil Jakob, který se s dalšími už opozičními poslanci stavěl proti vrácení rozpočtu k dopracování. Stejně jako Jiří Havránek z ODS či Věra Kovářová ze STAN.

"Poslední čtyři roky strašilo opozice, ANO a SPD, občany, že zmrznou, že nebudou mít co jíst, že je tato vláda přivede do chudoby. Což se nestalo, ekonomická čísla to jasně dokazují," mluvila Kovářová směrem k Schillerové.

"Poprosila bych o to, aby toto strašení, které je nepravdivé, nepokračovalo. Ohrožujete tím hospodářský růst, protože lidé nebudou utrácet peníze," oslovila přímo Schillerovou. Ta opět nedala na svém obličeji znát jakékoliv emoce, jen občas něco ťukala do svého mobilního telefonu.

V sérii kritických vystoupení pokračoval lidovecký poslanec Benjamin Činčila, který navrhoval se všemi opozičními poslanci, aby si ANO vytvořilo svůj vlastní rozpočet. "Před volbami jste tvrdili, jak nebudou peníze na důchody nebo nemocenské, což mi přišlo jako zbytečné strašení, které neodpovídá realitě," stěžoval si.

Alena Schillerová si veškerou kritiku vyslechla a nakonec si vzala slovo. Argumenty opozice odmítla a tvrdila, že existuje celá řada důvodů, proč podle ní není rozpočet nynější vlády kvalitně zpracovaný.

Po vystoupení si přepočítala, kolik poslanců nové vládní koalice na jednání rozpočtového výboru sedí, a když se přesvědčila, že je jich většina, odhlasovala s nimi vrácení rozpočtu vládě. Následně se zvedla, vyšla z jednacího sálu a na tváři se jí usadil poprvé široký, spokojený úsměv.

VIDEO: Je to nejlepší řešení, reagovala Schillerová na kritiku poslanců, že vrátila vládě její rozpočet (24. listopadu 2025)

Aktuálně.cz zachytilo kromě kritiky směřované na poslankyni ANO Alenu Schillerovou také její "obhajobu" - vysvětlení, proč chce vrátit vládě rozpočet. | Video: Radek Bartoníček
 
