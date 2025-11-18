Domácí

Babišův muž cupuje Jurečkův superprojekt. "Lidé můžou přijít o tisíce korun měsíčně"

před 1 hodinou
Superdávka se ještě pořádně nerozjela, a už to vypadá, že se bude výrazně měnit. Alespoň to slibuje pravděpodobný ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Končící šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale před zbrklými zásahy varuje.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a poslanec ANO Aleš Juchelka, 3. října 2025, Ostrava.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a poslanec ANO Aleš Juchelka, 3. října 2025, Ostrava. | Foto: ČTK / Ožana Jaroslav

Sloučení přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení do jedné takzvané superdávky znamenalo historicky největší změnu sociálního systému v Česku.

Lidé o ní mohou žádat teprve od října, vyplacena jim bude až v květnu. Do té doby budou dostávat dávky dle starého systému.

V návrhu programového prohlášení vznikající vlády je ale uvedeno, že superdávku čeká revize. A pravděpodobný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) navíc kritizuje superdávku už dlouho s tím, že pokud bude jeho hnutí u moci, sáhne ke změnám.

"Ta revize spočívá v tom, že chceme vyčlenit přídavek na dítě od chudinských dávek," řekl pravděpodobný Jurečkův nástupce Juchelka.

"Přídavek na dítě je dávka, která patří dítěti. Jenže když se rodič nechová tak, jak si superdávka představuje, například v pracovním bonusu, tak je na tom bito dítě," vysvětluje Juchelka.

Jinými slovy: podmínky pro státní příspěvek na bydlení nově ovlivní i tu část, kde stát pomáhá rodinám přispívat na dítě.

Co je superdávka?

Čtyři dosavadní sociální dávky - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení - nahradí jedna sjednocená dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka. Bude mít celkem čtyři složky - živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus. Podle odhadů ministerstva práce se dávka bude týkat zhruba 400 tisíc domácností a celkem asi 850 tisíc lidí.

Významný zásah prý vláda chystá až na druhou polovinu příštího roku, kdy budou přesnější data o tom, kolik kdo dostává.

A hodlá prý zasáhnout i do parametrů celé superdávky. "Podle našich informací některé rodiny mohou přijít i o tisíce korun měsíčně," tvrdí Juchelka s tím, že informace má přímo z krajů od náměstků jednotlivých hejtmanů z předběžných výpočtů.

Ušetří superdávka miliardy, nebo budou chybět?

"U bytu 3 plus 1 se z příspěvku 14 tisíc dostanou například v Ostravě u komponenty bydlení na 8,9 tisíce," upřesňuje Juchelka. "Buď ti lidé zůstanou na ulici, nebo to dosanuje mimořádná okamžitá pomoc, to teď nikdo neví," dodává.

Navíc prý superdávka dává velký prostor pro podvody. "Mnoho věcí je vázáno pouze na čestné prohlášení a my nejsme schopní zkontrolovat skutečný stav - jestli to rodina skutečně potřebuje, nebo ne," tvrdí Juchelka.

Zatím není jasné, jaký bude celkový dopad superdávky do státního rozpočtu, podle Juchelky se ale bude hrát o miliardy. Zda je stát za pomoci superdávky ušetří, anebo naopak půjde o další náklad v už tak dost napnutém státním rozpočtu, se teprve uvidí.

Hnutí ANO totiž na konci minulého týdne přišlo s tím, že v resortu práce chybí na povinné výdaje pro příští rok 32 miliard korun. Jenom u dávek státní sociální pomoci prý chybí 6,5 miliardy korun. 

Marian Jurečka označil výpočty ANO za nesmysl s tím, že se plánování rozpočtu nemusí trefit maximálně o jednotky miliard, nikoli o desítky. S nejasným dopadem superdávky na státní rozpočet se prý počítalo. Už v důvodové zprávě se uvádí víc variant.

U pozitivního dopadu superdávky se počítá s tím, že se může ušetřit až sedm miliard korun. U nejhoršího scénáře pak jde o náklad pro státní rozpočet ve výši dvou miliard korun.

"Přesně to opravdu nelze dopočítat, vy nevíte, kolik lidí začne pracovat nebo naopak kolik lidí nově požádá o státu podporu, proto ten rozptyl," řekl už dřív Jurečka a zdůraznil, že nový systém má motivovat ty, co jsou schopni pracovat, aby vydělávali. A naopak vyhodit ze sociálního systému ty, co pomoc státu nepotřebují a přesto ji čerpají.

"Není možné, aby domácnost s čistým příjmem padesát tisíc korun čerpala dávky, i s takovými případy jsme se setkali," uvedl loni Jurečka.

1:20

Teď končící ministr před opětovnými změnami v systému dávek varuje.

"Já bych chtěl, aby se s nějakými změnami počkalo, až budou data. A udělalo se kvalitní datové vyhodnocení. Teprve pak bych zvážil, zda a jaké změny dělat," naléhá teď Jurečka, který už před schválením superdávky připouštěl, že jde o tak rozsáhlou změnu, že bude nezbytné systém časem "vyladit" a některé parametry upravit.

"Není jedno jediné rozhodnutí o přiznání superdávky. Teď se ty žádosti teprve nabírají, teprve se rozjede administrace. Říct dneska, že někdo z toho vypadl, je čirá fabulace," řekl Jurečka.

Kontrolní mechanismy jsou navíc nyní podle Jurečky nastavené mnohem lépe. "Garantujeme, že ty peníze jdou tam, kde jsou potřeba," tvrdí končící ministr.

Jak se může situace lidí změnit poté, co přejdou na superdávku, si žadatelé mohou spočítat v kalkulačce. Ministerstvo ji spustilo na konci října a čelilo kritice, že nebyla dřív.

 
Další zprávy