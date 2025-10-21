"Manželce se rozsvítí hlava jako semafor." Havlíček líčí svá rána i jednání o vládě

"Všechno zvládám, jsem na takové tempo zvyklý," hlásí momentálně hlavní vyjednavač hnutí ANO o nové vládě Karel Havlíček, jehož šéf Andrej Babiš si odskočil tento týden na krátkou zahraniční dovolenou. Vše nasměřoval právě na Havlíčka jako hlavu stínové vlády ANO, který ji vede téměř čtyři roky - už od ledna roku 2022.
"Obvykle spím tak pět, pět a půl hodiny, vstávám často v půl páté ráno," popisuje Havlíček, který společně s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou vyjednává od pondělního rána o programu budoucí vlády. Například v pondělí za nimi přišli dva zástupci za SPD, Tomio Okamura a Radim Fiala, a dva za Motoristy sobě, Petr Macinka a Boris Šťastný, aby mluvili o průmyslu, financích a obraně.
Není tajemstvím, že Andreji Babišovi se Havlíčkovo nezvykle brzké vstávání i jeho pracovní tempo zamlouvá. Když vedl Babiš vládu poprvé, označoval ho za nejvíce pracujícího člena vlády - a přidělil mu kromě ministerstva průmyslu a obchodu také ministerstvo dopravy.
Havlíček Aktuálně.cz sdělil, že právě z průmyslu je zvyklý nejen brzy vstávat, ale také chodit hodně brzy do práce. "Ráno jsem úplně plný energie, úplně nabitý, takže když dám manželce pusu na čelo v pět hodin ráno, tak se jí rozsvítí hlava jak semafor," upozorňuje v nadsázce a s úsměvem muž, který odešel do Babišových služeb v roce 2019 po šesti letech v čele představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
"Brzké vstávání mi vyhovuje, chodím spát kolem jedenácté, a když je člověk z noci odpočatý, tak toho zvládne přes den hodně. Nastavil jsem si režim, že ráno i večer cvičím - fakt to nevynechám, ráno cvičím víc, posiluji, cítím se fyzicky dobře," vysvětluje a dodává, že dbá i na to, aby toho přes den moc nesnědl. "Přes den moc nejím. Spíš třeba jen salát nebo polévku, večeři si dávám lehčí, třeba kuře, hodně jím ryby, snažím se nepřejídat. Poslední čtyři, pět let nepiju kafe, místo toho piju hodně čaj, nejraději neslazený černý nebo zelený, občas s kapkou medu," přiznává.
Na rozdíl od řady jiných politiků neměl ani letní dovolenou, předvolební kampaň pro letošní říjnové volby začal už loni, dřív než jiní politici a političky. "Letos mám v Praze už přes čtyři stovky setkání," upozorňoval těsně před volbami na přelomu září a října, kdy jako lídr kandidátky ANO v hlavním městě s kampaní finišoval. Přitom ještě jezdil "vypomáhat" stranickým kolegům do středních Čech a na některá další místa v Česku. Do toho vedl loni i kampaň v krajských volbách ve Středočeském kraji, kde ANO s náskokem zvítězilo.
Není divu, že Havlíček byl už dávno jasným členem nové vlády pro případ, že by ANO volby vyhrálo - což se také stalo. Dokonce podle některých spekulací je považovaný za jediného možného "náhradníka" za Babiše na postu premiéra, kdyby ten z nějakého důvodu na tento post neusedl. Nad něčím takovým ale Havlíček podle svých slov vůbec nepřemýšlí, teď se upíná jen a jen k tomu, aby předložil Babišovi po jeho návratu z dovolené co nejlepší výsledky vyjednávání.
Zvláště když prezident Petr Pavel chce v pondělí od Babiše vědět, jak vyjednávání o vládě vypadá. "Počítám, že pojedeme naplno celý víkend," avizoval už vyjednávačům SPD a Motoristů sobě Karel Havlíček. A lze čekat, že pojedou jako obvykle od brzkého rána.