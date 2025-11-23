Schillerová: ANO, SPD a Motoristé se domluví na postoji k rozpočtu v pondělí ráno

Schillerová odmítla komentovat, zda by mohla podporovat navýšení deficitu, nebo bude například pro vrácení návrhu vládě k přepracování, což by prakticky znamenalo, že příští rok začne Česko v rozpočtovém provizoriu.
Návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun začal tuto středu projednávat sněmovní rozpočtový výbor. Po čtyřech hodinách debatu přerušil do pondělních 09:00. Hodinu předtím se sejde vznikající koalice.
"Ráno v 08:00 zasedne koaliční rada. Alternativy jsou dvě, my je probereme," řekla Schillerová v Partii. ANO, SPD a Motoristé se podle ní koncem minulého týdne domluvili, že si jednotlivé strany svůj preferovaný postup proberou o víkendu interně.
Schillerová řekla, že půjde na jednání s jasným návrhem. "Ale sdělím ho nejprve na koaliční radě," řekla. Schillerová poté vystoupí s finálním stanoviskem na rozpočtovém výboru.
"To předpokládám, že se pak odhlasuje," uvedla. Předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) řekl, že svůj názor na další postup má. "Ale bylo by špatné, abyste to věděli dřív než kolegové z koalice," míní.
Podle ANO návrh rozpočtu nepokrývá povinné a další zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun. Vláda v demisi Petra Fialy (ODS) to odmítá.
"Rozpočet byl sestaven odpovědně a podle zákona o rozpočtové odpovědnosti," řekl místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). ANO podle něj přes předvolební sliby nemá nic připraveného, nynější chování hnutí pokládá za divadlo a dělostřeleckou přípravu na zvýšení deficitu.
Předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib v rozpočtu postrádá především 14 miliard korun na dostupné bydlení. "Divadlo, které teď ANO hraje, je o tom, že si připravují půdu pro extrémní zadlužení země, jak to mají v programu," uvedl. Programové prohlášení vznikající vlády považuje za "malou domů" pro šéfa ANO Andreje Babiše a jeho holding Agrofert.