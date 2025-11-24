Domácí

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Nejmladší sněmovna v české historii začala pracovat - a spolu s ní i 12 mladých poslanců a poslankyň. Aktuálně.cz si vzalo tři z nich bokem, aby se jich zeptalo, jak se mladým lidem z generace Z v nové práci daří, mrknuli na nás, pokud je někdo ze starších kolegů šikanuje, či jak se píše diplomová práce během předvolební kampaně.
Matěj Gregor (Motoristé sobě) a Lucie Bartošová (ODS) | Video: Aktuálně.cz

"Vypla jsem si upozornění, abych to nemusela číst, protože se mi z toho nedělalo dobře," reaguje 25letá Lucie Bartošová z ODS, která na kandidátce v  Libereckém kraji přeskočila hned několik politických matadorů, Aktuálně.cz už dříve přiznala, že úspěch absolutně nečekala.

Související

Sněmovna je hektická, hned jsme vyhrnuli rukávy, říká mladá politička

Kateřina Stojanová Pirátka Mladé Pirátstvo Piráti Poslankyně Ústecký kraj
3:58

Vzhledem k častému vystupování na veřejnosti se však nyní více setkává s kritickými či nenávistnými komentáři na sociálních sítích. 

Na ty si musela začít zvykat už během kampaně, jejich vrchol ale přišel pár dnů po tom, co začala obydlovat svoji novou poslaneckou kancelář. O procesu natočila video na sítě, kde řekla, že "středa byla fakt nabitý den" - absolvovala přitom oficiální focení nových poslanců ve sněmovně, pak vlastní fotografování a také poskytla rozhovor České televizi. 

"Věděla jsem, co mě čeká, a to pro mě bylo asi důležité proto, abych vnitřně věděla, jak se s tím srovnat," řekla Bartošová Aktuálně.cz. Během kampaně ale i přes její náročnost stihla dopsat a obhájit diplomovou práci, před jejím jménem by se tak brzy měla objevit tři písmena místo dvou.

V rámci ODS je Bartošová úplně nejmladší poslankyní, podle svých slov ji ale kvůli tomu nikdo neutlačuje. "Vycházíme dobře, na klubu mě moji starší kolegové přijali vlídně a mám pocit, že nade mnou chtějí držet ochrannou ruku," popisuje.

Jak web Aktuálně.cz už dříve popsal, mladí zákonodárci a zákonodárkyně chtějí mluvit hlavně o tom, co zajímá mladou generaci. Mezi to patří třeba duševní zdraví, bezpečnost nebo nedostupné bydlení. K tomu se často vyjadřují v televizích i dalších médiích.

Poslanecká sněmovna, 11. listopadu 2025.
Poslanecká sněmovna, 11. listopadu 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

"Nebojím se vyjadřovat vlastně ke všem tématům. Myslím si, že to je potřeba a že je potřeba pravidelně komunikovat s lidmi, nejenom v ulicích," řekl Aktuálně.cz Štěpán Slovák, klubový kolega Bartošové. Ten si získal přízeň voličů i výraznou kampaní, během níž objel přes 300 obcí ve Zlínském kraji. 

Kromě zmíněné ODS mají ale poslance z generace Z i další stranické kluby: Piráti, STAN, KDU-ČSL a dokonce i Motoristé. Těm se v Ostravě do dolní komory parlamentu probojoval 23letý učitel češtiny a dějepisu Matěj Gregor. Ten zaujal už tím, že hned na první sněmovní schůzi měl svůj projev.

Související

Střet zájmů? Babiš bude mít problém, míní právník Kysela. Existuje překvapivé řešení

Volby 2025, ANO, Babiš

V něm apeloval na politickou kulturu a brojil proti označování oponentů za fašisty či extremisty - a to i přes to, že sám před nějakou dobou označil prezidenta Petra Pavla za "tupého špiona". Toho sice podle svých slov nelituje, ovšem dnes už by to prý neřekl, a poukazuje na tehdejší vyhrocenou kampaň v prezidentských volbách.

"Politik by se měl zodpovídat za to, co na půdě parlamentu říká," uvedl Gregor pro Aktuálně.cz. Svoji minulost, kdy "fauloval", nepopírá, viděl to prý u starších kolegů. Další pokračování "faulů" prý ovšem neplánuje.

Gregor na rozdíl od Bartošové ještě studuje, pokračuje v magisterském studiu na Ostravské univerzitě. Výjezd na Erasmus+, který by se nabízel, ale neplánuje - ekvivalentem je pro něj práce ve sněmovně.  

Sněmovna je hektická, hned jsme vyhrnuli rukávy, říká mladá politička (13. 11. 2025)

Rozhovor s mladými poslanci, Kateřinou Stojanovou a Štěpánem Slovákem. | Video: Laura Przybylaková, Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou
14 fotografií

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele

Malý sníh, velké dopravní zmatky. Klasika na českých silnicích

Malý sníh, velké dopravní zmatky. Klasika na českých silnicích
14 fotografií
domácí Aktuálně.cz Obsah Poslanecká sněmovna volby politika ODS Motoristé sobě Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 18 minutami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami
Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad
3:52

Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad

Investigativní server Proekt odhalil nepotismus v ruské vládnoucí elitě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Vojtěch Bednář

Komentář: Vzkaz voličů politikům? Češi chtějí hlavně klid a stabilitu

Aktualizováno před 1 hodinou

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
Prohlédnout si 12 fotografií
Na stupně vítězů u hotelu a kasina Bellagio dovezl tři nejlepší piloty v závodě F1 v Las Vegas růžový Cadillac Fleetwood Sixty Special.
Auto z více než 418 tisíc kostek váží přes dvě tuny a má na délku přes pět metrů.
před 1 hodinou
Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Aktuálně.cz se zeptalo trojice čerstvých a hlavně mladých poslankyň a poslanců, jak se jim coby zástupcům generace Z v jejich nové práci daří.
před 2 hodinami
Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Mladý kanadský obránce Luke Dragusica předvedl zkrat, který se s ním potáhne celou hokejovou kariéru.
Další zprávy