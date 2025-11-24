Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

"Vypla jsem si upozornění, abych to nemusela číst, protože se mi z toho nedělalo dobře," reaguje 25letá Lucie Bartošová z ODS, která na kandidátce v Libereckém kraji přeskočila hned několik politických matadorů, Aktuálně.cz už dříve přiznala, že úspěch absolutně nečekala.
Vzhledem k častému vystupování na veřejnosti se však nyní více setkává s kritickými či nenávistnými komentáři na sociálních sítích.
Na ty si musela začít zvykat už během kampaně, jejich vrchol ale přišel pár dnů po tom, co začala obydlovat svoji novou poslaneckou kancelář. O procesu natočila video na sítě, kde řekla, že "středa byla fakt nabitý den" - absolvovala přitom oficiální focení nových poslanců ve sněmovně, pak vlastní fotografování a také poskytla rozhovor České televizi.
"Věděla jsem, co mě čeká, a to pro mě bylo asi důležité proto, abych vnitřně věděla, jak se s tím srovnat," řekla Bartošová Aktuálně.cz. Během kampaně ale i přes její náročnost stihla dopsat a obhájit diplomovou práci, před jejím jménem by se tak brzy měla objevit tři písmena místo dvou.
V rámci ODS je Bartošová úplně nejmladší poslankyní, podle svých slov ji ale kvůli tomu nikdo neutlačuje. "Vycházíme dobře, na klubu mě moji starší kolegové přijali vlídně a mám pocit, že nade mnou chtějí držet ochrannou ruku," popisuje.
Jak web Aktuálně.cz už dříve popsal, mladí zákonodárci a zákonodárkyně chtějí mluvit hlavně o tom, co zajímá mladou generaci. Mezi to patří třeba duševní zdraví, bezpečnost nebo nedostupné bydlení. K tomu se často vyjadřují v televizích i dalších médiích.
"Nebojím se vyjadřovat vlastně ke všem tématům. Myslím si, že to je potřeba a že je potřeba pravidelně komunikovat s lidmi, nejenom v ulicích," řekl Aktuálně.cz Štěpán Slovák, klubový kolega Bartošové. Ten si získal přízeň voličů i výraznou kampaní, během níž objel přes 300 obcí ve Zlínském kraji.
Kromě zmíněné ODS mají ale poslance z generace Z i další stranické kluby: Piráti, STAN, KDU-ČSL a dokonce i Motoristé. Těm se v Ostravě do dolní komory parlamentu probojoval 23letý učitel češtiny a dějepisu Matěj Gregor. Ten zaujal už tím, že hned na první sněmovní schůzi měl svůj projev.
V něm apeloval na politickou kulturu a brojil proti označování oponentů za fašisty či extremisty - a to i přes to, že sám před nějakou dobou označil prezidenta Petra Pavla za "tupého špiona". Toho sice podle svých slov nelituje, ovšem dnes už by to prý neřekl, a poukazuje na tehdejší vyhrocenou kampaň v prezidentských volbách.
"Politik by se měl zodpovídat za to, co na půdě parlamentu říká," uvedl Gregor pro Aktuálně.cz. Svoji minulost, kdy "fauloval", nepopírá, viděl to prý u starších kolegů. Další pokračování "faulů" prý ovšem neplánuje.
Gregor na rozdíl od Bartošové ještě studuje, pokračuje v magisterském studiu na Ostravské univerzitě. Výjezd na Erasmus+, který by se nabízel, ale neplánuje - ekvivalentem je pro něj práce ve sněmovně.