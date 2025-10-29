Zprávy

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v nejnovějším vyjádření pro Aktuálně.cz sdělil, že jím vedená strana trvá na tom, aby se do vlády dostal jak on, tak také další poslanec za Motoristy Filip Turek. Zároveň Macinka věří, že na prosincovém jednání vrcholných představitelů států Evropské unie už bude Česko reprezentovat nový premiér a zároveň vládní partner Motoristů Andrej Babiš.
Aktuálně.cz mluvilo s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou mimo jiné o tom, zda ve vládě bude on i další poslanec za Motoristy Filip Turek. | Video: Radek Bartoníček

Motoristé sobě hned při své první účasti ve sněmovních volbách pronikli do Poslanecké sněmovny - získali 6,77 procenta hlasů voličů, a tím pádem 13 mandátů -, avšak místo oslav čelí kritice ze strany části veřejnosti. Jejím terčem jsou právě Macinka a Turek. U prvního kritikům vadí úvahy o tom, že se stane ministrem životního prostředí, což odmítají zejména ekologové, podle nichž strana i Macinka popírají vědecké poznatky v této oblasti. Turek, který by podle neoficiálních zpráv měl zaujmout post ministra zahraničních věcí,  čelí kritice zejména kvůli rasistickým či homofobním výrokům, s nimiž je spojován. 

Macinka v úterý Aktuálně.cz nepotvrdil, že by on a Turek měli obsadit právě tyto posty, z jeho slov však zároveň vyplývá, že se nic nemění na jejich plánu ve vládě - tvořené koalicí ANO, SPD a právě Motoristů - být.

"Vzniká tady vítězná koalice z voleb, která má podporu 108 poslanců. A ta sestavuje vládu. Naší ambicí vždycky bylo v té vládě sedět, jsme součástí vítězné koalice, a proto je logické, že do té vlády jít chceme," odpověděl na otázku, zda on a Turek v kabinetu pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) nakonec budou.  

"Skutečnost, že to někteří lidé, kteří volby prohráli, dodnes nepochopili, tak to je fakt jejich problém, ne náš. Filip Turek je důležitou součástí Motoristů a nikdy to nebylo jinak a nikdy to ani jinak nebude. Lidé, kteří se snaží hledat nějaké únikové varianty, ti si budou muset počkat čtyři, nebo možná lépe osm let," trvá na svém předseda Motoristů.

Ten reagoval i na doplňující dotaz, jak případně naloží s tím, pokud prezident Petr Pavel sdělí, že Turka ve vládě nechce. Z některých vyjádření hlavy státu je totiž patrné, že právě k Turkovi má výhrady.

"Nechci dávat žádné vzkazy, to se nehodí. Ale předpokládám, že Andrej Babiš navrhne v určitý moment personální sestavení vlády panu prezidentovi a od toho se začnou odvíjet nějaké další kroky. Ale zatím nepředbíhejme, v tom stavu ještě nejsme," podotkl Petr Macinka.

Pokud jde o termín, kdy by podle něj měla být vláda sestavená, Macinka odpověděl, že si přeje, aby to bylo co nejdřív. "A to tak, aby nový premiér měl už k prosinci mandát reprezentovat Českou republiku na příští Evropské radě. K tomu to všechno upínáme," upřesnil Macinka, který si pochvaloval, že ANO, SPD a Motoristé mají za sebou "těžký, ale úspěšný týden", během kterého jednali o programu.

Na adresu programu nově vznikající vlády Macinka prozradil, že v něm bude mimo jiné závazek, který se týká snižování státního dluhu. Motoristé sobě před volbami slibovali, že chtějí, aby Česko snižovalo schodek státního rozpočtu a hospodařilo odpovědněji.

"Jsem spokojený s formulací, která bude v programovém prohlášení vlády a  bude se vyjadřovat ke stavu, míře a trendu konsolidace veřejných financí. Každý rozumný člověk vidí, že s těmi dluhy a zadlužovacím trendem je potřeba něco udělat. To tam je explicitně napsáno," prohlásil Macinka.

Motoristé čelí kritice především ze dvou důvodů. Ekologickým organizacím a vědcům se nelíbí, že by post ministra životního prostředí měl zastávat Macinka či někdo jiný z této strany, protože podle nich popírají vědecké informace, které se týkají klimatických změn. S ještě větší kritikou se setkává Filip Turek, Deník N na základě již smazaných příspěvků ze sociálních sítí uvedl, že v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek to popírá, Motoristé podali na Deník N trestní oznámení.

 
