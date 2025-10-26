"To není pravda." Šéf Motoristů Macinka šokoval hejtmana, ministr vrtí hlavou

Grolich zdůraznil v dopise z 15. října význam CHKO, podporu kraje a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval. Grolich, který se o dopise dozvěděl od ČTK, řekl, že je pro něj odpověď šok a že Macinka ani nepřipouští diskusi. Podle něj také nemá předseda Motoristů potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval.
Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě NATURA 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy. Rozporuje to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
"Ramsarska úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží," řekl Hladík Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. "Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili," řekl Hladík.
Grolich reagoval na Macinkovu odpověď ve stejném duchu. Díky CHKO získá podle nich území nejen plošnou ochranu, ale také bude možné nastavit strategický management hospodaření, který dosud neexistoval.
CHKO Soutok existuje od letošního 1. července a je velkoplošnou ochranou nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl.
Právě 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten ten soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKO.
Deník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.
Macinka v dopise dále také napsal, že "nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty".
Podle dosluhujícího ministra Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.
Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že "CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti". CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.
Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.