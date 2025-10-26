Domácí

"To není pravda." Šéf Motoristů Macinka šokoval hejtmana, ministr vrtí hlavou

Domácí ČTK Domácí, ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a europoslanec Filip Turek během předvolební kampaně
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a europoslanec Filip Turek během předvolební kampaně | Foto: Martin Sluka

Grolich zdůraznil v dopise z 15. října význam CHKO, podporu kraje a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval. Grolich, který se o dopise dozvěděl od ČTK, řekl, že je pro něj odpověď šok a že Macinka ani nepřipouští diskusi. Podle něj také nemá předseda Motoristů potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval.

Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě NATURA 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy. Rozporuje to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

"Ramsarska úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží," řekl Hladík Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. "Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili," řekl Hladík.

Grolich reagoval na Macinkovu odpověď ve stejném duchu. Díky CHKO získá podle nich území nejen plošnou ochranu, ale také bude možné nastavit strategický management hospodaření, který dosud neexistoval.

Související

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje

CHKO Soutok existuje od letošního 1. července a je velkoplošnou ochranou nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl.

Související

Šéfa Lovochemie česká příroda přežila, teď ji přejedou Motoristé s boudařkou

Petr Macinka před automobilem z roku 1934, který v sobotu řídil v rámci předvolební akce Motoristů sobě.

Právě 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten ten soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKO.

Deník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Macinka v dopise dále také napsal, že "nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty".

Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku a zámku Lednice.
Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku a zámku Lednice. | Foto: Jakub Plíhal

Podle dosluhujícího ministra Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.

Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že "CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti". CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.

Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.

Aktuálně.cz mluvilo s matkou a dcerou, které přinesly na besedu s prezidentem Petrem Pavlem protestní nápis. Video zachycuje i jejich dotaz na Pavla. | Video: Radek Bartoníček
 
Mohlo by vás zajímat

Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Hasiči po 18 hodinách uhasili požár skladu se zábavní pyrotechnikou na Litoměřicku

Hasiči po 18 hodinách uhasili požár skladu se zábavní pyrotechnikou na Litoměřicku

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

"Nešlo o žádný diktát ANO." Schillerová komentuje vyjednání o programu vládě

"Nešlo o žádný diktát ANO." Schillerová komentuje vyjednání o programu vládě
domácí Aktuálně.cz Obsah politika CHKO Soutok chráněná krajinná oblast Petr Macinka Petr Hladík Jan Grolich ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí ministr životního prostředí Přehled zpráv

Právě se děje

před 6 minutami
Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Ondřej David je úspěšný právník, ale také investor, který rozvíjí developerské projekty na Floridě.
před 19 minutami
Znovu remíza. Slávisté už podruhé v řadě v lize neskórovali

Znovu remíza. Slávisté už podruhé v řadě v lize neskórovali

Fotbalisté Slavie potřetí za sebou v lize remizovali. V dnešním zápase 13. kola hráli v Olomouci s domácí Sigmou 0:0.
před 26 minutami
Hasiči po 18 hodinách uhasili požár skladu se zábavní pyrotechnikou na Litoměřicku

Hasiči po 18 hodinách uhasili požár skladu se zábavní pyrotechnikou na Litoměřicku

Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku už mají hasiči pod kontrolou.
Aktualizováno před 39 minutami
V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách.
Aktualizováno před 46 minutami
Nosková padla ve finále v Tokiu, titul nemá ani deblista Pavlásek

Nosková padla ve finále v Tokiu, titul nemá ani deblista Pavlásek

Linda Nosková zůstala v Tokiu těsně pod vrcholem. Ve finále turnaje WTA Pan Pacific Open podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 2:6, 3:6.
před 47 minutami

Škoda tyhle fotky minout: Růžový panter zasahuje, královská korunka i šperky v trapu

Škoda tyhle fotky minout: Růžový panter zasahuje, královská korunka i šperky v trapu
Prohlédnout si 12 fotografií
Třeboň, Česko: Rybáři zahajují tradiční výlov kaprů, který každoročně přitahuje stovky diváků.
Řím, Itálie: Herečka Angelina Jolie pózuje na červeném koberci při premiéře filmu Couture režisérky Alice Winocour na římském filmovém festivalu.
před 52 minutami
Premiérova prohra. Kurti nezískal podporu parlamentu pro sestavení vlády

Premiérova prohra. Kurti nezískal podporu parlamentu pro sestavení vlády

Kurti, šéf strany Sebeurčení, v 120členném kosovském parlamentu obdržel 56 hlasů, pro získání potřebné většiny mu jich chybělo pět.
Další zprávy