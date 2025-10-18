Prezident Pavel nebude chtít 101 podpisů. Vyjasnit si ale bude chtít něco jiného

Bezprostředně po volbách to působilo tak, že předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš by chtěl mít poskládanou vládu pokud možno ihned. V posledních dnech ovšem mluvil opakovaně o tom, že vzniknout může klidně až v prosinci. Skoro jako by se vyjednávání z nějakého důvodu oproti původnímu plánu zadrhla. A byť Babiš odmítá hovořit o konkrétních adeptech na posty ministrů, nepochybně je se zástupci všech stran průběžně řeší.
Ředitel tiskového oddělení Hradu Vít Kolář pro Aktuálně.cz zdůraznil, že prezident republiky může jmenovat předsedu vlády až po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Ta se uskuteční 3. listopadu. "Vše bude ovšem vycházet z připravenosti takového kroku. Do jmenování je potřeba vyjasnit, jakou podporu případná vláda bude mít ve sněmovně," vysvětlil Kolář.
Pokud jde o možnost pověření Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády, takový krok bude podle Koláře všem zmíněným krokům termínově předcházet. Podrobnější ale být nechtěl. A na doplňující dotaz, zda prezident Petr Pavel bude od toho, koho pověří sestavováním vlády, požadovat minimálně 101 podpisů zvolených poslanců kvůli jistotě, že příští vláda bude disponovat většinovou podporou v dolní komoře, odpověděl negativně. "Prezident chtít 101 nebude," řekl Kolář.
Půdorys, na kterém se vedou jednání o příští vládě, byl jasný už po sečtení hlasů. Jeho součástí jsou celkem tři subjekty, z toho dvě - hnutí ANO a SPD - tvořily opozici v uplynulém volebním období, ten třetí - Motoristé sobě - je sněmovním nováčkem. Avšak pokud si Andrej Babiš myslel, že vše půjde svižně a že tudíž sestaví svůj nový kabinet v řádu dnů, nyní vcelku otevřeně přiznává, že to zas tak snadné nebude.
Sám navíc původně pracoval s tím, že chce jednobarevnou vládu, kterou zbylé dvě zmíněné formace pouze podpoří. Z toho ale velmi brzy sešlo. Nyní to vypadá tak, že vznikne většinová koalice, která bude v dolní komoře disponovat 108 hlasy z dvou set (ANO má 80 mandátů, SPD 15 a Motoristé 13). Hnutí ANO by ve vládě mělo mít osm resortů a premiéra, Motoristé čtyři ministry, hnutí SPD za sebe vyšle tři své experty a získá post předsedy Poslanecké sněmovny (s vysokou pravděpodobností post připadne Tomiu Okamurovi).
Dlužno dodat, že po minulých sněmovních volbách, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021, byl Petr Fiala sestavením vlády pověřen "až" 9. listopadu, tehdejší prezident Miloš Zeman vládu jmenoval 17. prosince a důvěru Poslanecké sněmovny obdržela až 13. ledna roku 2022.