Domácí

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

ČTK ČTK
před 24 minutami
Premiér Petr Fiala na síti X oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím v úterý seznámil členy širšího vedení strany, kteří se sešli v pražské centrále ODS.
Petr Fiala: "K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr."
Petr Fiala: "K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr." | Foto: Radek Bartoníček

Výkonná rada v pražské centrále diskutuje, jak dál po víkendové prohře vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve sněmovních volbách. Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo ODS.

"K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda," uvedl Fiala na X.

Připravujeme podrobnosti

 
Mohlo by vás zajímat

SPD chce vyměnit policejního prezidenta. Okamura nastínil i možná ministerstva

SPD chce vyměnit policejního prezidenta. Okamura nastínil i možná ministerstva

Kardinál Duka skončil v nemocnici, prodělal akutní operaci

Kardinál Duka skončil v nemocnici, prodělal akutní operaci

Krach, nebo 80 milionů, měl hrozit advokát státnímu podniku. Případ začal vraždou

Krach, nebo 80 milionů, měl hrozit advokát státnímu podniku. Případ začal vraždou

Průzkum: Lidé se cítí nejbezpečněji na Královéhradecku. Nejvíc se bojí o své zdraví

Průzkum: Lidé se cítí nejbezpečněji na Královéhradecku. Nejvíc se bojí o své zdraví
domácí Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

před 1 minutou
Rána pro českou kolonii. Je to divné, komentují v zámoří vyškrtnutí českého střelce

Rána pro českou kolonii. Je to divné, komentují v zámoří vyškrtnutí českého střelce

Čekalo se, že konečně začne sezonu v NHL. Matěj Blümel však znovu skončil ve farmářské AHL.
před 24 minutami
"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

S rozhodnutím v úterý seznámil členy širšího vedení strany, kteří se sešli v pražské centrále ODS.
před 53 minutami
"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost
2:10

"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost

Slova Pavla Gugujeva se vyplnila do puntíku.
před 1 hodinou
Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

Tým formule 1 McLaren zvládl kolizi jezdců i tlak soupeřů. Jenže napětí uvnitř týmu roste. Udrží si jednotu?
Aktualizováno před 1 hodinou
SPD chce vyměnit policejního prezidenta. Okamura nastínil i možná ministerstva

ŽIVĚ
SPD chce vyměnit policejního prezidenta. Okamura nastínil i možná ministerstva

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Komise navrhuje snížit kvóty na dovoz oceli o 47 procent na 18,3 milionu tun ročně a u dodávek nad tuto hranici zvýšit clo z 25 na 50 procent.
před 2 hodinami
Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

První díl s názvem Emmy Destinn 1 bude mít křest 17. února na koncertu v Rudolfinu.
Další zprávy