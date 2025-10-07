"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

Výkonná rada v pražské centrále diskutuje, jak dál po víkendové prohře vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve sněmovních volbách. Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo ODS.
K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá…— Petr Fiala (@P_Fiala) October 7, 2025
"K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda," uvedl Fiala na X.
Připravujeme podrobnosti