Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

před 19 minutami
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, předseda strany PRO Jindřich Rajchl a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou podle prognózy agentury ČTK novými poslanci hnutí SPD. Majerová vedla kandidátku hnutí Tomia Okamury ve Zlínském kraji, vůdce protivládních protestů Rajchl v Moravskoslezském kraji a Šichtařová byla pražskou jedničkou kandidátní listiny SPD.
Na snímku zleva Jindřich Rajchl, Zuzana Majerová Zahradníková, Tomio Okamura, Radim Fiala, Markéta Šichtařová a Libor Vondráček.
Na snímku zleva Jindřich Rajchl, Zuzana Majerová Zahradníková, Tomio Okamura, Radim Fiala, Markéta Šichtařová a Libor Vondráček. | Foto: Profimedia.cz

Do sněmovny se Majerová vrátí po čtyřech letech. Původně byla poslankyní ODS. Tuto stranu opustila v roce 2019 potom, co ODS vyloučila Václava Klause mladšího. Oba společně následně stáli při vzniku Trikolory.

Bývalý fotbalový funkcionář Rajchl se do povědomí zapsal jako svolavatel demonstrací namířených proti pandemickým opatřením, krokům EU i proti pokračování války na Ukrajině. Poslancem SPD bude podle prognózy ČTK také bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, vedl jeho jihomoravskou kandidátku. Bývalý člen KSČ Ševčík založil po listopadu 1989 Liberální institut, který vedl do odvolání v roce 2013.

Šichtařová neuspěla v loňských senátních volbách v obvodu Praha 4. Nyní míří do dolní komory. Zvolení poslancem zatím nemá jisté její bývalý manžel Vladimír Pikora, který vede kandidátku Motoristů sobě v Ústeckém kraji. Strana by mohla získat v tomto regionu nejvýše jeden mandát.

 
