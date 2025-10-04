Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Do sněmovny se Majerová vrátí po čtyřech letech. Původně byla poslankyní ODS. Tuto stranu opustila v roce 2019 potom, co ODS vyloučila Václava Klause mladšího. Oba společně následně stáli při vzniku Trikolory.
Bývalý fotbalový funkcionář Rajchl se do povědomí zapsal jako svolavatel demonstrací namířených proti pandemickým opatřením, krokům EU i proti pokračování války na Ukrajině. Poslancem SPD bude podle prognózy ČTK také bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, vedl jeho jihomoravskou kandidátku. Bývalý člen KSČ Ševčík založil po listopadu 1989 Liberální institut, který vedl do odvolání v roce 2013.
Šichtařová neuspěla v loňských senátních volbách v obvodu Praha 4. Nyní míří do dolní komory. Zvolení poslancem zatím nemá jisté její bývalý manžel Vladimír Pikora, který vede kandidátku Motoristů sobě v Ústeckém kraji. Strana by mohla získat v tomto regionu nejvýše jeden mandát.