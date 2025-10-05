Domácí

Stanjura a další z tabla poražených. Volby smetly i dvě televizní tváře

Viet Tran Viet Tran
před 46 minutami
Ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura není zdaleka jediný, kdo v dalším volebním období oželí poslanecký mandát. Do dolní parlamentní komory se nedostalo více známých tváří napříč celým politickým spektrem. Křeslo neobhájila například zdravotnická expertka Karla Maříková z SPD či poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec. S mandátem zákonodárce se též loučí Pirát Jakub Michálek.
Zbyněk Stanjura, Sněmovna, volby, sněmovní volby, ministr financí
Zbyněk Stanjura. ODS, Spolu, volby 2025
Karla Maříková, SPD, poslankyně, Sněmovna
Josef Cogan.
Stanislav Berkovec Zobrazit 6 fotografií

Konec šéfa státní kasy ve sněmovně byl asi nejvýraznější bolístkou pro koalici Spolu. Stanjuru v preferenčních hlasech přeskočila například dvojka kandidátky a někdejší miss Monika Brzesková (rozená Žídková) z KDU-ČSL nebo dosavadní poslankyně Zdenka Němečková Crkvenjaš za ODS.

Obzvlášť bolestivý výsledek musí skousnout dnes opoziční hnutí SPD. Sice zůstává ve sněmovně, ale má to pro něj hořkou dochuť - nejenže se dočkalo horšího výsledku než ve sněmovních volbách před čtyřmi roky (tehdy získalo 9,56 procenta hlasů, nyní dosáhlo výsledku 7,78 procenta) , ale navíc se o prostor musí dělit s novými tvářemi. V minulém volebním období mělo hnutí 20 poslanců, nyní se musí spokojit s polovičním počtem kmenových členů.

Mandát neobhájila například zdravotnická expertka Karla Maříková, která za SPD často vystupovala v televizních diskusních pořadech. Neuspěl také pedagog Zdeněk Kettner či místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral. Místo nich nastoupí například Zuzana Majerová z Trikolory, Markéta Šichtařová a Libor Vondráček ze Svobodných, Jindřich Rajchl z PRO nebo nestraník a bývalý děkan VŠE Miroslav Ševčík.

Z opozičního hnutí ANO, které suverénně vyhrálo letošní volby, se do dolní komory nevrátí člen sněmovního mediálního výboru a někdejší televizní moderátor Stanislav Berkovec nebo profesor a lékař Julius Špičák. V Moravskoslezském kraji neobhájila mandát pak Andrea Babišová (není v příbuzenském vztahu s Andrejem Babišem).

Nedařilo se ani hejtmanovi Moravskoslezského kraje Josefu Bělicovi. Ve sněmovně strávil dvě volební období, napotřetí ho ale voliči nevykroužkovali nahoru z posledního místa. Stejný osud potkal také hejtmana Martina Kuklu z Vysočiny.

Velká revoluce ve STAN

Obří personální obměnou prochází také hnutí STAN. O poslanecké křeslo přišel Martin Exner z hnutí STAN, který působil jako místopředseda v bezpečnostním výboru a stál mimo jiné za omezením občanství pro Rusy žijící v ČR.

Končí také předseda poslaneckého klubu Josef Cogan, exministr Vladimír Balaš, poslanci Jan Lacina a Jan Letocha nebo zákonodárkyně Silvia Doušová a Lucie Potůčková. Do popředí hnutí nastoupila řada nových tváří, mezi nejvýraznější patří 21letá Julie Smejkalová.

S rolí poslance se rozloučí právník a dosavadní pirátský zákonodárce Jakub Michálek. Ten kandidoval v Praze z posledního místa, preferenční hlasy ho nevytlačily nahoru. Před volbami nicméně uvedl, že chce v pracovním životě změnu, na kandidátce se tak objevil spíše jako podpora v rámci pirátské kampaně.

Někteří kandidaturu vynechali

Mandát neobhajovaly tři desítky zákonodárců. Je mezi nimi například bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek, který rezignoval na pozici ve vládě kvůli takzvané bitcoinové kauze. Mandát neobhajovaly ani poslankyně Klára Kocmanová za Piráty a Martina Ochodnická z TOP 09.

Úspěch nových lidoveckých jmen znamenal, že nahradí v poslaneckých křeslech například kolegy Pavla Bělobrádka, Ondřeje Benešíka, Michaela Kohajdu nebo Marii Jílkovou.

Svůj konec ve sněmovně avizovali někteří politici už dříve kvůli tomu, že podle nich není možné sladit poslaneckou práci s běžným životem. Obdobně se vyjádřil také Viktor Vojtko (STAN), podle kterého jde těžko skloubit mandát s rodinou. Mandát neobhajoval ani pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Video: Křepčící Babiš i Konečná, nestačilo. Sledujte top momenty letošních voleb

Křepčící Babiš i Konečná, nestačilo. Sledujte top momenty letošních voleb | Video: Aktuálně.cz, ČTK
 
