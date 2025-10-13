Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Co naopak předseda Motoristů Petr Macinka i první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček novinářům potvrdili, je fakt, že platí dohoda z konce minulého týdne o tom, jak si jednotlivé vládní strany rozdělí ministerstva. Hnutí ANO má mít ve vládě devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři.
Oba politici pak novinářům řekli, že se v následujících týdnech budou zástupci všech stran věnovat programovému prohlášení. A teprve potom odnese předseda hnutí ANO Andrej Babiš na Hrad prezidentovi seznam navrhovaných ministrů. Podle Havlíčka by se to mohlo stát někdy v druhé polovině listopadu.
Havlíček si zároveň dával velký pozor, aby nezavdal příčinu k nějakému rozkolu s prezidentem Petrem Pavlem. Ten se totiž už v průběhu pondělka nechal slyšet, že pokud by se potvrdila autenticita výroků Filipa Turka, se kterými přišel Deník N, byl by to pro něj problém.
"Neříkám, že Turek bude ministrem zahraničních věcí. Říkám, že jsme dosud neřekli žádné jméno. Tak nám nepodsouvejte, jestli někdo bude ministrem zahraničních věcí," zdůraznil Havlíček během improvizované tiskové konference. S tím, že o navrhovaných jménech ministrů se ze všech nejdřív dozví prezident. A teprve potom veřejnost.
Prozatímní závěr je tedy prostý: Andrej Babiš neustoupil z plánu vyjednávat o příští vládě na půdorysu tří stran (ANO, Motoristé, SPD), které mají v budoucí dolní komoře většinu 108 hlasů z 200. Předseda Motoristů Petr Macinka - a patrné to bylo už z jeho výroků během víkendu - se nemíní vzdát toho, že ve vládě bude za jeho stranu také Filip Turek. Jak opakuje stále dokola - je to přece nejikoničtější politik jeho strany.
Že se postupem času stává ze všeho nejvíc politikem směšným, musí být jasné jak Babišovi, tak nepochybně i Macinkovi. A pokud si něco předseda hnutí ANO nepřeje, pak je to ministr, o kterém nebude vědět dne ani hodiny, zda na něj ve veřejném prostoru nevypluje další kauza dokazující, že se hlásí k Hitlerovi a zlehčuje zrůdnost nacistické ideologie se vším barbarstvím, které po nástupu k moci v Německu Evropě a světu přinesla.
A pokud Havlíček tvrdí, že se zatím o jménech příštích ministrů nejedná a že jejich seznam zanese předseda hnutí ANO na Hrad až někdy v druhé polovině listopadu, je tu dostatečný časový prostor, aby Babiš s Macinkou vymysleli nějaký ústupový manévr. A pokud se situace jeví tak, že Babiš už zase ustupuje svým partnerům, je potřeba se ptát, co tím v danou chvíli sleduje.
A jak upozornil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, je vcelku realistické, že Babiš si potřebuje na své straně udržet Motoristy a SPD kvůli tomu, aby ho podpořili, až bude sněmovna rozhodovat o jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Babiš usiluje o to, aby nebyl vydán k pokračujícímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, která by nyní s vysokou pravděpodobností skončila jeho odsouzením," uvedl Honzejk.
A tady platí toto: ustavující schůze sněmovny se uskuteční 3. listopadu, takže nelze vyloučit, že se o vydání Babiše k soudu bude hlasovat v některém z následujících týdnů. Možná i předtím, než půjde se seznamem ministrů na Hrad. A pokud by tou dobou už bylo jasné, že ho sněmovna nevydala, nelze vyloučit, že by ve vztahu k Motoristům a Filipu Turkovi zaujal přece jen méně vstřícnou pozici.
Anebo takto: dokud poslanci nebudou hlasovat o jeho vydání a dokud nebude vědět, že skončilo v jeho prospěch, bude v Babišově zájmu jednání natahovat a Motoristy držet na své straně. V danou chvíli je to pro něj jediná možnost, že se v dolní komoře najde většina pro to, aby nebyl zbaven imunity - což mimochodem platí i o předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.
Teprve pak se ukáže, jak moc mu Turek vadí a zda je na sebe ochoten vzít reputační riziko, které jeho přítomnost v příští vládě znamená. A taky se ukáže, jak myslí zástupci hnutí ANO vážně svá slova o tom, že nechtějí zavdat příčinu nějakému sporu s prezidentem ohledně vládního obsazení. Do té doby ale potřebuje Motoristy více Babiš než oni jeho.
Nakonec se může ukázat, že Motoristé budou rádi, když budou mít ve vládě - stejně jako SPD - pouze své "experty". Anebo Babiš vyrukuje s tím, že bude dohodu o budoucí vládě hledat s někým jiným. Pokud by se totiž vyjednávání o příští vládě protahovala až do příštího roku, nelze vyloučit změnu pozice i u těch stran, které to teď jednoznačně vylučují.
Babišův záložní plán, který ale zatím není ani zdaleka ve hře a o kterém předseda hnutí ANO podle všeho zatím ani neuvažuje, může nakonec spočívat v tom, že se dohodne na toleranci své menšinové vlády s některou ze stran, které tvoří vládu Petra Fialy (ODS). To vše je ovšem předčasné - v každém případě nyní Babiš nehraje pouze o svou vládu, sleduje také jiný cíl - aby nebyl zbaven poslanecké imunity a souzen v kauze Čapí hnízdo.