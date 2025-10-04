Kolik bere měsíčně poslanec, jaké má benefity? Šéf či šéfka sněmovny si brzy polepší

Základní hrubý měsíční plat poslance je nyní 109 500 korun. Pobírá jej však jen "menší část" z 200 zákonodárců, většina z nich zastává i nějakou další funkci, za což jejich příjem úměrně roste (průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí dosáhla 49 402 korun). Vyšší mzdy pak pobírají místopředsedové sněmovny (208 900 korun), šéfové výborů (154 100 korun), podvýborů či klubů a jejich zástupci. Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 294 000 korun.
Po volbách v roce 2013 dosahoval základní poslanecký plat 55 900 korun hrubého, o čtyři roky později to bylo už 71 000 korun a v roce 2021 už 90.800 korun.
Výše platů zákonodárců a dalších veřejných činitelů, kterou upravuje zákon číslo 236/1995 Sb., by se měla odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Norma se ale opakovaně měnila, zasahoval do ní i Ústavní soud. Zákon totiž upravuje také platy soudců a zatímco do zpomalení valorizace odměn pro zákonodárce Ústavní soud nezasahoval, podobný krok v případě soudců několikrát odmítl. Naposledy tak Ústavní soud učinil loni v květnu.
Letošní novela platového zákona, přijatá v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, stanovila platovou základnu v konkrétní výši, a to 101 364 korun. Pro valorizaci pro další roky pak novela určila, že základna pro politiky se bude moci meziročně zvýšit maximálně o pět procent. Toto opatření bude podle všeho poprvé platit už pro příští rok, protože bez omezení valorizace by základna vzrostla na zhruba 114 700 korun, s ním bude zhruba 106 400 korun.
Podle výpočtu ČTK z platného znění platového zákona tak plat řadového poslance příští rok dosáhne 115 000 korun. U předsedy sněmovny bude brát 308 700 korun, místopředsedové 219 300 korun a předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací 161 800 korun.
Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci a stravné (nyní 16 300 korun) či dopravu z místa trvalého bydliště (40 600 až 60.900 korun); předseda komory má místo těchto příplatků nárok na víceúčelovou paušální náhradu 58.800 korun. Poslanecké náhrady se v roce 2010 začaly k nelibosti některých zákonodárců danit, poslanci tehdy ztratili také nárok na bezplatnou městskou hromadnou dopravu.
Do určitého limitu mají členové sněmovny hrazeny také odborné a administrativní práce, služby asistenta, telefon, internet a pronájem regionální kanceláře. Politici ve vedení sněmovny mají nárok na služební vůz. Využít mohou poslanci také stravování za zvýhodněné ceny.
Na peníze od státu mají nárok také odcházející poslanci, kteří dostávají jednorázové odchodné. Jeho výše se odvíjí od posledního měsíčního platu a od počtu let, co byli ve funkci. Jednou z podmínek pro vyplacení odchodného je i to, že bývalý poslanec nenastoupí do obdobné funkce. Nejnižší odchodné činí jeden měsíční plat. Dostanou jej někdejší poslanci, kteří nebyli ve funkci ani rok. Nejvyšší částku pak představuje pět platů pro ty bývalé zákonodárce, kteří působili v dolní komoře celé čtyřleté volební období.