Domácí

Rajchl o své "pornokauze": Zda jsem na videu já, nemohu říct. Soudit mě může manželka

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Pro šéfa PRO a člena poslaneckého klubu SPD Jindřicha Rajchla to byla nová situace. V úterý totiž poprvé přišel mezi poslance poté, co se v pátek objevila na veřejnosti dvě videa, na kterých je zachycený v intimních okamžicích jemu velmi podobný muž. Na dotaz Aktuálně.cz, zda to může oslabit jeho politickou pozici, tvrdil rozhodným hlasem, že v žádném případě.
Předseda PRO Jindřich Rajchl v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že má nadále podporu od Tomio Okamury, předsedy SPD, s nímž je Rajchl v jednom poslaneckém klubu.
Předseda PRO Jindřich Rajchl v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že má nadále podporu od Tomio Okamury, předsedy SPD, s nímž je Rajchl v jednom poslaneckém klubu. | Foto: Radek Bartoníček

Dnes jste se objevil po boku předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury na tiskové konferenci vašeho poslaneckého klubu. Znamená to, že v politice jedete dál bez ohledu na to, co se odehrálo v posledních čtyřech dnech?

Nezaznamenal jsem jednoho jediného člověka, který by mi za poslední dny řekl, že jsem ho zklamal a už mě nebude volit. Dostávám naopak tisíce podpůrných zpráv. Nikdy předtím jsem jich tolik nedostal. Překvapilo mě, že to je i od lidí, s nimiž jsem nemluvil několik let nebo se kterými jsme se nerozešli v dobrém. Nicméně tato kauza dokázala sjednotit všechny lidi, kteří jsou normální. Je vidět, že jsou určitá témata, na kterých se všichni dokáží shodnout.  

Necítíte v klubu skutečně žádné oslabení důvěry?

Nic protiprávního se z mé strany za žádných okolností nestalo. Soudit mě tak mohou jen dva subjekty: moje žena a moji voliči. A na obou stranách je to naprosto v pořádku.

Související

Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl

A co vztah s předsedou SPD? Komentátoři spekulují, zda nebudete v boji o voliče konkurenty. 

Naše vztahy jsou perfektní, náš klub je velmi soudržný. Když se objevily nějaké kritické informace o naší poslankyni Ireně Němcové a Radimu Fialovi, jednoznačně jsem se za ně postavil. A minulý týden jsem jasně podpořil Tomia Okamuru. Jsme skutečně soudržní a v klubu není vůbec žádný problém. 

Lidé, kteří ta videa zveřejnili, argumentují, že jste je nahrál s tím, že budou volně šířena - tedy, že za jejich zveřejnění si můžete sám. Byla volně dostupná?

To zjistíte u soudu. Uvidíte, že to není pravda. 

Nešířila se ta videa volně?

Ne. Volně to určitě nebylo. 

"Nemohu říct, zda jsem na videích já, narušilo by to vyšetřování"

Nezlobte se, ale nemohu se nezeptat: jste na těch videích skutečně vy?

Já bych vám na to i klidně odpověděl. Problém je, že by to narušilo další procesní kroky. Ale věřte mi, že se to včas dozvíte. Toto si nechám na právní argumentaci.

Ptal jsem se vás na podporu v klubu SPD a u voličů proto, že vy sám často zdůrazňujete konzervativní hodnoty či tradiční rodinu. Opravdu ta videa nemohou ovlivnit vaši politickou budoucnost?

V žádném případě ne. Jak jsem říkal, tisíce a tisíce lidí mi napsalo: Nebudeme toto vůbec řešit. Stojíme jednoznačně na tvé straně.

Přiznám se, že mě zaujala vaše prvotní reakce. Někdo by se možná stáhl do ústraní, vy jste ale hned "vystartoval" a pokračoval ve svém útočném stylu vystupování, který je pro vás typický…

Já jsem vystartoval kvůli tomu, že Oganesjanova banda (spolupracovníci youtubera Mikea Oganesjana, známého pod pseudonymem Mike je Pán, který vide zveřejnil - pozn red.) obtěžovala mou dceru. To je přece absolutně nepřípustné. Nemohu se ani na minutu smířit s tím, že někdo bude šmírovat u domů politiků jejich děti, bude je tam odchytávat a pokládat jim otázky. Představte si, že po tomto mi volala manželka a popisovala, jak dcera pláče někde v parku a nechce domů. 

Související

„Bojovníci proti dezošům.“ Kdo je Mike a jeho gang, který řízl do Rajchlova soukromí?

Mikael Oganesjan

Ti ale tvrdí, že prý nevěděli, že jde o vaši dceru, když ji oslovili.

Nesouhlasím s jejich tvrzením. Protože zároveň tvrdí, že ji znali z fotek. Navíc stáli před naším barákem. Bylo proto pravděpodobné, že se tam někde bude pohybovat moje rodina. K tomu si natáčeli dívku, aniž by ji požádali o souhlas, a i když jim řekla, že jí není 18 let, tak jí začali popisovat v podstatě erotické praktiky. To chceme?

Jen jsem zmínil tvrzení druhé strany…

Ani kdyby to nebyla má dcera, zastával bych se stejným způsobem jakékoliv dívky v obdobné situaci. Už teď činím proti zmiňované bandě v trestněprávní i občanskoprávní rovině řadu kroků. Ti lidé by už měli být dávno za mřížemi. Chtěl bych moc poděkovat všem kolegům napříč politickým spektrem, kteří si zachovali tvář, včetně pana Víta Rakušana nebo také předsedkyně Zelených paní Gabriely Svárovské a dalších. Chtěl bych celou věc řešit i legislativně.

Co konkrétně?

Ochranu soukromí politiků. Protože pokud začneme jejich soukromé záležitosti tahat do politiky, tak se za chvíli budeme bavit o tom, kdo kde má milenku nebo kdo byl v jakém erotickém salonu. Toto prostě do politiky nepatří. Chci přispět k tomu, aby tato otázka, která se touto kauzou spustila, byla nějakým způsobem legislativně ošetřena.

 
Mohlo by vás zajímat

Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance vidět v Česku polární záři

V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance vidět v Česku polární záři

Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Kratom se od středy může prodávat jen regulovaně v 17 obchodech s licencí

Kratom se od středy může prodávat jen regulovaně v 17 obchodech s licencí
domácí Aktuálně.cz Obsah Jindřich Rajchl SPD Tomio Okamura politika porno video kauza děti rozhovor

Právě se děje

před 9 minutami
Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

Ukrajinské ozbrojené síly se podle jejich vrchního velitele Oleksandra Syrského nacházejí v jednom z nejnáročnějších okamžiků současné fáze války.
Aktualizováno před 41 minutami
Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci.
před 57 minutami
Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

Zlatá čokoláda s chřestem! Pražská manufaktura triumfovala v mezinárodní soutěži a stala se celkovým vítězem.
před 58 minutami
Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

Izraelské plány na anexi Západního břehu jsou pro Evropskou unii červenou linií

Macron uznal za Francii palestinský stát oficiálně 22. září na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Aktualizováno před 1 hodinou
Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a připsal si druhou výhru.
před 1 hodinou
Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Při nehodě u letiště Keystone Heights na Floridě přišel o život populární britský pilot žijící v USA Warren Cilliers.
Aktualizováno před 2 hodinami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy