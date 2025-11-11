Dnes jste se objevil po boku předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury na tiskové konferenci vašeho poslaneckého klubu. Znamená to, že v politice jedete dál bez ohledu na to, co se odehrálo v posledních čtyřech dnech?
Nezaznamenal jsem jednoho jediného člověka, který by mi za poslední dny řekl, že jsem ho zklamal a už mě nebude volit. Dostávám naopak tisíce podpůrných zpráv. Nikdy předtím jsem jich tolik nedostal. Překvapilo mě, že to je i od lidí, s nimiž jsem nemluvil několik let nebo se kterými jsme se nerozešli v dobrém. Nicméně tato kauza dokázala sjednotit všechny lidi, kteří jsou normální. Je vidět, že jsou určitá témata, na kterých se všichni dokáží shodnout.
Necítíte v klubu skutečně žádné oslabení důvěry?
Nic protiprávního se z mé strany za žádných okolností nestalo. Soudit mě tak mohou jen dva subjekty: moje žena a moji voliči. A na obou stranách je to naprosto v pořádku.
A co vztah s předsedou SPD? Komentátoři spekulují, zda nebudete v boji o voliče konkurenty.
Naše vztahy jsou perfektní, náš klub je velmi soudržný. Když se objevily nějaké kritické informace o naší poslankyni Ireně Němcové a Radimu Fialovi, jednoznačně jsem se za ně postavil. A minulý týden jsem jasně podpořil Tomia Okamuru. Jsme skutečně soudržní a v klubu není vůbec žádný problém.
Lidé, kteří ta videa zveřejnili, argumentují, že jste je nahrál s tím, že budou volně šířena - tedy, že za jejich zveřejnění si můžete sám. Byla volně dostupná?
To zjistíte u soudu. Uvidíte, že to není pravda.
Nešířila se ta videa volně?
Ne. Volně to určitě nebylo.
"Nemohu říct, zda jsem na videích já, narušilo by to vyšetřování"
Nezlobte se, ale nemohu se nezeptat: jste na těch videích skutečně vy?
Já bych vám na to i klidně odpověděl. Problém je, že by to narušilo další procesní kroky. Ale věřte mi, že se to včas dozvíte. Toto si nechám na právní argumentaci.
Ptal jsem se vás na podporu v klubu SPD a u voličů proto, že vy sám často zdůrazňujete konzervativní hodnoty či tradiční rodinu. Opravdu ta videa nemohou ovlivnit vaši politickou budoucnost?
V žádném případě ne. Jak jsem říkal, tisíce a tisíce lidí mi napsalo: Nebudeme toto vůbec řešit. Stojíme jednoznačně na tvé straně.
Přiznám se, že mě zaujala vaše prvotní reakce. Někdo by se možná stáhl do ústraní, vy jste ale hned "vystartoval" a pokračoval ve svém útočném stylu vystupování, který je pro vás typický…
Já jsem vystartoval kvůli tomu, že Oganesjanova banda (spolupracovníci youtubera Mikea Oganesjana, známého pod pseudonymem Mike je Pán, který vide zveřejnil - pozn red.) obtěžovala mou dceru. To je přece absolutně nepřípustné. Nemohu se ani na minutu smířit s tím, že někdo bude šmírovat u domů politiků jejich děti, bude je tam odchytávat a pokládat jim otázky. Představte si, že po tomto mi volala manželka a popisovala, jak dcera pláče někde v parku a nechce domů.
Ti ale tvrdí, že prý nevěděli, že jde o vaši dceru, když ji oslovili.
Nesouhlasím s jejich tvrzením. Protože zároveň tvrdí, že ji znali z fotek. Navíc stáli před naším barákem. Bylo proto pravděpodobné, že se tam někde bude pohybovat moje rodina. K tomu si natáčeli dívku, aniž by ji požádali o souhlas, a i když jim řekla, že jí není 18 let, tak jí začali popisovat v podstatě erotické praktiky. To chceme?
Jen jsem zmínil tvrzení druhé strany…
Ani kdyby to nebyla má dcera, zastával bych se stejným způsobem jakékoliv dívky v obdobné situaci. Už teď činím proti zmiňované bandě v trestněprávní i občanskoprávní rovině řadu kroků. Ti lidé by už měli být dávno za mřížemi. Chtěl bych moc poděkovat všem kolegům napříč politickým spektrem, kteří si zachovali tvář, včetně pana Víta Rakušana nebo také předsedkyně Zelených paní Gabriely Svárovské a dalších. Chtěl bych celou věc řešit i legislativně.
Co konkrétně?
Ochranu soukromí politiků. Protože pokud začneme jejich soukromé záležitosti tahat do politiky, tak se za chvíli budeme bavit o tom, kdo kde má milenku nebo kdo byl v jakém erotickém salonu. Toto prostě do politiky nepatří. Chci přispět k tomu, aby tato otázka, která se touto kauzou spustila, byla nějakým způsobem legislativně ošetřena.