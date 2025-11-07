Je to nepochybně jeden z těch vztahů, kdy politika svede dohromady dva lidi, kteří díky ní k sobě najdou i blízký osobní vztah.
Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová patřili uplynulé čtyři roky mezi největší spojence, kteří se jako zástupci koalice Spolu za každých okolností - těch dobrých i zlých - vždy podporovali a jeden druhého i bránili.
Pro předsedkyni TOP 09 bude sobotní sněm její strany posledním dnem ve vysoké politice. Už dříve oznámila, že ze zdravotních důvodů nebude nejen kandidovat do vedení, ale minimálně na nějaký čas i politiku opustí.
Svůj poslední veřejný proslov přednese právě na sněmu - a bude u toho i předseda ODS a premiér Petr Fiala. "Můžu potvrdit, že mezi pozvanými hosty, kteří přijdou, bude i on," sdělila mluvčí TOP 09 Markéta Volfová.
Petra Fialu čeká sjezd vlastní strany už za několik málo týdnů, v polovině ledna příštího roku. Ani on už nebude obhajovat předsednický post, na rozdíl od Markéty Pekarové ale v politice zůstává. Od voličů získal poslanecký mandát a ve vyjádření pro Aktuálně.cz uvedl, že se chce politice nadále naplno věnovat.
"Z politiky a veřejného života určitě neodcházím. Budu se nadále věnovat tématům, která jsou mi nejbližší - nejen modernizaci českého školství, ale také zahraniční politice a ochraně demokracie a jejích institucí," avizoval s tím, že cítí velký závazek vůči svým voličům.
Ti za ním ve velkém množství chodili i během předvolební kampaně a říkali mu, jak moc je pro ně důležitá jeho politika postavená na slušnosti.
Jurečku nahradil Výborný
Loučení by bylo kompletní, kdyby na sněm TOP 09 dorazil ještě "ten třetí" z koalice Spolu, což je bývalý předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Tato trojice se před sněmovními volbami v roce 2021 domluvila na spolupráci. Společně odjeli i tehdejší předvolební kampaň, po které se opět společně i radovali a dávali dohromady vládu s hnutím STAN a Piráty. Opakovaně přitom přiznávali, že si velmi rozumí i lidsky.
Jurečku ale loni porazil v boji o vedení lidovců Marek Výborný. Ten sice pokračoval ve spolupráci v rámci Spolu, ale přece jen už nešlo vůči šéfům ODS a Topky o tak osobní vztah. Byť těsná spolupráce dál pokračovala. Výborný bude také tím, kdo na sněm TOP 09 dorazí za lidovce.
STAN bude na setkání reprezentovat místopředseda a ministr Lukáš Vlček. Piráti posílají - co do síly funkcí - nejslabší "váhu". Nepřijde nikdo z celostátního vedení, dostaví se předseda pražského krajského sdružení Ondřej Melen.
Oslabené spojenectví
Rozhodnutí Markéty Pekarové Adamové odejít z politiky hodně ovlivnilo i kampaň Spolu před letošními sněmovními volbami. Koalice už nemohla vyžít silného spojenectví zmiňované trojice - koncept dvou mužů a jedné ženy, na kterých bývalo vidět, jak rádi dělají společně kampaň, se rozpadl.
Největší břemeno bylo na Petru Fialovi. Ostatně to po volbách uvedla sama Markéta Pekarová Adamová, která si posteskla, že v tom zůstal tak trochu sám.
Pokud jde o TOP 09, největším favoritem na nového předsedu je poslanec Matěj Ondřej Havel, který den před sněmem neměl protikandidáta. Několik nominací z regionů sice získal další poslanec - a také bývalý předseda a europoslanec - Jiří Pospíšil, ale ten nakonec bude kandidovat "jen" na místopředsedu.
Strana prožívá těžké období, protože po prohraných sněmovních volbách koalice Spolu minimálně na čas skončila a Topka se musí pokusit žít bez ODS, která Spolu přinášela nejvíce voličů. Preference TOP 09 jsou velmi nízké, kolem dvou tří procent.