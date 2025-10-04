Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

Radikální obrat v české zahraničí politice Lang za Babišovy vlády nečeká, předseda hnutí ANO je totiž podle něj veskrze pragmatický politik.
Výsledek českých voleb nepřinesl podle Langa žádné zásadní překvapení, vítězství opozičního hnutí ANO se dalo předpokládat.
"Pozoruhodné přesto je, jak dobrého výsledku ANO dosáhlo," řekl politolog. Důvody to podle něj mělo dva. "Pro mnohé, kteří nakonec dali hlas ANO, byla přece jen lepší umírněnější varianta kritiky vlády než radikální požadavky Stačilo! a SPD," řekl. ANO přitom podle Langa pomohlo, že se Babiš jasně vyjádřil proti referendu o členství v Evropské unii a NATO a že z jeho strany nezaznívaly žádné "explicitně proruské požadavky". Mnohým voličům se pak ANO jevilo jako "serióznější alternativa".
Kai-Olaf Lang
Kai-Olaf Lang se zaměřuje na problematiku evropské integrace, země střední a východní Evropy a jejich vztahy k Německu. Je seniorním analytikem Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky (spadá pod nadaci SWP), přední nezávislé berlínské instituce, která vydává doporučení pro německou vládu a parlament.
Druhým důvodem vysokého zisku ANO je podle německého politologa to, že voliči, kteří si přejí změnu, často inklinují k volbě velkého hráče. ANO tak podle něj sesbíralo hlasy "nespokojených". "Babiš byl zkrátka protihráčem Petra Fialy, byl opačným pólem, který symbolizoval změnu," dodal.
Větším překvapením jsou podle Langa výsledky menších opozičních stran. Především nízký zisk strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury byl podle něj nečekaný, stejně jako to, že hnutí Stačilo! nepřekonalo pětiprocentní hranici. "A také to, že Motoristé uspěli tak výrazně," dodal Lang. Předvolební kampaň se podle něj - podobně jako v Německu - odehrávala v rámci dvou politických táborů. Uvnitř těchto táborů se přesouvali i jednotliví voliči. "Motoristé ale byli někde mezi… Našli mezeru a dokázali ji obsadit," řekl.
Vítězství ANO je podle Langa sice výrazné a i dalším stranám kritickým vůči vládě se dařilo, nejedná se ale o "zničující porážku vládního tábora". "Fiasko vypadá jinak," řekl. "Především Piráti se v opozici dobře zregenerovali," dodal. Pirátská strana odešla před rokem z vlády do opozice po odvolání vicepremiéra a tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše. "STAN to zvládnul také dobře. Spolu a především ODS jako premiérova strana nesou hlavní tíhu kritiky a nepopularity. Proto oslabily," řekl Lang.
Sestavení stabilní vlády bude podle německého politologa pro Babiše velkou výzvou. Za nejpravděpodobnější variantu považuje Lang menšinovou vládu, a to buď ANO s Motoristy a podporou SPD, nebo jen ANO s podporou Motoristů a SPD. "Okamura ale bude pro Babiše nepohodlným, složitým partnerem," dodal. Nevyloučil přitom, že se může Babišovi podařit najít v táboru kolem SPD "přeběhlíky". "Je to takový paradox těchto voleb, že Babiš dosáhl působivého vítězství, ale přesto stojí před výzvou, jak najít většinu," řekl Lang.
Německá média často zmiňovala možnost, že se Česko po volbách odkloní od prozápadního směřování. Lang ale žádnou radikální změnu české zahraniční politiky neočekává. "Andrej Babiš byl, je a bude pragmatik moci, obzvlášť v zahraniční a evropské politice," řekl. "Jeho pohled na Rusko a Ukrajinu je zcela jiný než pohled Viktora Orbána nebo i Roberta Fica," dodal. Babiš sice podle politologa má s oběma politiky dobré vztahy, ale tak horké to se směřováním Česka na východ nebude. "Nebudeme svědky žádné radikální změny kurzu ani v bezpečnostní politice, ani v politice vůči Ukrajině a Rusku," míní Lang.
Od Ukrajiny se podle něj Česko za Babiše zcela neodvrátí. "A i kdyby, nebylo by to pro vývoj války rozhodující," řekl politolog. Ani proti EU nebude podle něj Babiš brojit podobně jako Orbán či Fico, mimo jiné proto, že řada jeho požadavků je v současnosti už "hlavním proudem" v EU, například volání po změně Zelené dohody. Některá "symbolická gesta" v zahraniční politice, která by ji odklonila od současného směru, by ovšem podle Langa přece jen mohl Babiš udělat, a to jako ústupek případným koaličním partnerům či stranám, které budou jeho vládu podporovat.