Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

před 19 minutami
V moderní historii České republiky se to stalo úplně poprvé. Ještě nikdy předtím prezident 28. října nevyznamenal aktivního náčelníka generálního štábu. Medaile Za zásluhy, již v úterý získal Karel Řehka, má však především symbolický nádech. Jde o takové ocenění na rozloučenou. Jak z několika zdrojů zjistil deník Aktuálně.cz, ostřílený generál během několika měsíců v čele ozbrojených sil skončí.
Karel Řehka je v čele generálního štábu od 1. července 2022, kdy jej prosadila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Za pár měsíců se bude přepřahat, Řehka nestojí o prodloužení kontraktu.
Karel Řehka je v čele generálního štábu od 1. července 2022, kdy jej prosadila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Za pár měsíců se bude přepřahat, Řehka nestojí o prodloužení kontraktu.

Přesně třicet let poté, co prezident Václav Havel ocenil 28. října 1995 tehdejšího podplukovníka Petra Pavla medailí Za hrdinství, se konstelace mírně pootočila. Pavel, teď už v roli hlavy českého státu, rovněž vyznamenal několik aktivních vojáků. Jedním z nich byl i Karel Řehka, současný náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

"Prezident udělil medaili Za zásluhy armádnímu generálu inženýru Karlu Řehkovi, který v kritickém období od zahájení ruské invaze na Ukrajinu s rozhodností a vytrvalostí zastává stěžejní úlohu v zajišťování bezpečnosti naší země, za zásluhy o stát v oblasti obrany," zní oficiální zdůvodnění Hradu.

Načasování tohoto ocenění není náhodné. Jak zjistil deník Aktuálně.cz z několika zdrojů působících na ministerstvu obrany a ve velení ozbrojených sil, Karel Řehka během několika měsíců z velení armády zmizí.

"Po čtyřech letech mu končí kontrakt a nechce ho prodlužovat," vysvětlil jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany. Nejde vlastně o nic přelomového, 48 měsíců je obvyklá životnost českého náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Pro připomenutí - Aleš Opata armádě velel rovněž čtyři roky, Josef Bečvář tři roky a například Petr Pavel necelé tři roky.

To znamená, že výměna náčelníka Generálního štábu bude jednou z prvních a velkých personálních změn, kterou příští rok na jaře začne řešit pravděpodobná nová vláda Andreje Babiše (ANO). Tak, aby nejpozději v létě česká armáda získala nového velitele.

"Okamžik zániku" je stanoven na 31. srpna 2026

Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o vyjádření i samotného Karla Řehku. Jeho podřízení však na dotazy odpověděli velmi vyhýbavě. "Další působení náčelníka Generálního štábu je jeho osobní záležitostí. Z pozice tiskového oddělení nám nepřísluší tyto informace za pana generála jakkoli komentovat," reagovala jeho mluvčí Zdeňka Sobarňa Košvancová.

Ministerstvo obrany bylo ohledně konce Karla Řehky o trochu sdílnější. "Okamžik zániku služebního poměru je u Karla Řehky stanoven na 31. srpna 2026. S ohledem na skutečnost, že jmenování a odvolávání náčelníka Generálního štábu je v pravomoci prezidenta republiky, jsou všechna personální opatření, která mají faktický vliv na výkon služby vojáka v této funkci, činěna ministrem obrany s vědomím prezidenta," reagovala mluvčí resortu Magdalena Hynčíková.

Zároveň dodala, že končící vedení obrany v čele s ministryní Janou Černochovou (ODS) ve věci nepodniká žádné kroky, neboť už půjde o zodpovědnost nového kabinetu.

"Armáda České republiky má dostatek kvalitního personálu a žádnou personální nouzí netrpí. Ustanovení nového náčelníka generálního štábu nezávisí na preferencích toho stávajícího," doplnila ještě Sobarňa Košvancová z ozbrojených sil.

"Už brzo napravíme, co Řehka pokazil"

Podle zákona o ozbrojených silách jmenuje nástupce Karla Řehky prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Hrad tak může do výběru poměrně silně promlouvat a nominovat i vlastního kandidáta.

To se ostatně stalo i na jaře 2022. Tehdy byl adeptem Miloše Zemana na post náčelníka generálního štábu Jaromír Zůna, o němž se shodou okolností nyní vážně spekuluje jako o novém ministrovi obrany.

Nakonec zvítězilo kompromisní řešení mezi vládou a Hradem - tedy příchod Karla Řehky. Ten do té doby působil jako šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a coby voják z povolání měl do té chvíle přerušený výkon služby.

"V tuto chvíli je vaše otázka předčasná," uvedl na adresu případného výběru adepta na klíčový armádní post Filip Platoš, mluvčí prezidenta Petra Pavla. S podobným dotazem se redakce Aktuálně.cz obrátila i na Josefa Fleka (STAN), který by se měl stát předsedou sněmovního výboru pro obranu, a na Lubomíra Metnara (ANO), Flekova předchůdce a bývalého ministra obrany - ani jeden však nereagoval.

To Pavel Růžička (ANO), v minulém volebním období místopředseda branného výboru a Řehkův velký kritik, na sociálních sítích zavelel ke zteči: "Už brzo napravíme to, co Karel Řehka pokazil nebo neudělal. Armáda ČR opět bude řízená," napsal Růžička v sobotu 1. listopadu.

"Excesy kovbojů od speciálních sil nebo sbírání informací na politiky prostřednictvím velitelství informačních a kybernetických sil a dalších aktivistů z armády budou zase minulostí," vzkázal ještě přes platformu X ozbrojeným silám.

Jaké byly cíle Karla Řehky? Ukáže záznam z jeho prvního velitelského shromáždění (22. 11. 2022)

