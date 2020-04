Pátek byl nejhorším dnem týdne. V Česku přibylo 332 nakažených, celkem jich je 4190

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident Donald Trump. Zdůraznil ale, že takovéto zakrývání obličeje není povinné, a upozornil, že on sám to dělat nehodlá.

"Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat," řekl americký prezident podle agentury Reuters. "Já volím možnost to nedělat," dodal