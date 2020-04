Zavřená kina? Řešením je autokino, Němci do nich jezdí častěji než před koronavirem

V Německu se v posledních týdnech výrazně zvýšila návštěvnost autokin, která v době rychle se šířícího koronaviru představují jedno z mála míst, kam lidé mohou ještě vyrazit za zábavou.

I tato zařízení ale kvůli epidemii musela sáhnout k mimořádným opatřením, řekl v rozhovoru s ČTK Heiko Desch ze společnosti DriveIn Autokinos, která za normálních okolností provozuje v Německu pět autokin.

"Je jich určitě o nejméně 50 procent více," říká o stoupajícím počtu návštěvníků Desch, podle něhož běžně na film jezdilo tak 200 lidí a dnes je jich kolem 500. Navíc autokina jeho společnosti teď i v pracovní den promítají dva filmy namísto jednoho, jak bylo dosud běžné. Na druhou stranu ale musí vystačit se staršími snímky, protože premiéry nových jsou odložené.

Koronavirus, kterým se v Německu nakazilo už téměř 100 000 lidí, má ale i na tuto zábavní oblast mnohem širší dopady. "Má se to tak, že jsme zatím ve třech městech dostali povolení dále provozovat autokino - u Stuttgartu, u Kolína nad Rýnem a v Essenu," vysvětluje Desch, podle něhož tak dvojice zbylých autokin zůstává uzavřena.

Ty otevřené musí splňovat řadu nových podmínek. Tou hlavní je, aby všechno, co je jen možné, bylo bez osobního kontaktu. Třeba lístky na představení se už vůbec neprodávají v areálech autokin, ale je možné je získat jen na internetu. Při vjezdu do autokina jsou pak naskenovány bez kontaktu jen přes zavřené okýnko vozu.

"Omezili jsme také počet diváků na jedno představení na 500," popisuje Desch, podle něhož je běžná kapacita autokin i čtyřikrát větší. Nyní ale platí, že i mezi auty v areálu musí být větší odstupy - většinou kolem 2,5 metru. "Navíc vpouštíme vždy maximálně dva dospělé v jednom autě, všechno ostatní musí být děti mladší 14 let, protože nemůžeme kontrolovat, jestli ti lidé skutečně patří k jedné domácnosti," říká manažer.

Autokina tak reagovala na celoněmecké nařízení, že se na veřejných místech nesmí shromažďovat více než dva lidé, kteří nežijí ve stejné domácnosti. Uzavřena jsou tak samozřejmě všechna běžná kina, divadla nebo muzea.

Aby se omezil počet kontaktů na minimum, nesmí se nově v autokinech používat žádná hotovost, což znamená mimo jiné to, že si lidé nemohou půjčit do auta rádio nebo topení. "Prodej jídla a pití je také zavřený," vyjmenovává Desch. Změny se dotkly i takové oblasti, jako jsou toalety, na které nyní mohou maximálně dva lidé najednou a které se dokola dezinfikují. Na dodržování pravidel v každém autokině dohlíží na deset pořadatelů.

"Přes to všechno je ale prakticky každé představení vyprodané," říká Desch, podle něhož má drtivá většina lidí pro nová opatření pochopení. Jestli z výjimečné situace bude jeho firma nakonec profitovat finančně, si ale manažer zatím jistý není. Zvýšené příjmy za lístky totiž zase výrazně krátí nemožnost prodávat potraviny a pití nebo nutnost platit více lidí, kteří na vše dohlíží.

Desch by byl každopádně rád, kdyby si autokina udržela alespoň část zákazníků, které teď nově získala. Jestli to je realistické očekávání, ale sám neví. Je podle něj totiž klidně možné, že se za pár týdnů situace vrátí do normálu, a řada lidí pak zase na autokina rychle zapomene.