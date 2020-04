Vyhráli jsme válku, porazíme i virus, tvrdí Rusové. A připravují vojenskou přehlídku

Dělí je tisíce kilometrů a jejich výpovědi mnohdy svědčí o těžkých poměrech, v nichž lidé žili už před nástupem koronaviru. Nepropadají však malomyslnosti. "Dnes je nám sice těžko, ale my to zvládneme," říká Olga z Petrohradu. S postřehy, jak jejich země zvládají pandemii, se Aktuálně.cz svěřilo dvanáct Rusů, Ukrajinců, Kazachů a Uzbeků.

"Přežili a vyhráli jsme druhou světovou válku, takže se vypořádáme i s novým koronavirem. V Rusku teď nikdo nepracuje. Otevřeny jsou jen obchody s potravinami a lékárny. Veřejná doprava funguje jako o víkendu. Divadla, kina i sportoviště jsou uzavřena už z dřívějška. Mně ani přátelům se nařízená omezení nelíbí. Chápeme ale důvody, proč byla vydána. Ocitli jsme se v mimořádně složité situaci," pokračuje Olga.

Lidé podle ní nemají ani tak obavy z covid-19, jako spíše z ekonomické krize, do které se prý Rusko řítí. "Krach malého soukromého podnikání je, jak zdá se, nevyhnutelný. To se ale určitě netýká jen Ruska. Pro tyto malé podnikatele to znamená absolutní kolaps."

Olga věří, že ruské úřady informují o poměrech v zemi pravdivě. I přesto, že statistiky pacientů v některých případech podle západních agentur neodpovídají velmi tvrdým karanténním krokům. "Mezi lidmi by se neutajilo, pokud by nám lhali či zatajovali informace o počtu nemocných," namítá Olga.

Ne každý Rus ale Kremlu v tomto ohledu věří. "Osobně si myslím, že nám neříkají úplnou pravdu," svěřila se s pochybami Veronika z Jekatěrinburgu.

"Asi tak polovina Rusů předpokládá, že nám ji vláda jako vždy neříká. I já si myslím, že s počty nemocných jsme na tom mnohem hůře, než se oficiálně přiznává. A přiznává se jen minimum," souhlasí Alexandr z Moskvy.

Lidé omezili kontakty

Ještě před oznámenou karanténou a před uzavřením společenských míst si Moskvané chtěli užít svobody a vyrazili do parků, oblíbených restaurací a barů nebo opékat oblíbené šašliky. "Úřady to ale rozezlilo natolik, že ještě přitvrdily. Podle mě nezákonně. Na druhé straně, mnozí lidé až potom pochopili, že před námi stojí opravdu vážná hrozba, takže ven chodí jen minimálně a snaží se - pokud to jen trochu jde - izolovat od ostatních," říká Alexandr.

Lidé podle něj omezili vzájemné kontakty na minimum, nemluvě už o podání rukou. Nikdo ale nepropadá beznaději. "Uvědomují si, že bude možná ještě hůř. A ptáte-li se na jejích náladu, tak vám odpovím krátce: zvládneme to!"

Optimistou je také Pavel z Volgogradu, podle něhož zatím onemocnělo jen pár lidí. "Panika nevládne. Ale toho rozruchu kolem koronaviru máme už dost, takže se náš klub vojenské historie připravuje na květnovou přehlídku vítězství nad hitlerovským Německem."

Pozitivní až bojovný postoj zaujímá také Valerij, kozák z Irkutska: "Všechna omezení karantény bereme s přáteli s pochopením a jen jako dočasné problémy. Jde o minimální cenu za naše zdraví a bezpečnost. A pokud to mohu posoudit, tak stejně se chová i naprostá většina lidí v našem městě."

Ukrajina: Rozbombardovali nám zdravotnictví

Mnohem truchlivější a také kritičtější pohled nabízí Oxana z ukrajinského Lucku. "V našem městě a jeho okolí je mnohem více nemocných a zemřelých na koronavirus, než se oficiálně přiznává. Na vině je katastrofální stav zdejší zdravotní péče."

Lékaři a zdravotní sestry se ale podle Oxany překonávají v obětavosti. "Jsou to obětaví a skvělí odborníci. Pracují až do úmoru, ale ocitli se nazí uprostřed bitvy. To je největší problém. Pracuji ve zdravotnictví, proto si troufám říct, že ukrajinské vlády ho totálně rozbombardovaly, takže si Ukrajinci zvykli žít a léčit se svépomocí a jak kdo umí."

Ukrajinci žijí podle Oxany v permanentních obavách už od počátku druhé světové války. Strach o zdraví a nejistota, jak vyjdou s penězi, jsou mezi lidmi patrné. Ceny potravin prudce vzrostly. Doprava ve městě neexistuje, lidé jezdí výhradně osobními auty. Přesto panika mezi Ukrajinci nevládne, lidé jsou disciplinovaní. Nemocnicím se hlásí mnoho dobrovolníků, kteří kupují rukavice, pláště, roušky či respirátory.

"Bohatší lidé nám pomáhají finančními dary a velmi se snaží i místní samospráva. Jak již jsem ale řekla, lidem docházejí peníze, potřebují práci. Zatím zachraňují sami sebe a podle svých možnosti i ty druhé, aby nějak přežili, zatímco stát se o ně moc nestará. Zahyne ještě mnoho lidí nejrůznějšího věku. Ukrajince totiž nechrání ani státní moc, ani zdravotnictví," uzavírá Oxana.

Hromadná doprava funguje omezeně také v dalších městech. V Kyjevě je podle Ukrajinky Natálie kromě lékáren a obchodů s potravinami zavřeno i metro. A do jiných prostředků hromadné dopravy pouštějí jen po deseti lidech a ještě na zvláštní povolení. To mají lékaři, medici, policie či pracovníci obchodu. "Kdo může, tak pracuje, stejně jako já, z domova," říká Natálie.

Podobná je situace také v Dnipru, dříve Dněpropetrovsku. "Hromadná doprava je jen pro lidi se zvláštním povolením - lékaře, mediky, policii či pracovníky obchodu. Lidé proto sedí většinou doma, bez práce a peněz. Není nám ani trochu do smíchu. Ceny potravin vzrostly dvojnásobně. Panika zatím ale nevládne. Všichni čekají na konec karantény. Věříme, že bude lépe," říká další z lidí, které Aktuálně,cz oslovilo, Oxana z ukrajinského Dnipra.

Vliv víry v dobrý konec zmiňuje i Olga z Charkova: "Snažíme se věřit. Vždyť jak jinak žít bez této víry?"

V Záporoží se podle další z jmenovkyň Oxany dezinfikují i ulice s chodníky. Kromě potravin zůstávají stále otevřeny obchody typu zverimex. Na druhé straně jsou uzavřená i autobusová a vlaková nádraží. Na hranicích města pak stojí policisté a po kontrole propouštějí jen osobní auta a vozy s potravinami. I v Záporoží může být ve veřejných dopravních prostředcích jen deset lidí. Jak ale Oxana dodává: "Oficiálně jsou nemocní pouze jednotlivci."

Pozoruhodný svéráz Kazachstánu a Uzbekistánu

Guljum NurSultan z Kazachstánu hýří optimismem: "My, Kazaši, to máme pod kontrolou. Na mnoha místech se bezplatně rozdávají roušky s respirátory. A bezplatné je nyní i zásobování základními potravinami. Vláda vypomáhá i finančně sto padesáti eury na osobu."

Kazaši si podle něj prošli v historii velkými těžkostmi. Avšak díky své nezlomné povaze a pevnosti ducha vyšli ze všech strádání a bezvýchodných situací se vztyčenou hlavou a čestně.

"Kazaši jsou veselým a pozitivně naladěným národem. Proto si myslím, že i koronavirus překonáme s pomocí Pána Boha. Budeme ho zkrátka brát jako trest od matky přírody za to, jak se k ní chováme a jak bezohledně ji plundrujeme a využíváme. Ve jménu svého přežití příroda s lidským pokolením pořádně zatřásla. Snad se z toho poučíme."

Nedaleko Taškentu, hlavního města Uzbekistánu, vzniká na vojenském cvičišti dočasná nemocnice pro tisíc lidí a každý, kdo nemá na veřejnosti roušku či respirátor, dostane pokutu. "Ohromná spousta lidí, kteří přiletěli ze zahraničí, teď sedí pod ochranou po celé zemi v karanténě. Mnohá města jsou zcela uzavřena, včetně Taškentu. Městská doprava i taxi stojí už dva týdny, zakázán je i provoz osobních automobilů. Dezinfikují se celé ulice," popisuje mimořádnou situaci obyvatelka Inna.

Onemocnělých koronavirem jsou podle oficiálních statistik sice jen desítky, ale ona přesto věří, že úřady informují pravdivě. "A i kdyby ne, tak to nedělají úmyslně. Záleží to na dostupnosti testování. Nelze přece najednou diagnostikovat všechny nemocné. Chápeme to. Jestli je to jediná možnost, jak se vrátit k dřívějšímu životu, tak jsme na to i s přáteli připraveni," říká Inna na konto nynějších restrikcí v Uzbekistánu.

VIDEO: V Číně to byl průšvih, stav dlouho tajili. Koronavirus bude dál mutovat, říká virolog Jiří Černý.