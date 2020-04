Koronavirus může uvrhnout až půl miliardy lidí do chudoby

Ekonomické dopady koronavirové krize by mohly uvrhnout zhruba půl miliardy lidí do chudoby. Vyplývá to ze studie Organizace spojených národů (OSN). Chudoba tak podle expertů zaznamená první celosvětový vzestup za 30 let, studie předpokládá nárůst počtu lidí žijících v chudobě o 400 až 600 milionů.

"Naše zjištění poukazuje na důležitost dramatického rozšíření sítí sociálních služeb v rozvíjejících se zemích," uvedl profesor Andy Sumner z King's College London. V době, kdy pandemie způsobená koronavirem skončí, by podle studie mohla žít v bídě polovina ze světové populace čítající 7,8 miliardy lidí, cituje ze studie server BBC. Autory studie jsou experti z King’s College London a z Australské Národní univerzity (ANU). "Ekonomická krize by mohla být horší než krize zdravotní," varoval Christopher Hoy z ANU. O studii ve čtvrtek informovala rovněž humanitární společnost Oxfam. "Ničivé ekonomické dopady pandemie jsou znát po celém světě," uvedl prozatímní šéf Oxfamu José María Vera. Zároveň vyzval skupinu největších ekonomik světa G20, Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světovou banku (SB) k okamžité finanční pomoci rozvíjejícím se zemím. Související Bezdomovci teď potřebují pomoc a ochranu. Ne zavřít do lágru Ministři financí a guvernéři centrálních bank ze skupiny G20 minulý týden uvedli, že plán G20 pro boj s hospodářskými důsledky koronaviru se bude zabývat řešením dluhových problémů chudších zemí a zajištěním finanční pomoci pro rozvíjející se ekonomiky. MMF minulý týden oznámil, že kvůli koronaviru dává k dispozici nouzové finanční prostředky v objemu 50 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč), které zahrnují úvěry s velmi nízkými či nulovými úroky. Šéfka fondu Kristalina Georgievová upozornila, že MMF má pro boj s dopady koronaviru k dispozici až bilion dolarů (zhruba 25 bilionů Kč). "Jsme odhodláni využít z této částky tolik, kolik bude zapotřebí," dodala. Světová banka zatím v reakci na koronavirus uvolnila 14 miliard dolarů. Uvedla také, že je v příštích 15 měsících připravena vynaložit až 160 miliard dolarů, aby pomohla státům řešit zdravotní důsledky šíření koronaviru a podpořit hospodářské oživení.

