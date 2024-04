Rozbitý telefon neskončí v koši, ale zalevno v servisu. Oprava prodlouží záruku o rok

Aneta Zachová, Euractiv.cz

Cena nové elektroniky je často nižší než cena za opravu rozbitého kusu. Do budoucna by se to mohlo v EU změnit, opravy by měly být pro spotřebitele přijatelnější variantou. Počítají s tím nová pravidla, která tento týden odsouhlasil Evropský parlament. Spotřebitele by měla motivovat k tomu, aby místo nových kusů vyhledávali kvalitní servis.