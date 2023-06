Stydím se, kým jsem se stal. Zpovědi lidí, kteří uvázli v zajetí lží

Ilustrační fotografie | Zdroj: Shutterstock / Aktuálně.cz

Jan, 64 let

Stalo se něco hrozného. Vyčítám si, že jsem víc neposlouchal

Když začal covid, ani ve snu by mě nenapadlo, kam to až dojde. Doznám se, že jsem to ze začátku dost podcenil, nepřiznával jsem si, že by to mohlo postihnout i mou rodinou a už vůbec ne do takové míry, jak se později stalo. Když přišel první lockdown, manželka začala trávit příliš času na počítači. Dlouho jsem tomu jen tak přihlížel, občas jsme u večeře probírali, co si kde přečetla.

“Vůbec jsem neřešil, že to, co čtu, mohou být lži. Časem jsem se stal někým, za koho se stydím. Jan, 64 let

Nakonec mě ale přesvědčila, abych si taky založil profil na Facebooku. Jakožto internetem nepolíbený senior jsem byl překvapený z toho, co všechno se tam dozvím, a vůbec jsem neřešil, že by některé ze zpráv, které čtu, mohly být lži. A tak jsem se postupem času stal někým, za koho se do dneška stydím…

Bojoval jsem proti opatřením a s ženou jsme se rozhodli nejít očkovat. Věřil jsem lidem, kterým dnes říkám pseudolékaři. I můj praktik tvrdil, že je očkování k ničemu. Až pak se stalo něco hrozného. Moje žena to po několika měsících chytla a v důsledku těžkého průběhu bohužel odešla. Trápila se s těžkým zápalem plic a v nemocnici mi tenkrát řekli, že by se to možná nestalo, kdyby se nechala očkovat. Nikdy jsem si tolik nevyčítal, že jsem tenkrát víc neposlouchal, co nám říkal náš syn. Třeba by se mi ženu podařilo přesvědčit.

Dva týdny po pohřbu jsem se šel očkovat. Myslím si, že dopad dezinformací na dnešní společnost je skutečně nevídaný a velmi podceňovaný. Pokud se tím nezačne vláda hodně rychle zabývat, jsem přesvědčený, že to může zajít mnohem dál. I to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl sdílet svůj příběh.