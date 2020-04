Ztráty v cestovním ruchu sílí. Chybí vize a podpora státu nestačí, hlasí asociace

Propad tržeb v cestovním ruchu od počátku krize do konce dubna, do kdy může zatím trvat nouzový stav, dosáhne 50 miliard korun. S připočtením služeb navázaných na toto odvětví budou ztráty činit přes 75 miliard korun. Vyplývá to z dat zaměstnavatelských a odborných asociací. Vyzývají proto vládu, aby se začala zabývat jejich návrhy na záchranu cestovního ruchu.

Zavřeno je 95 procent hotelů a dalších ubytovacích zařízení, nefunguje stejné procento lázeňských zařízení. V provozu nemohou být žádné prodejny cestovních kanceláří či informační centra. Návštěvníkům nejsou přístupné památkové objekty. Zavřeny jsou tři čtvrtiny restaurací, zbytek funguje v omezeném provozu "přes ulici". Související Experti: Česko s uzavřenými hranicemi dlouho nevydrží. Potřebujeme cizí mozky i ruce Přehled Dosavadní podpora státu v podobě bezúročných úvěrů či kompenzací mezd je podle asociací nejasná, nedosáhnou na ni všichni podnikatelé. Podle prezidenta Asociace a hotelů a restaurací (AHR) Václava Stárka chybí u programu na podporu zaměstnanosti Antivirus jasný výklad ze strany ministerstva práce. Denně od svých členů podle něj přijímají stovky dotazů. "Podnikatelé tápou v tom, zda mohou použít ten režim A, v případě, že třeba provozovna byla částečně uzavřena," uvedl příklad na čtvrteční tiskové konferenci k aktuální situaci v cestovním ruchu. Podnikatelům podle Stárka komplikuje situaci také nejistota v tom, že nevědí ani předpokládané termíny, kdy budou moci své provozy otevřít. "Pokud nebudeme mít tento výhled a pokud bude pokračovat tato nejistota, podnikatelé skončí," řekl. AHR, Fórum cestovního ruchu, Svaz léčebných lázní a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR připravily proto záchranný plán, který vládě předložily na začátku minulého týdne. Je rozdělen do tří částí, které zahrnují současný nouzový stav a dále období do dvou a do šesti měsíců po jeho konci. Cílem opatření je udržet co nejvíce firem v oboru a zabránit propouštění, následně podpora obnovy cestovního ruchu. V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Odvětví každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Cestovní ruch podle státní agentury CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR.