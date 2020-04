Žádná vláda nezajistila roušky pro všechny, brání se Babiš kritice ve sněmovně

Premiér Andrej Babiš požádal sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc. Podmínky pro jeho vyhlášení trvají, je v zájmu každého obyvatele, řekl poslancům. Opozice je ale pro prodloužení o dva týdny, dokud vláda nevysvětlí, proč žádá o celý měsíc a jaký má plán. Poslanci, kteří se sešli v menším počtu a s rouškami, budou rozhodovat také o tom, jak stát ekonomicky pomůže lidem a firmám.

"Věřte mi, že mi nečiní žádné potěšení vládnout žít v nouzovém stavu, stejně jako vy bych si přál, abych vás už o jeho prodloužení žádat nemusel," začal své vystoupení v Poslanecké sněmovně v úterý dopoledne premiér Andrej Babiš s tím, že Česko nezvládne současnou krizi bez masivního přílivu peněz. "Bohužel je situace vážná a nemůžu vám slíbit, že tady dnes stojím se svou žádostí naposledy. Vládní opatření fungují, proto by měl být nouzový stav prodloužen," argumentoval.

Od začátku nouzového stavu je to teprve druhé setkání vládních politiků s poslanci na horké půdě Poslanecké sněmovny. Jde v něm o mnoho, mimo jiné právě o prodloužení nouzového stavu a také o konkrétní podobu pomoci podnikatelům a dalším skupinám obyvatel. První schůze ve zcela mimořádných podmínkách proběhla 24. března, kdy vláda schválila díky většině ve sněmovně vše, co potřebovala.

Premiér Babiš zároveň v úterý před polednem ve sněmovně odmítl kritiku, že vláda nezajistila včas dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky. "Já si to nemyslím. Když jsme spočetli, kolik materiálu dodalo například ministerstvo vnitra, tak je to 217 milionů kusů. Na ochranné pomůcky jsme celkově vynaložili a uvolnili 11,7 miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví zabezpečilo 88,5 milionu kusů pomůcek za 6 miliard," sdělil Babiš a děkoval jak zdravotníkům, tak například lidem, kteří šili roušky podomácku.

"Moc děkujeme, že jsme obětavostí, svépomocí a ohleduplností všech našich občanů se podařilo celou naši populaci vybavit rouškami. Náš národ opět ukázal, že je kreativní, umí improvizovat a ve složité situaci si vždy poradí," sdělil Babiš a poukazoval na to, jak si toho všimla zahraničné média. "Žádná vláda na světě nebyla schopná zabezpečit okamžitě roušky pro celé obyvatelstvo. Žádná. My jsme z hlediska zásobování v porovnání s jinými zeměmi na tom velice dobře a patříme k zemím, které jsou nejvíc solidární," podotkl a požádal veřejnost, aby chránila především seniory.

"Žádám parlament, aby prodloužil nouzový režim o jeden měsíc, je to ve prospěch všech občanů," naléhal Babiš na poslance a ujišťoval, že nechce nijak omezovat svobodu občanů. "Pandemie u nás nebude znamenat návrat k silnému a všemocnému státu, který kontroluje běžný život. Nebudeme omezovat a dále regulovat každodenní chování lidí. Nouzový stav skončí a my se vrátíme k životu, jaký tady byl předtím. Nechci, aby byly svobody omezovány ani o vteřinu déle než je nezbytně nutné," sliboval s tím, že není možné odhadnout, co bude za měsíc.

Podobně vystoupil také místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Mimo jiné poslancům vysvětloval, proč žádá o měsíční prodloužení a proč vláda nemůže mít detailní plán, co by se mělo dít.

"Respektuji to, že Poslanecká sněmovna má právo vládě nevyhovět a prodloužit to jenom na čtrnáct dní. Dobře, tak se tady sejdeme za čtrnáct dní a zopakujeme si dnešní diskusi. Zrušit v této situaci nouzový stav, k čemuž se sněmovna chystá, je to samé, jako sebrat hasičům v půlce požáru stříkačku a nechat jim tam hasící přístroj. To by byla obrovská komplikace," uvedl Hamáček.

Ten zároveň uvedl, že vláda dělá všechna opatření jen proto, aby rozložila náraz epidemie v čase a zdravotníci mohli nynější nápor zvládat. "Nikdo z nás nemá detailní plán A, B, C, D, jak epidemii zvládneme. Situace se průběžně vyvíjí," řekl Hamáček s odkazem, že jediný plán má samotný virus. Podle něj by se situace mohla obracet, pokud se zlomí křivka nárůstu nakažených. "Potom můžeme říci, že to nejhorší máme za sebou," podotkl a poukazoval na to, že naštěstí od Itálie a dalších zemí je situace v Česku podstatně nadějnější.

Chceme plán na obnovu země, upozorňuje předseda ODS

U řečnického pultu se vystřídali také předsedové opozičních politických stran, kteří většinou volali po tom, aby vláda předložila jasný plán, co a jak chce udělat během dubna a května.

"První plán, který máme právo žádat od vlády, to je plán na obnovování svobod na znovunastartování naší země. Velmi podporuji, abychom postupně naši republiku vraceli k normálnímu životu, abychom "zapínali", to co bylo vypnuto. Ale zatím jenom poslouchám jakási náhodná prohlášení, například jak budou žáci sedět ve škole metr od sebe," stěžoval si předseda ODS Petr Fiala. "To jsou improvizace, které jakoby byly vytrženy z praktického života," dodal a chtěl, aby vláda například řekla, jak ochrání ohrožené skupiny, nebo jak chce postupovat při testování. "Slyšíme odborníky, že testování je nedostatečné, že plán chybí," vytkl Fiala vládě jednu z řady věcí.

Na konkrétní potíže poukazoval i předseda STAN Vít Rakušan. "Na co se teď musíme primárně zaměřit, je ochrana těch nejslabších, ochrana našich seniorů. Vláda hovoří o tom, že je všechno zajištěno. Nejsem si tím jistý. Stále máme sociální ústavy, kde se nedostává pomůcek pro seniory a pro personál, a stále ještě nedochází k masivnímu protestování personálu a klientů sociálních zařízení především v seniorském věku," prohlásil mimo jiné.

Plán žádala také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekartová Adamová. "Jak to, že už dnes tady nemáte plán? Jak to, že už teď vláda po těch všech zasedáních, která má skoro každý den, nepřichází právě s těmi scénáři? Více než plán vládne celé situaci chaos," míní šéfka TOP 09. "Může nám říci ministr vnitra a ministr zdravotnictví k čemu přesně potřebují nouzový stav, co nemůže existovat bez nouzového stavu?" přidal se předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Už od úterních sedmi hodin ráno, kdy začaly před schůzí tiskové konference politických stran, bylo zřejmé, že sněmovna spíše prodlouží tento stav o 14 dní. Byť například sociální demokracie by nejraději hlasovala pro celý měsíc. "Ale jsme nakloněni kompromisu, pokud by byla všeobecná nechuť. Můžeme se sejít na konci dubna znovu," uvedl předseda jejich klubu Jan Chvojka.

Podle něj nese nouzový stav své plody, protože díky tomu se mnozí lidé zdržují doma a epidemie se tolik nešíří. "Je potřeba, abychom byli nadále velmi opatrní. Ukazuje se, že vládní opatření fungují, ale zásadní velké rozvolňování či promořování (populace nemocí covid-19) není na místě. Velké rozvolňování by znamenalo velké riziko mrtvých či nemocných," řekl.

Většina stran ale bude pro kratší dobu, než je jeden měsíc. "Prodloužení o 30 dnů je bianco šek. Situace je dynamická, vyvíjí se každým dnem. Konec dubna je krajní varianta. Nouzový stav je výjimečné období, měl by se prodlužovat jen na nezbytně nutnou dobu," sdělil v úterý ráno předseda STAN Vít Rakušan.

Kromě návrhu na prodloužení nouzového stavu předkládá vláda dalších 15 návrhů zákonů. Jde například o pomoc osobám samostatně výdělečně činným, o změny v insolvencích a exekucích a o úpravu přijímacích zkoušek na vysoké školy. Poslanci by také mohli uzákonit pravomoc policistů a strážníků pokutovat na místě přestupky proti vládním krizovým opatřením, možnost přerušení splácení úvěrů a hypoték a ochranu nájemníků před výpovědí z bytů nebo prostor pro podnikání.

K řadě návrhů vlády mají připraveny opoziční strany pozměňovací návrhy. Otázka je, pro které z nich zvednou vládní poslanci za pomoci KSČM ruku. Při minulé mimořádné schůzi opozice neprosadila téměř nic. Ovšem z toho, jak vláda své návrhy v průběhu minulých dnech upravovala je patrné, že některé návrhy mění podle připomínek opozičních politiků.