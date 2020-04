Restauratér z Ostravy požádal o odklad platby DPH. Finanční úřad mu obstavil byt

Namísto očekávané podpory od státu se restauratér z Ostravy kvůli nezaplacení DPH ve výši 16 000 korun dostal do ještě větších potíží. Podnikatel, který má od poloviny minulého měsíce zavřenou provozovnu, požádal v březnovém termínu Finanční úřad o tříměsíční odklad úhrady. Úřad o jeho žádosti dosud nerozhodl, zato jej ale označil za dlužníka a obstavil mu byt.

Pro ČTK to řekla daňová poradkyně Kateřina Treichelová. Mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová potvrdila, že se uvedený případ skutečně stal a že úřad už začal dělat kroky, aby to napravil.

"Nechápu to. Jsem naštvaná a zvažuju, že podám stížnost na postup správce daně. Tu samou žádost jsme ve stejný den podávali i na jiné územní pracoviště. Například u podnikatele, který pronajímá nemovitosti, jsme to v Plzni do pěti dnů vyřídili, a bez jakéhokoli dodávání dalších podkladů, které k tomu potřebovali v Ostravě," řekla daňová poradkyně.

Ostravský podnikatel je podle ní navíc v těžší situaci. "Měl ideální podmínky pro to, aby mu to bylo schváleno, rychle a bez problémů, protože má restauraci zavřenou z nařízení vlády, platí několika zaměstnancům. Ještě je třeba zmínit, že to není člověk, který by měl daňové nedoplatky. Daně platí, podáváme za něho daňová přiznání, děláme to v termínu, nikdy se nestalo, že by se něco podávalo pozdě," řekla Treichelová.

Uvedla, že zatímco o automatickém odložení některých povinností rozhodl stát, u posunutí platby DPH musí podnikatel podat žádost.

Tím, že úřad podnikateli vystavil daňový nedoplatek, mu podle daňové poradkyně navíc zkomplikoval například možnost získání náhrad od státu v kurzarbeitovém programu Antivirus. "Kdo o to žádá, musí být bezdlužný, a on v tuto chvíli figuruje jako osoba, která má daňový dluh. Ještě k tomu má v katastru nemovitostí zapsáno, že dluží finančnímu úřadu. To znamená, že kdyby chtěl žádat o nějaký bankovní úvěr, tak už nebude tak důvěryhodný, jak byl," řekla Treichelová.

Restauratér: Je to naprosto šílené

Restauratér řekl, že kvůli nucenému uzavření provozovny nemá dostatek hotovosti a peníze, které ještě má, chtěl přednostně použít na platy zaměstnanců. "V souvislosti s krizovým stavem jsem poprvé v životě finančnímu úřadu nezaplatil něco včas. Přijde mi to naprosto šílené. Na jednu stranu slyší člověk v médiích ministryni financí, jak říká, že se o všechny postará, úroky z prodlení plateb budou prominuty, a na druhou stranu řádně a včas zažádám o odklad platby a finanční úřad mi osm dnů po splatnosti zastaví majetek," řekl podnikatel, který v obavě z dalších potíží nechtěl zveřejnit své jméno.

Aby svou situaci ještě více nezkomplikoval, neuhrazenou částku nakonec raději zaplatil. "Nakonec to nevydržel. Zdiskreditovali ho v dalším jednání o dotace a náhrady, i to je důvod, proč se lekl a doplatil požadovanou částku, protože by pochopitelně náhradu vyplacených mzdových prostředků od státu rád dostal," řekla daňová poradkyně.

Uvedla, že ji kromě způsobu překvapila i rychlost postupu vymáhacího oddělení úřadu. "Podnikatel udělal, co měl, podal žádost, nenechal to plavat a čekal, až se ozvou. Moje zkušenost je, že kdysi se čekalo i čtvrt roku, než vyzvali daňového poplatníka, aby dluh doplatil. Teď je to tak zhruba do měsíce. Ale oni mu neposlali žádnou výzvu, neupozornili ho, prostě vzali a dali mu zástavu. Po osmi dnech, během kterých ale poplatník konal a se správcem daně spolupracoval," řekla Treichelová.

Problémů s Finančním úřadem přibývá

Špatných zkušeností s ostravským úřadem podle ní začíná být více. "Zajišťovací příkazy, zástavní právo, nerespektování předložených zjevných a objektivních nesprávností, kterých se správce daně dopustil v doměřovacím řízení… Začíná to být specifikum našeho kraje," řekla daňová poradkyně.

"S politováním musíme konstatovat, že takovýto případ se na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj skutečně stal," uvedla mluvčí úřadu. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva na byt bylo podle ní vydáno přesně v době, kdy na úřadě začaly platit nové postupy, které jsou k podnikatelům, kteří se ocitnou v platební neschopnosti kvůli mimořádným nařízením vlády, vstřícnější.

"Finanční úřad již začal komunikovat se zástupkyní daňového subjektu a činit kroky k nápravě stavu. Vydané rozhodnutí o zřízení zástavního práva bude finančním úřadem neprodleně zrušeno. Současně finanční úřad prověřuje všechny své postupy ve věci daňových nedoplatků, realizované na počátku platnosti mimořádných opatření," uvedla Homolová. Dodala, že finanční úřad zachová vstřícnost avizovanou Finanční správou.