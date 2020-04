Česko se bude z pandemie zotavovat dlouho. Ptejte se ekonomky Horské, jak z krize ven

před 45 minutami

Ptá se: Jakub

Domníváte se, že česká vláda bere dostatečné ohledy na očekávaný ekonomický propad a s tím bohužel související pravděpodobné krachy firem, propuštění zaměstnanců, deprese lidí a tedy i možné zničené životy, zvýšenou úmrtnost na běžné choroby (díky tomu, že běžné nemoci jdou nyní stranou ať už kvůli neochotě nemocnicí takové pacienty přijímat či neochotě pacientů s takovými problémy do nemocnic vůbec chodit), výměnou za tvrdá opatření vedoucí k záchraně vesměs 80+ letých a nemocných lidí? Tj. máte pocit, že vláda si to přesně spočítala, že se jí to stále vyplatí a ví přesně do kdy nejpozději musí ekonomiku opět rozjet? Nebo ten výpočet spíše odkládá do budoucna a prostě jen doufá, že ekonomika nezkolabuje úplně?