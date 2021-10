Zástupci Spolu a STAN věří, že Zeman pověří složením vlády jejich koalici

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura očekává, že volební účast ve sněmovních volbách by mohla překročit 60 procent. Doufá v to, že bude co nejvyšší. Vyšší účast voličů všech stran mohly podle něj vyvolat střety mezi vládním hnutím ANO premiéra Andreje Babiše a opozičními bloky Spolu a Piráti a STAN. Okamura to řekl poté, co dnes odpoledne odvolil ve sněmovních volbách ve svém okrsku na pražském Břevnově. Volil své hnutí SPD.