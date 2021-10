Vondráček: Zeman normálně komunikoval a vtipkoval. Fotku máme, ale nezveřejníme

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) pro Aktuálně.cz uvedl, že ve čtvrtek navštívil v nemocnici prezidenta Miloše Zemana. Hovořili spolu přibližně deset minut. "Chvíli jsme si povídali. Pan prezident normálně komunikoval, dokonce vtipkoval," tvrdí Vondráček.

Podle předsedy sněmovny se oba muži setkali především proto, aby prezident podepsal dokument, který je potřeba ke svolání zasedání Poslanecké sněmovny 8. listopadu. Zároveň spolu mluvili o politické situaci. Koho prezident pověří sestavením vlády, však předsedovi sněmovny nesdělil.

Na otázku, zda může šéf sněmovny předložit nějaký důkaz, že se s prezidentem skutečně setkal a prezident komunikoval, Vondráček odpověděl: "Je to vyfocené. Ale nebudeme fotku zveřejňovat. Existuje i fotka, jak podepisuje svolání sněmovny. A také jak jsem s ním já. Předpokládám, že jsem na fotce také," řekl Vondráček Aktuálně.cz. Oba muže podle něj fotil ředitel odboru protokolu prezidentské kanceláře Vladimír Kruliš.

Vondráček řekl, že prezident je v pořádku. "Samozřejmě je nemocný, je slabý. Ale opravdu jsem si s ním normálně vykládal. Popovídali jsme si, byl usměvavý," pokračoval Vondráček. Podle jeho slov napadlo focení Kruliše. "On s tím přišel první. Jeho to napadlo. Mě by to nenapadlo. Asi zná novináře lépe než já," podotkl s úsměvem předseda sněmovny.

Radek Vondráček promluvil s Aktuálně.cz o setkání s prezidentem krátce po čtvrté hodině odpoledne. V té době se začaly plnit sociální sítě kritickými reakcemi na vystoupení manželky prezidenta Ivany Zemanové. Ta promluvila před novináři přesně ve čtyři hodiny odpoledne. Napjatě očekávané prohlášení ale nepřineslo vůbec nic nového.

"Mohu jen potvrdit, že v současné době podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Spekulace o diagnózách a prognózách považuji přinejmenším za velmi neetické," řekla Zemanová ke zdravotnímu stavu svého muže a média poprosila o trpělivost a potřebný čas, aby měl Zeman možnost nabrat sílu.

Vondráček tvrdí, že informaci poskytl několik hodin po setkání s prezidentem proto, že čekal právě na vystoupení Zemanové. Zároveň sdělil, že existuje několik lidí, kteří věděli, že se za prezidentem chystá.

Připravujeme podrobnosti.