"Extremisté tam nemají co dělat." Koalice chtějí vyšachovat Okamuru z vedení sněmovny

Předseda SPD Tomio Okamura v novém volebním období už nemusí řídit schůze sněmovny. Hrozí mu, že přijde o post místopředsedy dolní komory parlamentu. Někteří zástupci obou opozičních koalic, kteří získají v nové sněmovně většinu, nechtějí SPD post ve vedení dát, ačkoliv bude mít dvacet poslanců. "Extremistická strana by místopředsedu mít neměla," shodují se zástupci koaličních stran.

Kromě postů ve vládě začínají obě koalice debatovat také o obsazení postů v Poslanecké sněmovně. V minulosti bývalo zvykem, že funkci místopředsedy sněmovny dostávali kromě vládních stran i zástupci opozice s početným poslaneckým klubem. V současnosti je kromě Radka Vondráčka z hnutí ANO a sociálního demokrata Tomáše Hanzela v čele sněmovny komunista Vojtěch Filip, pirát Vojtěch Pikal, předseda ODS Petr Fiala a šéf SPD Tomio Okamura.

Filip, Pikal ani Hanzel se do sněmovny neprobojovali. Fiala bude zřejmě premiérem, ve hře o vedení dolní komory parlamentu tak zůstává pouze Vondráček s Okamurou. Nicméně posledně jmenovaný o funkci v nové sněmovně pravděpodobně definitivně přijde, ačkoliv klub SPD bude mít 20 poslanců. Zástupci obou dosud opozičních koalic tvrdí, že Okamurovo hnutí je extremistické a poslance v čele sněmovny mít nemá.

"Nevidíme důvod, proč by ve vedení měla být zastoupena strana, která je svými projevy zjevně extremistická, za hranou slušnosti a demokratických principů. Navíc mají méně poslanců než minule," řekl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný s tím, že tento názor sdílí také předseda strany Marian Jurečka.

Podobně na věc nahlíží také TOP 09. "Do vedení Poslanecké sněmovny jsme nikdy nevolili představitele strany, kterou i ministerstvo vnitra označuje za extremistickou, tedy SPD. A na tom se nic nezmění ani nyní," uvedla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Odkazovala přitom na výroční zprávu o extremismu, ve které ministerstvo vnitra píše, že SPD zůstává "nejvýznamnějším uskupením s dominujícími xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky", proti čemuž se předseda Okamura několikrát ohradil.

Proti obsazení kandidáta SPD do pozice místopředsedy se vyslovil také předseda STAN Vít Rakušan. "Dívám se třeba na Německo, kde Alternativa pro Německo je parlamentní stranou, ale vzhledem k tomu, že ostatní strany ji vnímají jako extremistickou politickou sílu, obsazení ve vedení Bundestagu nemá," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Rakušan.

Zatím však není jistý postoj ODS, která má ve sněmovně po ANO nejvíce poslanců a jejíž hlasy budou při volbě místopředsedy rozhodující. "O složení sněmovny budeme teprve jednat," odpověděl místopředseda Martin Kupka na otázku, zdali budou mít zástupci SPD post místopředsedy.

Deník Aktuálně.cz oslovil i předsedu SPD Okamuru, ten však do vydání textu na otázky nereagoval.

Strany tvořící nyní obě koalice chtěly Okamuru z funkce místopředsedy sněmovny odvolat už v únoru 2018 poté, co podle nich zpochybnil holocaust svým vyjádřením o koncentračním táboře v Letech u jihočeského Písku. Kvůli hlasům ANO, KSČM a SPD se však o tom vůbec nehlasovalo.

Místopředsednický post ve sněmovně by nakonec nemuselo mít ani hnutí ANO, ačkoliv s tím zatím koalice počítají. Jak již popsal deník Aktuálně.cz, pokud by Babiš navzdory tomu, že nemůže získat ve sněmovně většinu, usiloval o skládání vlády a tím oddaloval vznik kabinetu Petra Fialy, rozhodly by se strany hnutí ANO post místopředsedy sněmovny nedat.

Nicméně v úterý po poledni řekl Jaroslav Faltýnek, že hnutí ANO nebude blokovat předání moci a počítá s přechodem do opozice. „Umíme počítat do 108 a počítáme s tím, že budeme v opozici,“ uvedl Faltýnek, který skončil v čele poslaneckého klubu, kde ho nahradila Alena Schillerová.

