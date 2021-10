"Vláda bude konzervativní, odnese to klima." České krajany znervózňuje propad Pirátů

Kdyby volby rozhodli Češi v zahraničí, byl by kandidátem na premiéra Ivan Bartoš a hnutí ANO by mělo co dělat, aby se vůbec dostalo do sněmovny. Koalice Pirátů a starostů u českých krajanů jednoznačně zvítězila. Dostala 50,5 procenta, druhá opoziční koalice Spolu 34,3 procenta. Strana Andreje Babiše získala v průměru pět procent.

ANO v řadě zemí nedosáhlo ani na minimální podporu nutnou pro vstup do sněmovny včetně sousedního Německa nebo Francie, kde má Babiš byznys nebo nemovitosti. Související Piráti poraženými voleb. Kroužkováním posílení starostové ale za svými spojenci stojí Přestože volby vynesly do čela koalici Spolu a Piráti se starosty skončili až třetí po hnutí ANO, Češi roztroušení po světě slavili. "Volila jsem koalici Pirátů a STAN, kteří dopadli hůř, než jsem doufala, ale jsem i za tohle ráda. Demokratická síla zabrala a to je to nejdůležitější," komentovala výsledek hlasování Michaela Lebeda, žijící mezi Českem a Belgií. "Už slavíme," řekla v sobotu v podvečer také mladá česká politoložka na stáži u německého institutu SWP Jana Juzová. "Volila jsem sice Piráty, ale nejdůležitější bylo, aby oba demokratické bloky měly většinu ve sněmovně a Andrej Babiš byl pryč. A to se podařilo," dodala. Ve chvíli, kdy Spolu a Piráti se starosty překonali 101 mandátů a jejich pozice dále posilovala, začali Češi v zahraničí usazení v malých skupinkách doma před ČT24 většinou slavit. Ještě v sobotu večer ale mnozí začali zmiňovat obavy z toho, že nová vláda i sněmovna budou nebývale konzervativní. Demokratická levice ve volbách propadla a liberální Pirátská strana ve srovnání s partnerským STANem dopadla špatně, bude mít jen čtyři poslance. Možnosti Pirátů prosazovat "svá" liberální témata, jako například manželství pro homosexuální páry, budou velmi omezené. Související Příběh Petra Fialy: Sedm let čekal na to, až přinese ODS vítězství a post premiéra 23 fotografií "Myslím, že se ten relativní neúspěch Pirátů odrazí na české politice ke klimatu a v sociálních otázkách. Piráti vzali přechod na ekologičtější ekonomiku za svůj, měli plán, jak pomoct lidem v uhelných regionech," říká Jana Juzová. "Je otázka, jak se teď k tomu vláda postaví," dodává. Michaela Lebeda říká, že vítězství demokratické opozice je právě kvůli tomu hořkosladké. "Jeden zdroj obav je ta nejistota, kterou mohou přinést následující týdny kvůli možným zásahům Hradu do vyjednávání o vládě," říká Češka, která se momentálně věnuje veřejné osvětě ve zdravotnických záležitostech, založila pacientskou organizaci Endo Talks. "A druhá neznámá je, jak se vláda postaví ke Green dealu, k evropskému předsednictví Česka nebo jak se Spolu vyrovná s Orbánem, kterého ODS vždycky hájila. V kampani byla tahle témata naprosto podceněná," pokračuje Michaela Lebeda. Podle Žigy Faktora, šéfa bruselské pobočky českého think-tanku Europeum, si budou muset obě demokratické koalice vztah k EU ještě vyjasnit. "Nejproevropštější síla, Piráti, skončili relativně nejhůř. U STAN je těžké, co si pod jejich evropskou politikou vlastně představit. A ODS zatím svůj postoj k Bruselu dost omezovala jen na dotace a podporu jádra, které jako by bylo klíčem ke všemu," tvrdí politolog Faktor. "S tím si coby vládní strana, která povede české předsednictví EU, nevystačí," dodává. Video: "Porazila nás Praha, protože Praha Babiše nesnáší. Oslovím koalici Spolu," řekl Babiš 1:12 Porazila nás Praha, protože Praha Babiše nesnáší. Oslovím koalici SPOLU, řekl šéf ANO Andrej Babiš. | Video: ČTK