Babiš: Zpráva o Zemanově zdravotním stavu je překvapivá, na tahu je hlavně Senát

Informace pražské Ústřední vojenské nemocnice, že prezident Miloš Zeman nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza je značně nejistá, je podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše překvapivá. Není to dobrá zpráva, řekl Babiš Radiožurnálu krátce poté, co tyto informace zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Předseda dosluhující vlády je připraven jednat o dalším postupu s dalšími nejvyššími ústavními činiteli, Senátem i se zástupci nově se formující vládní koalice Spolu s Piráty a STAN. V případě převodu pravomocí hlavy státu jich významnou část podle ústavy přebírá právě premiér.

"Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit," uvedl Babiš. Na tahu je teď podle něj hlavně Senát, současné sněmovně a jejímu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) totiž vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu. Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. "Zatím nejsem schopen říct, co se stane," dodal Babiš.

Vystrčil oznámil, že v úterý se vedení Senátu sejde s předsedy sněmovních stran, aby probrali postup při převodu pravomocí prezidenta po dobu, kdy Zeman nebude schopen svůj úřad vykonávat. Zástupci senátorských klubů kvůli zdravotnímu stavu Zemana nevidí jinou možnost než převést prezidentské pravomoci na premiéra a šéfa sněmovny.

Předseda Senátu na pondělní tiskové konferenci rovněž oznámil, že Ústřední vojenská nemocnice o prezidentově stavu informovala vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře minulou středu 13. října. Babiš chování Zemanova okolí označil za nepřijatelné a pondělní vystoupení Mynáře, v němž označil chování Vystrčila za pokrytecké, za naprosto zbytečné.

Vystrčil se minulý týden obrátil na prezidentovu kancelář s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na Ústřední vojenskou nemocnici, kde je Zeman týden na jednotce intenzivní péče. Ředitel ÚVN a současně ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral dnes Vystrčilovi poskytl odpověď, jejíž hlavní body večer předseda Senátu citoval.