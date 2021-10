Velká spokojenost, říká Šlachta o výsledku Přísahy. Jeho hnutí přeskočilo i ČSSD

Hnutí Přísaha skončilo s 4,68 procenty těsně pod hranicí pro vstup do sněmovny. O pár stovek hlasů překonalo i výsledek vládní ČSSD. Šéf hnutí Robert Šlachta to hodnotí jako velký úspěch. "Pro nás to znamená, že můžeme jet dál. Hnutí fungovalo několik měsíců, takže pro mě je úspěch, kam jsme se dostali," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak hodnotíte to, že jste ve volbách nepřekročili pět procent?

Samozřejmě kdybychom se dostali přes pět procent, tak si splníme to, co byl náš sen - abychom mohli uskutečňovat náš program. Ale když vezmu, jak kampaň pokračovala a nějaké průzkumy nám dávaly 2,2 procenta a jiné zase 4 procenta, tak jsem přesvědčený, že těch 4,7 procenta je velmi dobrý výsledek. Jsme velmi spokojení s tím, že máme možnost hnutí dál rozvíjet. Velká spokojenost!

Co je podle vás hlavní příčinou toho, že jste se do sněmovny nedostali?

Příčina je, že máme 4,7 procenta, což je úžasné - máme 240 tisíc lidí, kteří pro nás hlasovali, takže já velmi děkuji voličům, že nám dali důvěru. A pro nás to znamená, že můžeme jet dál. Hnutí fungovalo několik měsíců, takže pro mě je úspěch, kam jsme se dostali. Samozřejmě, kdyby to byla sněmovna, tak by to bylo lepší kvůli programu, ale i tohle nám dává možnost abychom šli dál.

Co říkáte na úspěch těch stran, které se do sněmovny naopak dostaly?

Bude to dost složité, hodně těžké. Já jsem navíc s těmi lidmi strávil čas při některých debatách a viděl jsem, že jsou úplně rozdílní, ve všem. Jsem zvědavý, jak ty čtyři strany budou vládnout nebo se domlouvat na nějaké koalici.

Jak tedy vidíte budoucnost svého hnutí?

Teď si odpočinu, alespoň čtrnáct dní. Pak si sedneme a vezmeme finanční možnosti. Někteří lidé taky postupně odpadávali, měli dost. Takže se dáme dohromady a začneme připravovat komunální volby a kandidátky do jednotlivých měst.

Budete v přípravě na komunální volby hnutí nějak měnit, například po personální stránce?

Je to možné. Někteří lidé už to tempo nevydrželi, sami říkali, že to tempo bylo vysoké. Poslední tři týdny se neřešilo nic jiného než kampaň.

V příštích dnech tedy budete hlavně odpočívat…

Vyspím se. Nebudu muset nikam jezdit autem, protože to jsou tisíce kilometrů a já nemám žádného řidiče, všechno jsem to řídil sám. Taky něco opravím na domku.